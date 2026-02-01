English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मला तुझं शरीर बघायचंय तरंच... फोटोग्राफरने केलेल्या घाणेरड्या मागणीमुळे हादरली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं ते...

'मला तुझं शरीर बघायचंय तरंच...' फोटोग्राफरने केलेल्या घाणेरड्या मागणीमुळे हादरली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं ते...

South Actress: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि वैविध्यपूर्ण अभिनयासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेत्रीने, नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील अत्यंत वेदनादायक सत्य उघड केले. तिच्यासोबत घडलेला अश्लील प्रकार खरंच धक्कादायक होता. सविस्तर जाणून घ्या 

प्रिती वेद | Updated: Feb 1, 2026, 11:09 AM IST
'मला तुझं शरीर बघायचंय तरंच...' फोटोग्राफरने केलेल्या घाणेरड्या मागणीमुळे हादरली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं ते...

Aishwarya Rajesh: लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश हिनं नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील एक अत्यंत धक्कादायक अनुभव उघड केला. करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असताना तिला ज्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्याबद्दल तिनं मोकळेपणानं सांगितलं. चित्रपटसृष्टीत नाव कमावण्याचं स्वप्न घेऊन आलेल्या अनेक कलाकारांना अशा अडचणींना सामोरं जावं लागतं, हे तिच्या अनुभवातून पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. ऐश्वर्याच्या या प्रामाणिक वक्तव्यानं अनेकांना विचार करायला भाग पाडलं असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

फोटोशूटदरम्यानचा धक्कादायक अनुभव

एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ऐश्वर्या राजेशनं तिच्या सुरुवातीच्या दिवसांमधील एक प्रसंग सांगितला. त्या वेळी ती खूपच लहान होती आणि एका फोटोशूटसाठी गेली होती. तिच्यासोबत तिचा भाऊही होता, मात्र फोटोग्राफरनं काही कारण सांगून त्याला बाहेर पाठवलं. खोलीत एकटी असताना त्या व्यक्तीनं तिच्यासमोर अयोग्य मागणी केली. अशा शब्दांचा आणि वागणुकीचा तिला अनुभव येईल, याची तिला कल्पनाही नव्हती.

त्या क्षणी घाबरून न जाता, तिनं स्वतःला सावरलं. कोणताही निर्णय घेण्याआधी भावाची परवानगी घ्यावी लागेल, असं सांगून तिनं तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. त्या वयात योग्य-अयोग्याची पूर्ण जाणीव नसतानाही तिनं दाखवलेली ही शहाणपणाची प्रतिक्रिया तिच्या धैर्याचं उदाहरण ठरते.

कामाच्या ठिकाणी झालेला अपमान

फक्त एवढंच नाही तर, ऐश्वर्याला शूटिंगदरम्यान अपमानाचाही सामना करावा लागला. एका चित्रपटाच्या सेटवर काही मिनिटे उशीर झाला म्हणून एका दिग्दर्शकानं सर्वांसमोर तिला खडसावलं. साधा राग व्यक्त करण्याऐवजी, इतर नायिकांशी तुलना करत तिचा आत्मसन्मान दुखावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या घटनेनंतर ती मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाली होती, पण तिनं ही गोष्ट स्वतःच्या मनावर हावी होऊ दिली नाही. अशा अनुभवांमुळे कलाकारांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो, मात्र ऐश्वर्या राजेशनं या सगळ्यातून स्वतःला अधिक मजबूत बनवलं.

ऐश्वर्या राजेशचं करिअर आणि वाटचाल

ऐश्वर्या राजेशनं आपल्या करिअरची सुरुवात टीव्ही प्रेझेंटर म्हणून केली होती. त्यानंतर एका डान्स शोमधून तिला ओळख मिळाली आणि 2011 साली तिनं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. मेहनत, चिकाटी आणि अभिनयकौशल्याच्या जोरावर तिनं स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.

हे ही वाचा: रामचरण-उपासना दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा, जुळ्यांना दिला जन्म; आजोबा झालेल्या चिरंजिवीची खास पोस्ट

आजपर्यंत तिनं अनेक दर्जेदार चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या असून तिच्या अभिनयाचं समीक्षकांनी आणि प्रेक्षकांनी कौतुक केलं आहे. सुरुवातीच्या संघर्षातून शिकत पुढे गेलेली ऐश्वर्या राजेश आज अनेक नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Aishwarya RajeshActress InterviewHarassment IncidentFilm Industry RealitySouth Actress

इतर बातम्या

एक मुलगी अन् एक राजकुमार... ब्रिटनच्या राजराण्यातून हकालपट्...

विश्व