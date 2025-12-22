लोकप्रिय कपलने 16 वर्षांचा संसार मोडला, सोशल मीडियावरुन सुरु झालेली प्रेमकहाणी; पोस्ट करत म्हणाली...

तनुश्री शंकर यांची मुलगी श्रीनंदा शंकर हिने तिचा पती गव सतारवाला पासून अधिकृतपणे वेगळे झाले आहे. २१ डिसेंबर २०२५ रोजी तिने तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर घटस्फोटाची घोषणा केली आणि गोपनीयतेची विनंती केली. अधिकृत निवेदन शेअर करताना, श्रीनंदा शंकर यांनी तिच्या वैवाहिक जीवनात सुरू असलेल्या अडचणींचा खुलासा केला आणि पुष्टी केली की हा एक कठीण काळ होता. श्रीनंदा आणि गव १६ वर्षांपासून एकत्र होते आणि त्यांनी अधिकृतपणे वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीनंदा यांनी सांगितले की त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
श्रीनंदा शंकर यांनी तिच्या इंस्टाग्राम हँडलवर एक विधान शेअर केले, ज्यामध्ये तिने तिचा पती गव सतारवाला पासून वेगळे झाल्याची घोषणा केली. तिने स्पष्ट केले की विभक्त होण्याच्या अफवा होत्या आणि त्या खऱ्या होत्या. श्रीनंदा पुढे म्हणाल्या की जरी हे काही काळापूर्वी घडले असले तरी, तिला आणि तिच्या माजी पतीला ते सार्वजनिक करण्यासाठी वेळ हवा होता. निवेदनात तिने असेही स्पष्ट केले की आयुष्यात अनेकदा अनपेक्षित गोष्टी घडतात आणि लोकांना त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागते. तिने या काळात गोपनीयतेचे आवाहन देखील केले.
घटस्फोटाची घोषणा करताना अभिनेत्रीने लिहिले, "मी कंटेंट तयार करत राहीन. काहींना आमचे व्हिडिओ एकत्र चुकू शकतात, परंतु कृपया लक्षात ठेवा की ऑनलाइन असलेले छोटे क्षण कधीही लग्नाचे वास्तव पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नाहीत. तुमच्या सततच्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद... मला आता त्याची गरज कधीपेक्षा जास्त असेल."
दोघे सोशल मीडियाद्वारे भेटले आणि आठ महिने मित्र राहिले. त्यानंतर ते प्रेमात पडले आणि पाच वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिले. या काळात, त्यांनी २००९ मध्ये लग्न केले आणि लग्न केले. तथापि, १६ वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, आता त्यांनी त्यांचे नाते संपवले आहे.
श्रीनंद शंकर ही एक अभिनेत्री, मॉडेल, नृत्यांगना आणि कंटेंट क्रिएटर आहे जिने स्वतःचा मेकअप प्लॅटफॉर्म, मेकओव्हर मॅडनेस आणि इट्स अबाउट व्हाट सूट यू लाँच केला आहे. ती तनुश्री शंकर आणि आनंद शंकर यांची मुलगी आहे. ती नृत्यांगना आणि कोरिओग्राफर उदय शंकर आणि त्यांची पत्नी अमला शंकर यांची नात आहे, तर रवि शंकर तिच्या आजोबांचा भाऊ आहे. श्रीनंद शंकर यांनी लहान वयातच अभिनय आणि नृत्य क्षेत्रात कारकिर्दीला सुरुवात केली.