Spy Trend : व्हायरल कॉमेडी 'स्पाय' रील्स पाहून हसू थांबत नाही!

Day 1 As Spy in Pakistan Trending Reels: रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला आहे. चित्रपटाने फक्त दहा दिवसांत 350 कोटींहून अधिक कमाई केली असून, हा रणवीर सिंगच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा यशस्वी चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंगसोबत अक्षय खन्नाने देखील जोरदार कमबॅक केले आहे. यासोबतच अर्जुन रामपाल, संजय दत्त आणि आर माधवनसारखे अनुभवी कलाकारही चित्रपटात आहेत, ज्यामुळे चित्रपटाची आकर्षकता दुपटीने वाढली आहे. धुरंधर हा फक्त एक अॅक्शन थ्रिलर नाही तर एक मनोरंजनाचा पॅकेजसुद्धा ठरला आहे, ज्याने प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर बांधून ठेवले आहे.
केवळ चाहतेच नव्हे तर अनेक सेलिब्रिटी देखील चित्रपटाचे कौतुक करत आहेत. सोशल मीडियावर #Dhurandhar हा हॅशटॅग सध्या ट्रेंड करत आहे. मात्र चित्रपटाच्या यशाबरोबरच, त्याच्या पात्रांवर आधारित विनोदी मीम्सने प्रेक्षकांना वेड लावले आहे.
सोशल मीडियावर धुरंधरचा नवा ट्रेंड सुरू झाला आहे. रणवीर सिंगचे पात्र हामझा अली मजारी (उर्फ जस्किरत सिंग) भारतीय गुप्तहेरावर आधारित आहे आणि या पात्रावर विनोदी रील्स आणि मीम्स प्रचंड व्हायरल होत आहेत. ‘पाकिस्तानमध्ये भारतीय एजंट म्हणून पहिला दिवस’ हा या रील्सचा मुख्य विषय आहे. या रील्समध्ये दाखवले जाते की, भारतीय गुप्तहेर पाकिस्तानमध्ये गुप्त मिशनवर जातात, पण त्यांच्या भारतीय सवयींमुळे लगेच पकडले जातात. प्रेक्षकांना हे विनोदी व्हिडिओ खूपच आवडत आहेत, आणि प्रत्येकजण रणवीरच्या पात्राची नक्कल करत वेगवेगळ्या विनोदांनी भरलेल्या व्हिडिओ बनवत आहे.
अनेकजण हामझा अली मजारीच्या रूपात स्वतःला सजवत आहेत आणि ‘पाकिस्तानमध्ये पहिला दिवस RAW एजंट म्हणून’ या थीमवर आधारित रील्स शेअर करत आहेत. त्यात देसी ट्विस्ट्स जोडल्यामुळे या रील्स अधिक मनोरंजक ठरल्या आहेत. याशिवाय, फ्लिपराचीच्या FA9LA या गाण्यावर नाचण्याचा ट्रेंडही प्रचंड गाजत आहे. या गाण्यावर अक्षय खन्ना आणि रणवीर सिंगच्या स्टेप्स रीक्रिएट करत संपूर्ण देश त्याचा आनंद घेत आहे.
फक्त 11 दिवसांत धुरंधरने जगभरात तब्बल 588 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, असे इंडस्ट्री ट्रॅकर Sacnilk नुसार सांगितले जाते. अॅक्शन फिल्म आता 600 कोटींपर्यंतच्या जागतिक कमाईच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट 2025 मधील सर्वात जास्त कमाई करणारा भारतीय चित्रपट बनण्याच्या मार्गावर आहे, भारतात आणि जागतिक स्तरावर दोन्हीकडे.
याशिवाय, हा चित्रपट 100+ कोटींच्या ओपनिंग वीकेंडसह एकमेव चित्रपट आहे ज्याने दुसऱ्या आठवड्यातही कमाईत वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे धुरंधर फक्त व्यावसायिक दृष्ट्या यशस्वी नाही, तर प्रेक्षकांच्या पसंतीचा देखील ठोस पुरावा आहे. बॉक्स ऑफिसवरील ही कामगिरी रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्नासाठी त्यांच्या करिअरचा मोठा टप्पा ठरली आहे.
धुरंधर केवळ एक अॅक्शन थ्रिलर नाही, तर त्यात विनोद, मनोरंजन, म्युझिक आणि स्टार कास्टची जबरदस्त केमिस्ट्री एकत्रित आहे. प्रेक्षक आणि सोशल मीडिया यामुळे या चित्रपटाला दोनदा ट्रेंडिंग ठरवले आहे. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कमाईचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, आणि 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट म्हणून त्याचे नाव इतिहासात नोंदले जाण्याची शक्यता आहे.