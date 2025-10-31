दाऊदच्या बाजूने बोलणं पडलं महागात; ममता कुलकर्णीची सफाई 'माझं वक्तव्य तोडलं-मोडलं गेलं'

Mamta Kulkarni : बॉलीवूड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. काही दिवसांपूर्वी दाऊद इब्राहिमविषयी केलेल्या विधानामुळे ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. मात्र, आता या संपूर्ण वादावर ममताने आपलं मौन तोडत स्पष्टीकरण दिलं आहे. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत ममताने म्हटले होते की, 'दाऊद हा ना कोणताही दहशतवादी आहे, ना त्याचं नाव कोणत्याही बॉम्बस्फोट प्रकरणात आलं आहे.' हे विधान समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर तिच्यावर टीकेचा वर्षाव झाला. अनेकांनी तिच्यावर दाऊदची बाजू घेण्याचा आरोप केला.
मात्र, आता उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ममताने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देत यू-टर्न घेतला आहे. ती म्हणाली 'काल माझ्या शब्दांचे चुकीच्या पद्धतीने सादरीकरण झाले. मला विचारण्यात आलं की माझं नाव अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी जोडले गेले आहे का. त्यावर मी स्पष्ट सांगितलं की हे चुकीचं आहे. माझी त्याच्याशी कधीही भेट झालेली नाही आणि मी त्याला ओळखतही नाही.'
ती पुढे म्हणाली 'मी दाऊदबद्दल नव्हे, तर विक्की गोस्वामीबद्दल बोलत होते. ज्याच्याशी माझं नाव एकेकाळी जोडलं गेलं होतं, त्या विक्कीसोबतही मी आता संबंध तोडले आहेत. विक्कीने कधीही देशविरोधी काम केलं नाही. तुम्ही कधी ऐकलं आहे का की विक्की गोस्वामीने कोणताही ब्लास्ट केला? माझा कोणत्याही देशविरोधी व्यक्तीशी संबंध नाही.' ममताने पुढे आपली धार्मिक भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं 'मी कट्टर हिंदूवादी आहे, म्हणूनच मी भगवा धारण केला आहे. जर मी हे धारण केलं आहे, तर मला त्याची शक्ती मिळायला हवी. मी सनातन धर्मावर श्रद्धा ठेवते आणि त्याच्या प्रसारासाठी कार्य करत आहे.'
तिने पुढे दाऊद इब्राहिमबाबत ठाम भूमिका घेत म्हणाली 'दाऊद इब्राहिम माझ्यासाठी एक दहशतवादी आहे. त्याच्यामुळे अनेक निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे. विक्की गोस्वामीचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. मी आता अंडरवर्ल्ड विषयावर काहीही बोलू इच्छित नाही.' शेवटी ती म्हणाली 'मी मागील 25 वर्षांपासून ध्यान आणि तप करत आहे. मला महाकालीचा आशीर्वाद मिळाला आहे. ज्यांना यात थट्टा वाटते त्यांनी वाटू द्या, पण मी आता अध्यात्म आणि सनातन धर्माच्या मार्गावर अधिक पुढे जाणार आहे.' या वक्तव्यामुळे ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. काहीजण तिचं हे स्पष्टीकरण स्वीकारत आहेत, तर काहीजण म्हणत आहेत की हा तिचा केवळ ‘सेल्फ-डिफेन्स यू-टर्न’ आहे.
