'मला तुझं शरीर बघायचंय तरंच...' फोटोग्राफरने केलेल्या घाणेरड्या मागणीमुळे हादरली अभिनेत्री, नंतर जे घडलं ते...

Aishwarya Rajesh: लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश हिनं नुकत्याच एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील एक अत्यंत धक्कादायक अनुभव उघड केला. करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असताना तिला ज्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला, त्याबद्दल तिनं मोकळेपणानं सांगितलं. चित्रपटसृष्टीत नाव कमावण्याचं स्वप्न घेऊन आलेल्या अनेक कलाकारांना अशा अडचणींना सामोरं जावं लागतं, हे तिच्या अनुभवातून पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. ऐश्वर्याच्या या प्रामाणिक वक्तव्यानं अनेकांना विचार करायला भाग पाडलं असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
फोटोशूटदरम्यानचा धक्कादायक अनुभव
एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ऐश्वर्या राजेशनं तिच्या सुरुवातीच्या दिवसांमधील एक प्रसंग सांगितला. त्या वेळी ती खूपच लहान होती आणि एका फोटोशूटसाठी गेली होती. तिच्यासोबत तिचा भाऊही होता, मात्र फोटोग्राफरनं काही कारण सांगून त्याला बाहेर पाठवलं. खोलीत एकटी असताना त्या व्यक्तीनं तिच्यासमोर अयोग्य मागणी केली. अशा शब्दांचा आणि वागणुकीचा तिला अनुभव येईल, याची तिला कल्पनाही नव्हती.
त्या क्षणी घाबरून न जाता, तिनं स्वतःला सावरलं. कोणताही निर्णय घेण्याआधी भावाची परवानगी घ्यावी लागेल, असं सांगून तिनं तिथून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधला. त्या वयात योग्य-अयोग्याची पूर्ण जाणीव नसतानाही तिनं दाखवलेली ही शहाणपणाची प्रतिक्रिया तिच्या धैर्याचं उदाहरण ठरते.
कामाच्या ठिकाणी झालेला अपमान
फक्त एवढंच नाही तर, ऐश्वर्याला शूटिंगदरम्यान अपमानाचाही सामना करावा लागला. एका चित्रपटाच्या सेटवर काही मिनिटे उशीर झाला म्हणून एका दिग्दर्शकानं सर्वांसमोर तिला खडसावलं. साधा राग व्यक्त करण्याऐवजी, इतर नायिकांशी तुलना करत तिचा आत्मसन्मान दुखावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या घटनेनंतर ती मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ झाली होती, पण तिनं ही गोष्ट स्वतःच्या मनावर हावी होऊ दिली नाही. अशा अनुभवांमुळे कलाकारांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो, मात्र ऐश्वर्या राजेशनं या सगळ्यातून स्वतःला अधिक मजबूत बनवलं.
ऐश्वर्या राजेशचं करिअर आणि वाटचाल
ऐश्वर्या राजेशनं आपल्या करिअरची सुरुवात टीव्ही प्रेझेंटर म्हणून केली होती. त्यानंतर एका डान्स शोमधून तिला ओळख मिळाली आणि 2011 साली तिनं चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. मेहनत, चिकाटी आणि अभिनयकौशल्याच्या जोरावर तिनं स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.
हे ही वाचा: रामचरण-उपासना दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा, जुळ्यांना दिला जन्म; आजोबा झालेल्या चिरंजिवीची खास पोस्ट
आजपर्यंत तिनं अनेक दर्जेदार चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या असून तिच्या अभिनयाचं समीक्षकांनी आणि प्रेक्षकांनी कौतुक केलं आहे. सुरुवातीच्या संघर्षातून शिकत पुढे गेलेली ऐश्वर्या राजेश आज अनेक नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे.