प्रत्येक परपुरुषाची 'सुंदरी'वर वाईट नजर, क्लायमॅक्स पाहून सुन्न व्हाल! प्रत्येक क्षणी थरार निर्माण करणारा 1 तास 45 मिनिटांचा चित्रपट

Sundari : साऊथ इंडस्ट्रीतील अनेक दमदार चित्रपटांपैकी ‘सुंदरी’ हा एक चित्रपट सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेत आला आहे. आज आपण ज्या चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत, त्याची कथा जितकी धक्कादायक आहे, तितक्याच या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया वेगळ्या आहेत.
‘सुंदरी’ हा तेलुगू ड्रामा चित्रपट आहे. हा चित्रपट 13 ऑगस्ट 2021 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. कल्याणजी गोगना यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून चित्रपटाचा एकूण वेळ 1 तास 52 मिनिटांचा आहे. या चित्रपटाला UA सर्टिफिकेट मिळाले आहे. सस्पेन्स, थ्रिलर आणि भावनिक नात्यांचे गुंफण यामुळे हा चित्रपट विशेष ठरतो.
कथेचा मुख्य गाभा ‘सुंदरी’ नावाच्या एका ग्रामीण महिलेभोवती फिरतो. तिचे लग्न टेक-इंडस्ट्रीत नोकरी करणाऱ्या एका युवकासोबत होते. पण लग्नानंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. नवऱ्याची नोकरी जाते, घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट होते आणि या सर्वांमुळे सुंदरीच्या आयुष्यात संघर्षांची मालिका सुरू होते.
सामाजिक दडपण, जगण्याची धडपड आणि नात्यांमधील गुंतागुंत. या सर्वांनी प्रभावित झालेल्या एका साध्या स्त्रीचे आयुष्य चित्रपटात प्रभावीपणे दाखवले आहे. तिच्या जीवनातील प्रत्येक टप्प्यावर प्रेक्षकाला भावनिक आणि मानसिक ताण जाणवतो.
जरी चित्रपटाची कथा दमदार असली तरी IMDb वर अनेक प्रेक्षकांनी या चित्रपटावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काही प्रेक्षकांनी चित्रपटाला वाहियात, पाहण्यास विचित्र, गंदी विचारसरणीवर आधारित’ अशा तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यामुळे चित्रपटाबाबत मिश्र प्रतिसाद उमटताना दिसत आहे.
‘सुंदरी’ हा चित्रपट तुम्ही ॲमेझॉन प्राइम व्हिडीओवर तेलुगू आणि तमिळ भाषेत पाहू शकता. हिंदी प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट यूट्यूबवरही उपलब्ध आहे. या चित्रपटाच्या कथेतील भावना आणि नात्यांची गुंतागुंत आवडणाऱ्यांना हा चित्रपट भावू शकतो. परंतु प्रत्येक प्रेक्षकाचा अनुभव वेगळा असल्यामुळे हा चित्रपट पाहायचा की नाही हा निर्णय त्यांना स्वतः घ्यावा लागेल.
FAQ
1) ‘सुंदरी’ चित्रपट कधी आणि कुठे प्रदर्शित झाला?
‘सुंदरी’ हा तेलुगू सस्पेन्स-थ्रिलर ड्रामा चित्रपट 13 ऑगस्ट 2021 रोजी सिनेमा गृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. OTT वरही तो नंतर उपलब्ध झाला.
2) या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कल्याणजी गोगना यांनी केले आहे.
3) चित्रपटाची एकूण लांबी किती आहे?
चित्रपटाची एकूण रनटाईम 1 तास 52 मिनिटे आहे.
4) चित्रपटाला कोणते सर्टिफिकेट मिळाले आहे?
‘सुंदरी’ला UA सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे, म्हणजेच हा चित्रपट प्रौढांसह किशोरवयीन प्रेक्षकांसाठीही योग्य आहे.