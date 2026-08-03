/Spider Man दरम्यान Theater मध्ये राडा! मैत्रिणीसोबत आला अन् बाजूला बसून... 4 मित्रांसोबत घडलं काय? पहा Video

भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये सध्या भारतीय आणि प्रादेशिक चित्रपटांबरोबरच 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) या हॉलिवूडमधील चित्रपटाचीही जोरदार चर्चा आहे. एकीकडे हा चित्रपट तिकीटबारीवर दमदार कामगिरी करत असतानाच आता या चित्रपटाच्या एका शोदरम्यान प्रेक्षकांमध्येच राडा झाल्याची बातमी समोर आली आहे.
चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांपैकी एकजण थिएटरमध्ये समोर चित्रपट सुरु असताना 'स्पॉयलर्स' देत होता. त्यावरुन अन्य प्रेक्षकांनी त्याला हटकलं आणि नंतर या वादाचा रुपांतर हाणामारीमध्ये झालं. एक्सवरील एका व्हायरल पोस्टनुसार, मित्रांचा एक ग्रुप हा चित्रपट पाहण्यासाठी गेला होता. तिथे त्यांच्या शेजारी बसलेल्या एका व्यक्तीने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या व्यक्तीने खरं तर आधीच हा चित्रपट पाहिला होता. चित्रपट सुरु असतानाच त्याने जोरजोरात या चित्रपटात पुढे काय होणार आहे हे सांगायला सुरुवात केली. पुढे काय घडणार आहे याबद्दल तो सतत मोठ्याने बोलत होता. मात्र या अशा स्पॉयलर्समुळे इतर प्रेक्षक जे पहिल्यांदाच चित्रपट पाहायला आलेत ते वैतागले. त्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतरही या तरुणाकडून शेरेबाजी सुरु होती. अखेर हा तरुण आणि पहिल्यांदा चित्रपट पाहायला आलेल्या स्पायडर-मॅन चाहत्यांमध्ये हाणामारी झाली.
एका व्यक्तीने या हाणामारीचा व्हिडीओ एक्सवर शेअर करत संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे. "चार मित्रांनी नवीन प्रदर्शित झालेला 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' पाहण्याचं ठरवलं होतं... त्यांच्या अगदी शेजारी एक तरुण आपल्या मैत्रिणीसोबत बसला होता. त्याने हा चित्रपट आधीच एकदा पाहिला होता आणि तो पुन्हा एकदा तिच्यासोबत चित्रपट पाहायला आला होता," असं या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. चित्रपट सुरू असताना आधीच चित्रपट पाहून मैत्रिणीला सोबत करण्यासाठी आलेली ही व्यक्ती सतत चित्रपटामध्ये पुढे काय होणार याबद्दलच्या स्पॉयलर्सचा मोठ्याने उल्लेख करत होती.
व्हायरल पोस्टनुसार, सततचा हा प्रकार सहन करण्याबाहेर गेल्यानंतर चित्रपट पाहायला आलेल्या चार मित्रांनी आधी त्या व्यक्तीला स्पॉयलर्स सांगण्यावरून जाब विचारला. ज्यामुळे त्यांच्यात जोरदार वाद झाला. क्षणात परिस्थिती हाताबाहेर गेली. दोन्ही बाजूच्या व्यक्तींनी एकमेकांवर हात उचलले आणि चित्रपटगृहात गोंधळ निर्माण झाला.
"Spoilers"— Sood Saab (@SoodSaab11) August 2, 2026
Because four friends went to see "Spiderman: Brand New Day" at the theater and just happened to sit next to a guy who had already seen it, but who was now there with a female friend.
The guy kept giving spoilers and telling the girl the whole movie, so it ended up in… pic.twitter.com/dSW3zMd5Yx
'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' हा 'मार्वल सिनेमॅटिक युनिव्हर्स'मधील (MCU) स्पायडर-मॅनचा चौथा सोलो चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये 'स्पायडर-मॅन: नो वे होम' (2021) मधील घटनांनंतरची कथा पुढे सांगण्यात आली आहे. डेस्टिन डॅनियल क्रेटन दिग्दर्शित या सुपरहिरो चित्रपटात टॉम हॉलंडने पीटर पार्कर म्हणजेच स्पायडर-मॅनची भूमिका साकारली आहे. चित्रपटामध्ये त्याच्यासोबत झेंडाया, सॅडी सिंक, जेकब बॅटालॉन, जॉन बर्नथल, मार्क रफालो, मायकल मांडो आणि ट्रॅमेल टिलमन यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. या चित्रपटाची पटकथा ख्रिस मॅकेना आणि एरिक सोमर्स यांनी लिहिली असून, केविन फीज आणि एमी पास्कल यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
31 जुलै 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' हा चित्रपट 'नो वे होम'मधील कथानकानुसार पीटरच्या सोबतच्या व्यक्तींच्या आठवणी पुसून टाकल्यानंतरची पीटरची अज्ञातवासातील जीवनकथा आहे. पूर्णवेळ स्पायडर-मॅन म्हणून वावरताना पीटरला एका नवीन आणि धोकादायक संकटाचा सामना करावा लागतो. पीटरला स्पायडर-मॅन म्हणून त्याच्यातील शक्तींमध्ये होणाऱ्या अनपेक्षित बदलांशीही झुंज द्यावी लागत असल्याचं कथानकात दाखलं आहे. या चित्रपटाला भारतात प्रचंड चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. भारतात हा चित्रपट मार्वलच्या सर्वात दमदार कामगिरी करणाऱ्या चित्रपटांमधील एक ठरु शकतो अशी सुरुवात त्याला मिळाली आहे.