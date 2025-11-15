English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महेश बाबूचा ‘वाराणसी’मधील दमदार फर्स्ट लुक समोर; प्रियंका चोप्राही महत्त्वाच्या भूमिकेत

साऊथ सुपरस्टार आणि निर्माते एसएएस राजामौली पु्न्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यासाठी तयार झालेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 15, 2025, 10:48 PM IST
Mahesh Babu Look Varanasi:  एसएस राजामौलीच्या बहुचर्चित अॅक्शन चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत होती. महेश बाबू आणि प्रियंका चोप्रा यांच्या प्रमुख भूमिकेत असलेल्या या भव्य चित्रपटाचे अनेक तात्पुरते टायटल्स समोर आले होते. मात्र अखेर ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंटच्या धमाकेदार सुरुवातीलाच या चित्रपटाचे अधिकृत नाव जाहीर करण्यात आले आहे.

या हजार कोटींच्या मेगा बजेट चित्रपटाचे टायटल ‘वाराणसी’ असे ठेवण्यात आले असून त्यासोबत चित्रपटातील प्रमुख कलाकारांचा लुकही मोठ्या स्केलवर प्रदर्शित झाला आहे. इव्हेंटचे व्हिडिओ काही क्षणांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

महेश बाबू आणि प्रियंका चोप्राचा दमदार लुक

एसएसएमबी 29 किंवा ग्लोब ट्रॉटर नावाने चर्चेत असलेल्या या चित्रपटाला आता अधिकृत ओळख मिळाली आहे. रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद येथे आयोजित केलेल्या या भव्य इव्हेंटमध्ये मोठ्या स्क्रीनवर महेश बाबूचा पहिला लुक दाखवण्यात आला.

स्क्रीनवर तो रक्ताने माखलेला दिसत आहे आणि त्याच्या हातात त्रिशूल आहे. याशिवाय तो एका बैलावर स्वार झाल्याचे दृश्यही पाहायला मिळाले. ज्याने प्रेक्षकांमध्ये एकच जल्लोष झाला. दुसरीकडे प्रियंका चोप्राचा पहिला लुकही लोकांच्या मनाला भावला आहे. ती 'मंदाकिनी' नावाच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच पृथ्वीराज सुकुमारन यांचा ‘कुंभा’ हा प्रभावी लुकही इव्हेंटमध्ये सादर करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जबरदस्त गर्दी 

कार्यक्रमाची सुरुवात होताच प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. कार्यक्रमाचे ठिकाण वाराणसीच्या घाटांच्या थीमवर सजवण्यात आले होते, ज्यामुळे उपस्थितांना वाराणसीचे अप्रतिम वातावरण अनुभवायला मिळाले.

महेश बाबूची पत्नी नम्रता शिरोडकरसह अनेक कलाकार कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले. लुक अनाउन्समेंटच्या आधीच प्रेक्षकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. सोशल मीडियावर कार्यक्रमाला जाणाऱ्या चाहत्यांचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत होते.

प्रेक्षकांमध्ये वाढली उत्सुकता

टायटल आणि कलाकारांच्या लूकनंतर हा चित्रपट आणखी जास्त चर्चेत आला आहे. राजामौलींच्या दिग्दर्शनात बनणारा हा प्रोजेक्ट आधीपासूनच देश-विदेशात लक्ष वेधून घेत आहे. महेश बाबू पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या अॅक्शन ड्रामामध्ये दिसणार असल्याने चाहत्यांना चित्रपटाच्या रिलीज डेटची आतुरता लागली आहे.

FAQ

1. एसएस राजामौलींच्या या चित्रपटाचे अधिकृत टायटल काय आहे?

चित्रपटाचे अधिकृत टायटल ‘वाराणसी’ असे जाहीर करण्यात आले आहे.

2. या चित्रपटात कोणते कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत?

चित्रपटात महेश बाबू, प्रियंका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

3. ‘वाराणसी’ चित्रपटाचा पहिला लुक कधी आणि कुठे जाहीर झाला?

पहिला लुक रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद येथे झालेल्या ग्लोब ट्रॉटर इव्हेंटमध्ये जाहीर करण्यात आला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

