सावत्र आई शूरा खाननेखास अंदाजाच अरहान खानला केलं बर्थडे विश, व्हायरल झाली पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोराचा मुलगा अरहान खान आज त्याचा वाढदिवस खास पद्धतीने साजरा करत आहे. या खास प्रसंगी सर्वजण अरहान खानला शुभेच्छा देत आहेत. मलायका अरोराने तिचा मुलगा अरहान खानचा वाढदिवस खास बनवला आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोराने तिचे इंस्टाग्राम अकाउंट अपडेट केले आणि अरहानला शुभेच्छा देण्यासाठी त्याचा एक स्पष्ट फोटो शेअर केला. दरम्यान, अरहान खानची सावत्र आई शूरा खाननेही त्याला शुभेच्छा दिल्या. इंटरनेटवर येताच शूरा खानची नवीनतम पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
अरहान खानच्या वाढदिवसानिमित्त त्याची सावत्र आई शूरा खानने सोशल मीडियावर गोंडस फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. विनोदाने त्याला "मोठा भाऊ" म्हणत, या क्लिप्समध्ये अरहान आणि त्याचे वडील अरबाज खान यांच्यातील मजेदार आणि हृदयस्पर्शी क्षण टिपले आहेत. फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करताना शूरा खानने लिहिले, "वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, मोठा भाऊ, अरहान खान." पोस्टमध्ये अरहान आणि अरबाजचे स्पष्ट क्षण आहेत, ज्यात स्वयंपाकाचे व्हिडिओ, सोफ्यावर आराम करणे, जेवणाच्या टेबलावर गप्पा मारणे आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. शूरा खानची पोस्ट ऑनलाइन व्हायरल झाली आहे.
बॉलिवूड चित्रपट निर्माते अरबाज खानचे मलायका अरोराशी लग्न झाले होते. त्यांचे लग्न जवळजवळ १८ वर्षे टिकले, त्यानंतर त्यांनी मार्च 2016 मध्ये वेगळे होण्याची घोषणा केली आणि मे 2017 मध्ये अधिकृतपणे घटस्फोट घेतला. त्यांना एक मुलगा, अरहान खान देखील आहे, ज्याचा जन्म 2002 मध्ये झाला. अरबाज खान आणि शूरा खानची प्रेमकहाणी 'पाटणा शुक्ला' चित्रपटाच्या सेटवर सुरू झाली. ते चांगले मित्र बनले, त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमात फुलली, त्यानंतर त्यांनी जवळजवळ दोन वर्षे डेट केली. 24 डिसेंबर 2023 रोजी अरबाज खान आणि शूरा खान यांनी एका खाजगी समारंभात लग्न केले. आता या दोघांना एक गोंडस मुलगी देखील आहे.