Splitsvill फेम मयंक पवारचे अवघ्या 37व्या वर्षी निधन, सेलिब्रिटीजचा होता हक्काचा फिटनेस ट्रेनर

Splits Vila Fame Fitness Trainer Mayank Pawar Death: हिंदी मनोरंजन क्षेत्रातील 'स्प्लिट्सविला' या रियालिटी शोमधून घराघरात पोहोचलेल्या मयंक पवारबाबत एक अत्यंत दुःखद बातमी समोर येत आहे. वयाच्या अवघ्या 37 वर्षी मयंचे निधन झाले आहे. 2014 मध्ये एमटीव्ही वाहिनीवर प्रसारित झालेल्या स्प्लिट्सविला या कार्यक्रमाच्या 7 व्या सीझनमध्ये त्याने भाग घेतला होता. त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे आणि शांत स्वभावामुळे त्याने प्रेक्षकांच्या मनात घर केले होते. मात्र, त्याच्या निधनाच्या बातमीने संपूर्ण फिटनेस कम्युनिटी आणि त्याच्या चाहत्यांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मयंक पवार हा केवळ टीव्ही स्टारच नाही तर, एक नामांकित बॉडीबिल्डर आणि सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनरही होता. 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंगळवारी रोजी त्याचे निधन झाले असून, आज 24 फेब्रुवारी रोजी बुधवारी ही बातमी अधिकृत सोशल मिडिया हँडलवरून चाहत्यांना देण्यात आली.
मयंकला लहानपणापासूनच खेळांची आणि व्यायामाची आवड होती. त्याने वयाच्या 16व्या वर्षापासूनच फिटनेस क्षेत्रात प्रवेश केला. फिटनेसकडे त्याने कधीही केवळ एक चांगली शरीरयष्टी कमावणे म्हणून पाहिले नाही तर, विज्ञानाच्या दृष्टीने आणि शिस्त म्हणून पाहिले. त्याने त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला मुंबईत स्थानिक पातळीवर जिम ट्रेनिंग देण्यापासून केली. यानंतर त्याने 2010 ते 2014 या काळात त्याने राष्ट्रीय स्तरावरील बॉडी बिल्डींग स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास सुरूवात केली. यावेळी त्याने सलग 7 वेळा मिस्टर इंडियाचा किताब जिंकला आणि भरभरून प्रसिद्धी मिळवली. 2012-13 च्या सुमारास त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते.
पुढे 2014 मध्ये त्याने स्प्लिट्सविलाच्या सीझन 7 मध्ये भाग घेतला. फिटनेस जगात तर त्याचा दबदबा होताच, पण या शोमुळे त्याला एक नवी ओळख मिळाली. एका फिटनेस अॅथलीटला मनोरंजन क्षेत्रात चाहत्यांची इतकी पसंती मिळणे हे त्या काळात फक्त मयंकलाच जमले होते असे म्हणण्यास हरकत नाही. एलिमिनेशनच्या वेळी जेव्हा तो शोमधून बाहेर पडला तेव्हा शोची आयोजक चक्क सनी लिओनीच्या डोळ्यातही पाणी आले होते. निखिल चिनप्पाही तितकेच भावूक झाले होते. हा क्षण शोमधील एक दुर्मिळ क्षण मानला जातो.
गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून तो फक्त त्याच्या शरीरावरच काम करत नव्हता, तर त्याने 'मयंक पवार फिटनेस' म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. अनेक टीव्ही सेलिब्रिटीज आणि मॉडेलचा तो हक्काचा फिटनेस ट्रेनर होता. सोशल मिडियावर त्याच्या निधनाची बातमी पसरताच अनेक चाहत्यांनी कमेंट्स करत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अनेकांनी 'अविश्वसनीय आहे' असे म्हटले आहे तर काहींनी 'त्याच्या आत्म्याला शांती मिळो' अशी प्रार्थना केली आहे. दरम्यान त्याच्या मृत्यूचे कारण अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. सोशल मिडियावर पोस्टवर नमूद केल्याप्रमाणे 25 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 ते 6 वाजेपर्यंत दिल्लीमधील वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग या ठिकाणी त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्यात येणार आहे.