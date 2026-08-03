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Spider Man दरम्यान Theater मध्ये राडा! मैत्रिणीसोबत आला अन् बाजूला बसून... 4 मित्रांसोबत घडलं काय? पहा Video

31 तारखेला प्रदर्शित झालेल्या मार्वल युनिव्हर्सच्या या नव्या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगदरम्यान तुफान राडा का झाला जाणून घ्या सविस्तरपणे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:40 AM IST
Spider Man दरम्यान Theater मध्ये राडा! मैत्रिणीसोबत आला अन् बाजूला बसून... 4 मित्रांसोबत घडलं काय? पहा Video
Image Credit: हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरताना दिसत आहे (फोटो व्हायरल व्हिडीओवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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