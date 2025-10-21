इरफानच्या पत्नीसाठी दिवाळी स्पेशल गिफ्ट, अमिताभ बच्चन यांची अनोखी भेट

अभिनेता इरफान खान आजही त्यांच्या अभिनयामुळे चाहत्यांच्या स्मरणात आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले तरीही त्यांचे सिनेमे, अभिनयाची शैली आणि कॅरिअर अनेकांसाठी प्रेरणास्त्रोत आहेत. यंदा दिवाळीच्या खास मुहूर्तावर इरफानची पत्नी सुतपा सिकदर यांना एक अत्यंत अर्थपूर्ण आणि खास भेटवस्तू मिळाली आहे. खास बाब म्हणजे हे गिफ्ट बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्याकडून आले आहे.
20 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिवाळीच्या दिवशी सुतपा सिकदर यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली. पोस्टमध्ये त्यांनी इरफान खान यांच्यावर आधारित पुस्तकाचं कव्हर दाखवलं आणि लिहिलं, 'हे दिवाळीचे सर्वात अर्थपूर्ण गिफ्ट आहे.' हे पुस्तक अनुप सिंग यांनी लिहिलं असून त्याचे नाव आहे ‘इरफान: डायलॉग विथ द विंड’.
पुस्तकात इरफान खान यांच्यावर आधारित त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, अभिनय प्रवास आणि जीवनातील अनुभव लेखकाने सखोलपणे टिपले आहेत. चित्रपट निर्माता अनुप सिंग यांनी या पुस्तकात इरफान खानसोबतच्या मैत्रीपूर्ण आणि व्यावसायिक संबंधांवर प्रकाश टाकला आहे. तसेच, त्यांच्या काही अनमोल आठवणी, सेटवरील किस्से, आणि अभिनयासंबंधीच्या संघर्षांचे अनुभव पुस्तकातून वाचकांपर्यंत पोहोचतात.
सर्वात खास बाब म्हणजे या पुस्तकाची प्रस्तावना स्वतः अमिताभ बच्चन यांनी लिहिली आहे. अमिताभ यांच्या हस्ताक्षराने प्रस्तावना लिहिल्यामुळे पुस्तकाची किंमत आणि महत्त्व अधिक वाढले आहे. या प्रस्तावनेत त्यांनी इरफानच्या कलात्मक योगदानाचा, अभिनयातील परिपूर्णतेचा आणि व्यक्तिमत्त्वातील माणुसकीचा गौरव केला आहे.
सुतपा यांनी हे पुस्तक सोशल मीडियावर शेअर करून इरफानच्या चाहत्यांसाठी खास बातमी दिली. चाहत्यांनी या पोस्टवर उत्साह व्यक्त करत आनंद व्यक्त केला आहे. या पुस्तकामुळे अनेकांनी इरफानच्या अभिनयाच्या आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या आठवणी ताज्या केल्या आहेत.
दिवाळीच्या सणात मिळालेलं हे गिफ्ट फक्त भेटवस्तू नाही, तर इरफान खान यांच्यावर असलेला आदर, सन्मान आणि स्मरण याचे प्रतीक आहे. सुतपा हिला मिळालेल्या या खास भेटीमुळे इरफानच्या चाहत्यांमध्येही भावनिक क्षण अनुभवायला मिळाले. पुस्तकामुळे चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या अभिनेत्याच्या जीवनातल्या अनकहे पैलूंची ओळख होते आणि इरफानच्या स्मरणाची वेळ पुन्हा जिवंत होते. यंदा दिवाळीच्या निमित्ताने इरफानच्या पत्नीला मिळालेल्या या अद्वितीय आणि अर्थपूर्ण भेटीने चाहत्यांचे हृदय जिंकले आहे आणि इरफानच्या योगदानाची आठवण पुन्हा एकदा उजळली आहे.
FAQ
सुतपा सिकदरला मिळालेलं गिफ्ट काय आहे?
सुतपा सिकदरला मिळालेलं गिफ्ट म्हणजे इरफान खान यांच्यावर आधारित पुस्तक ‘इरफान: डायलॉग विथ द विंड’, जे लेखक अनुप सिंग यांनी लिहिलं आहे.
या पुस्तकाची खासियत काय आहे?
या पुस्तकाची खासियत म्हणजे त्याची प्रस्तावना अमिताभ बच्चन यांनी लिहिली आहे. पुस्तकात इरफानच्या अभिनय प्रवास, वैयक्तिक आयुष्य आणि लेखकाशी असलेली मैत्री याबद्दल सखोल माहिती दिली आहे.
सुतपा हिने हे गिफ्ट कुठे शेअर केले?
सुतपा सिकदर यांनी हे गिफ्ट इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर करून चाहत्यांसोबत या खास क्षणाची माहिती दिली आणि चाहत्यांना आनंद वाटला.