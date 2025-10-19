'या' सुपरस्टारने संपूर्ण संपत्ती केली मोलकरणीच्या नावावर, पत्नीच्या निधनानंतर संपवलं स्वतःच आयुष्य!

Actor Give his Entire Property to His Housemaid: आपण जेव्हा चित्रपटसृष्टीतील सिताऱ्यांविषयी विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर येते ते फक्त ग्लॅमर, प्रसिद्धी आणि ऐशोआरामी जीवन. परंतु या चकचकीत जगाच्या मागे अनेक कलाकारांच्या आयुष्यात असतात संघर्ष, वेदना आणि एकाकीपणाच्या गोष्टी. अशाच एका दाक्षिणात्य अभिनेत्याची ही कथा आहे. ज्याने तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि हिंदी चित्रपटांत काम केलं आणि आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. पण त्याचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र वेदनांनी भरलेलं होतं.
1946 साली मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे जन्मलेले तिरुमाला सुंदर श्री रंगनाथ हे दक्षिण भारतीय सिनेमाचे प्रसिद्ध नाव होते. चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वी त्यांनी भारतीय रेल्वेत तिकीट निरीक्षक म्हणून नोकरी केली होती. नोकरी पक्की असली तरी त्यांचं मन सिनेमाकडेच होतं. बालपणापासूनच त्यांना अभिनेता बनायचं स्वप्न होतं. 1969 मध्ये बुद्धिमंतुडु या चित्रपटातून त्यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. 1946 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चंदना या तेलुगू चित्रपटाने त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर त्यांनी मनमधुडु, निजाम, अदावी रामुडु, देवराय आणि गोपाला गोपाला यांसारख्या अनेक हिट चित्रपटांत भूमिका केल्या. आपल्या कारकिर्दीत रंगनाथ यांनी 300 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये अभिनय केला, ज्यामध्ये अनेकदा त्यांनी खलनायकाची भूमिका साकारली.
1946 मध्ये आलेल्या तमिळ चित्रपट काय कोडुक्कुम काई मधील त्यांच्या भूमिकेने त्यांना तमिळ प्रेक्षकांमध्ये मोठं नाव मिळवलं. त्यांनी राजा ऋषी आणि देवन उन्नाई सारख्या चित्रपटांतही अभिनय केला.
रंगनाथ यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात मात्र दुःखाचा काळ होता. 2009मध्ये त्यांच्या पत्नी चैतन्य यांचं दीर्घ आजाराने निधन झालं. त्यांच्या मृत्यूनंतर रंगनाथ पूर्णपणे कोसळले आणि नैराश्यात गेले. अनेक वर्षे त्यांनी एकटेपणात आयुष्य व्यतीत केलं. अखेरीस, 2015मध्ये त्यांनी आपल्या घरात आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला हादरा बसला. पोलिसांना त्यांच्या घरातून एक सुसाइड नोटही मिळाली होती.
त्या पत्रात लिहिलेल्या गोष्टींनी सगळ्यांनाच धक्का दिला. समजते की रंगनाथ यांनी आपली संपूर्ण संपत्ती आपल्या घरात काम करणाऱ्या दीर्घकाळच्या सहायिका मीनाक्षीच्या नावावर केली होती. त्यांच्या मुलगी नीरजाने नंतर हे मान्य केलं आणि सांगितलं की, “मीनाक्षी आमच्या घरी अनेक वर्षे काम करत होती. तिने माझ्या आईवडिलांची शेवटपर्यंत काळजी घेतली. वडिलांना तिच्यावर पूर्ण विश्वास होता आणि म्हणूनच त्यांनी तिच्या नावावर मालमत्ता केली.”
रंगनाथ यांची कथा आपल्याला हे लक्षात आणून देते की प्रसिद्धी आणि संपत्ती नेहमी आनंदाची हमी देत नाहीत. चित्रपटसृष्टीच्या चकचकीत जगामागे अनेकदा वेदना, एकाकीपणा आणि त्यागाच्या असंख्य न सांगितलेल्या गोष्टी दडलेल्या असतात.