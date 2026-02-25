Splitsvilla चा तो क्षण आठवतोय? मयंक पवारसाठी सनी लिओनी ढसढसा रडली; कारण...

MTV Splitsvilla 7 Fame Mayank Pawar: मनोरंजन आणि फिटनेस क्षेत्रातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एमटीव्हीवरील लोकप्रिय रिअॅलिटी शो Splitsvilla Season 7 मधून प्रसिद्धी मिळवणारा आणि 7 वेळा Mr. India किताब जिंकणारा मयंक पवार याचे 37 व्या वर्षी निधन झाले आहे. शांत, संयमी आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वामुळे तो अनेकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करून गेला होता. त्याच्या अधिकृत Instagram अकाउंटवरून ही दुःखद माहिती शेअर करण्यात आली. अचानक आलेल्या या बातमीने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे आणि नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या दरम्यान त्याचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.
एमटीव्हीवरील MTV Splitsvilla 7 या सीझनमुळे मयंक पवार घराघरात पोहोचला. रिअॅलिटी शोमध्ये वाद आणि भांडणं नेहमीची असतात, पण मयंकने मात्र शांततेने आणि प्रामाणिकपणे आपला खेळ सादर केला. त्याच्या सभ्य वागण्यामुळे तो प्रेक्षकांसह टीमच्याही मनात घर करून गेला.
शोमधून त्याची एक्झिट हा त्या सीझनमधील सर्वात भावनिक क्षण मानला जातो. शोची होस्ट Sunny Leone त्याला निरोप देताना अश्रू आवरू शकली नव्हती. सह-होस्ट Nikhil Chinappa यांनीही त्याला मिठी मारत शुभेच्छा दिल्या. एका स्पर्धकासाठी होस्ट इतके भावूक होणे, हे त्याच्या स्वभावाचे मोठेपण दर्शवणारे होते.
मयंक पवार फक्त टीव्हीपुरता मर्यादित नव्हता. त्याने 7 वेळा Mr. India हा प्रतिष्ठेचा किताब जिंकत फिटनेस क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. शिस्तबद्ध दिनचर्या, कडक व्यायाम आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे तो अनेक तरुणांसाठी प्रेरणा ठरला.
सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर म्हणून त्याने अनेकांना मार्गदर्शन केले. तसेच त्याने बॉलिवूड सुपरस्टार Shah Rukh Khan सोबतही काम केले होते. Happy New Year या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्याने शाहरुख खानचा बॉडीगार्ड म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. यामुळे त्याची ओळख फिटनेस इंडस्ट्रीबरोबरच चित्रपटसृष्टीतही झाली.
मयंक पवारच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 5 ते 6 या वेळेत वाल्मिकी मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग येथे प्रार्थना सभा आयोजित केली आहे. चाहते, मित्रपरिवार आणि फिटनेस क्षेत्रातील सहकारी त्याला अंतिम श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.
मयंक पवारने आपल्या कामातून आणि स्वभावातून अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवले. त्याच्या आठवणी आणि प्रेरणा कायम जिवंत राहतील.