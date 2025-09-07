English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ज्याला राखी बांधली त्याच्याशीच केलं या अभिनेत्रीने लग्न, सात फेरे घेण्यापूर्वीच झाली होती गरोदर!

Bollywood Actress Love Story: बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीची लव्ह स्टोरी एकदम खास होती. ज्यामध्ये तिने ज्याला राखी बांधली त्याच्यासोबतच तिने लग्न केलं. लग्नाआधीच होती प्रेग्नेंट. ओळखलं का?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 03:24 PM IST
Bollywood Actress Love Story:  बॉलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवी जितकी अभिनयाने प्रसिद्ध होती तितकीच ती वैयक्तिक आयुष्यामुळे देखील चर्चेत होती. तिच्या करिअरइतकेच तिचे प्रेमसंबंध आणि विवाह याबाबत लोकांमध्ये उत्सुकता होती. तिच्या लव्ह लाईफमध्ये अनेक वादग्रस्त गोष्टी घडल्या. विशेष म्हणजे ती ज्या व्यक्तीशी नंतर लग्न करत होती त्यालाच तिने एकेकाळी राखी बांधली होती.

श्रीदेवीने बॉलिवूडपासून दक्षिणेच्या चित्रपटसृष्टीपर्यंत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. तिच्या चित्रपटांसाठी तिला त्या काळातील अनेक अभिनेत्यांपेक्षा जास्त मानधन मिळत होते. तिच्या प्रोफेशनल आयुष्यात मिळालेली लोकप्रियता आणि यश यामुळे तिचा एक स्टार म्हणून दबदबा निर्माण झाला होता. पण तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष आणि नात्यांचे गुंतागुंतीचे पैलूही तितकेच चर्चेत राहिले.

बोनी कपूरसोबतची नात्याची सुरुवात

श्रीदेवी आणि प्रसिद्ध निर्माते बोनी कपूर यांच्या नात्याची सुरुवात एकमेकांना डेट करत असताना झाली. त्यावेळी बोनी कपूर यांचे आधीच लग्न झालेले होते आणि ते दोन मुलांचे वडील होते. तरीही दोघांचे नाते हळूहळू अधिक घट्ट होत गेले. त्या काळात श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती यांना डेट करत होती. त्यांच्या नात्याबद्दल लोकांमध्ये चर्चा असली तरी बोनी कपूरसोबतचे नाते सुरुवातीला गुप्त ठेवण्यात आले होते.

मिथुन चक्रवर्तीला जेव्हा श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांच्या नात्याबद्दल समजले तेव्हा तो खूप नाराज झाला होता. मिथुन चक्रवर्तीला विश्वास द्यावा म्हणून श्रीदेवीने बोनी कपूर यांना राखी बांधली आणि त्यांना ‘भाऊ’ म्हणून स्वीकारल्याचा आव आणला. हे नातं खोट्या रूपाने दाखवत असली तरी त्या काळातील परिस्थिती सांभाळण्यासाठी तिने हा निर्णय घेतला होता.

मिथुनसोबतचे नाते आणि त्याचा शेवट

श्रीदेवीला मिथुनसोबत लग्न करायचे होते पण मिथुनने आपल्या पत्नीला सोडण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांचे नाते हळूहळू तुटले आणि त्यानंतर श्रीदेवीचा बोनी कपूर यांच्यासोबतचा मार्ग मोकळा झाला. 1996 मध्ये श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांनी विवाह केला. सांगितले जाते की लग्नापूर्वीच श्रीदेवी गर्भवती झाली होती. या गोष्टीने त्या काळात चर्चेला उधाण आले होते. तरीही दोघांनी एकत्र आयुष्य घालवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या संसाराला सुरुवात केली.

FAQ

1. श्रीदेवी कोण होत्या आणि त्या कशामुळे प्रसिद्ध होत्या?

श्रीदेवी (13 ऑगस्ट 1963 – 24 फेब्रुवारी 2018) या बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री होत्या. त्या ‘चांदनी’, ‘मिस्टर इंडिया’, ‘नागिन’, ‘सदमा’, ‘लम्हे’, आणि ‘इंग्लिश विंग्लिश’ यांसारख्या चित्रपटांमुळे प्रसिद्ध होत्या. त्यांनी तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले, आणि त्या काळातील सर्वात जास्त मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्री होत्या.

2. श्रीदेवी आणि बोनी कपूर यांच्या नात्याची सुरुवात कशी झाली?

श्रीदेवी आणि निर्माते बोनी कपूर यांचे नाते 1980 च्या दशकात ‘मिस्टर इंडिया’ (1987) च्या निर्मितीवेळी सुरू झाले. बोनी तेव्हा मोना शौरी कपूर यांच्याशी विवाहित होते आणि दोन मुलांचे (अर्जुन आणि अंशुला) वडील होते. श्रीदेवी आणि बोनी यांचे नाते गुप्त ठेवले गेले, परंतु त्यांचा जवळचा सहवास आणि प्रेमसंबंध हळूहळू उघड झाले.

3. श्रीदेवीने बोनी कपूर यांना राखी का बांधली?

1980 च्या दशकात श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती यांना डेट करत होत्या, आणि त्यांचे नाते चर्चेत होते. जेव्हा मिथुनला श्रीदेवी आणि बोनी यांच्या जवळीकीबाबत समजले, तेव्हा तो नाराज झाला. मिथुनला विश्वास देण्यासाठी आणि परिस्थिती सांभाळण्यासाठी श्रीदेवीने बोनी कपूर यांना राखी बांधून त्यांना “भाऊ” म्हणून संबोधले. हा एक खोटा देखावा होता, कारण त्यांचे प्रेमसंबंध कायम होते.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

