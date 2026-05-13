/...अन् त्याच दिवशी रजनीकांत यांचा अहंकार चिरडला गेला; हजारोंच्या गर्दीत एका व्यक्तीनेही वळून पाहिलं नाही; आजही लक्षात ठेवलीये ती घटना

Rajinikanth Shares how his ego was crushed: दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांचा फक्त दक्षिणेत नाही तर संपूर्ण देश, जगभरात एक चाहता वर्ग आहे. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी लोक तुफान गर्दी करतात. मात्र एक क्षण असा होता, जेव्हा एक व्यक्तीही त्यांच्याकडे पाहत नव्हती. नेमकं काय घडलं होतं जाणून घ्या.
Rajinikanth Shares how his ego was crushed: दाक्षिणात्या सुपरस्टार रजनीकांत जिथे कुठे जातात, तिथे त्यांच्याभोवती चाहत्यांची गर्दी असते. देशभरात त्यांचे कोट्यवधी चाहते आहेत, जे त्यांना एकदा प्रत्यक्ष भेटण्यासाठी आणि त्यांच्यासोबत एक फोटो काढण्यासाठी आतुर असतात. पण आपल्या चित्रपट कारकिर्दीच्या इतक्या मोठ्या उंचीवर असूनही, रजनीकांत यांनी एक असा हृदयस्पर्शी प्रसंग सांगितला आहे, ज्याने त्यांच्या अहंकाराचे तुकडे तुकडे केले. नुकताच बंगळूरु येथे श्री श्री रविशंकर गुरुजींच्या 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' संस्थेचा 45 वा वर्धापन दिन आणि गुरुजींचा 70 वा वाढदिवस सोहळा पार पडला. या विशेष कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहिलेल्या अभिनेते रजनीकांत यांनी, अध्यात्माची खरी शक्ती आणि त्यातून त्यांना मिळालेले धडे चाहत्यांसमोर मांडले.
रजनीकांत यांनी अनेक वर्षांपूर्वी गुरुजी श्री श्री रविशंकर यांना भेटण्यासाठी बंगळूरु येथील 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग इंटरनॅशनल आश्रमा'ला दिलेल्या भेटीचा आपला अनुभव सांगितला. "जेव्हा मी आश्रमात प्रवेश केला, तेव्हा तिथले नैसर्गिक सौंदर्य पाहून मी थक्क झालो. मी जिथे कुठे पाहिले, तिथे हिरवळ, एक सुंदर तलाव, शांत गायी आणि घोडे दिसत होते, आणि इतकेच नाही तर, तिथले प्रत्येकजण हसतमुख आणि खूप आनंदी दिसत होते. तिथल्या एका घोड्याचे नावसुद्धा रजनी होते. मी आश्रमात फक्त दोन दिवस राहण्याची योजना आखली होती. पण तिथल्या आध्यात्मिक वातावरणाने मला इतके आकर्षित केले की माझ्या दोन दिवसांच्या दौऱ्याचे १५ दिवस झाले," असे ते म्हणाले.
रजनीकांत यांनी आश्रमात असताना गुरुजींसोबत झालेल्या एका रंजक संभाषणाचा आणि त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणीत कसा बदल झाला याचा उल्लेख केला. "एक दिवस गुरुजी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला विचारले की मी त्यांच्यासोबत आश्रम फिरायला येईन का. जरी मला त्यात रस होता, तरी मला वाटले की जर मी त्यांच्यासोबत बाहेर गेलो, तर तिथले लोक मला ओळखतील आणि ऑटोग्राफ व फोटोंसाठी माझ्याभोवती गर्दी करतील; त्यामुळे गुरुजींना गैरसोय होईल," असे रजनीकांत म्हणाले. त्यांनी अनिच्छेने गुरुजींना याबद्दल सांगितले, पण गुरुजी म्हणाले, "काही गैरसोय होणार नाही, माझ्यासोबत या," आणि त्यांना बाहेर घेऊन गेले.
"जेव्हा मी बाहेर गेलो, तेव्हा तिथे हजारो लोक होते. मी अनेक लोकांना पाहिलं, विशेषतः तामिळनाडूतील. जेव्हा त्यांनी मला पाहिलं, तेव्हा साहजिकच मला वाटलं की ते माझं नाव ओरडून फोटो काढायला येतील. मी खरं सांगतोय... त्या ठिकाणी जिथे हजारो लोक होते, तिथे एकाही व्यक्तीने माझ्याकडे मागे वळून पाहिलं नाही," असं रजनीकांत म्हणाले, ज्यामुळे स्टेडियममधील सर्वजण खळखळून हसले.
VIDEO | Recalling his earlier visit to the Art of Living, actor Rajinikanth (@rajinikanth) brought the house down with his humorous take, said, 'nobody even looked at me'.#Rajinikanth pic.twitter.com/JPZGgxtLMv— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
"फोटो आणि ऑटोग्राफ मागणे तर दूरच, माझ्याशी बोलायला कोणी पुढे आले नाही. मी हात हलवला; तरीही कोणी माझ्याकडे लक्ष दिले नाही. मी माझ्या चित्रपट कारकिर्दीत अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांना आणि मोठ्या उद्योगपतींना भेटलो आहे. पण आश्रमातील या घटनेने माझ्या अहंकाराचे तुकडे तुकडे केले," असे रजनीकांत यांनी कबूल केले.
जेव्हा रजनीकांत यांचे बोलणे संपले, तेव्हा गुरुजींनी मध्येच थांबवून हसत म्हटले, "मी तुम्हाला आधीच सांगितले होते की तुम्हाला त्रास होणार नाही, बरोबर?" त्यावर रजनीकांत यांनी आपल्या डोक्याकडे बोट दाखवत गंमतीने उत्तर दिले, "मला इथे खूप त्रास होतो." रजनी म्हणाले की, या घटनेमुळे त्यांना जाणीव झाली की त्यांची प्रसिद्धी किंवा स्टारडम हे अध्यात्मापुढे काहीच नाही, आणि भावूक होऊन आपले भाषण संपवताना ते म्हणाले, "मी त्या आश्रमात माझ्या डोळ्यांनी पाहिले की अध्यात्माच्या शक्तीची कशाशीही तुलना होऊ शकत नाही."