'माझी चूक झाली, मी तिरस्कारास पात्र,' Rs 370 Biryani वादावर स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेने मागितली माफी, 'एक संधी द्या'

Pranit More Apology: स्टँडअप कॉमेडिअन प्रणित मोरेच्या शोमध्ये एका तरुणाने 370 रुपयांच्या बिर्याणीच्या मोबदल्यात तरुणीकडून शारिरीक सुखाची अपेक्षा व्यक्त करत पैसे वसूल करण्याची भाषा केली आणि वाद पेटला. याप्रकरणी पोलिसांनीही गुन्हाही दाखल केला असून चौकशी सुरु आहे. यादरम्यान प्रणित मोरेने माफी मागितली आहे. प्रणित मोरेने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला माफीनामा सादर केला आहे. आपण वहावत गेलो असं मान्य करताना त्याने आणखी एक संधी देण्याची विनंती केली आहे.
"मला बऱ्याच काळापासून यासंदर्भात बोलायचं होतं. पण माझं इंस्टाग्राम अकाऊंट सस्पेंड झालं होतं. तुम्ही सर्वांनी माझा एक व्हिडीओ पाहिला असेल, ज्यामुळे माझ्यावर टीका होत असून तिरस्काराचा सामना करावा लागत आहे. मला वाटतं यासाठी मी पात्र आहे. कारण मी प्रेक्षकांशी संवाद साधत असताना त्या मुलाने अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी सांगितल्या. सर्व लोक त्यावर हसत होते, त्यामुळे मीदेखील त्यात वहावत गेलो. मी त्यावर भूमिका घेण्यात चुकलो," अशी कबुली त्याने दिली आहे.
पुढे त्याने म्हटलं की, "मला वाटतं ही माझी खूप मोठी चूक आहे. मी हवं तर त्याला तिथेच थांबवू शकलो असतो किंवा भूमिका घेऊ शकलो असतो. पण मी हे करु शकलो नाही. मी त्याला एक प्लॅटफॉर्म दिला ज्यामुळे ही गोष्ट इतकी वाढली. यामुळे जे दुखावलेत त्या सर्वांची मी माफी मागतो. माझ्याविरोधात जी कायदेशीर कारवाई सुरु आहे त्यासाठी मी प्रशासनाला सहकार्य करत आहे".
"तुम्ही सर्वांनी मला एक संधी द्या. मी चांगला व्यक्ती होऊन दाखवेन. मलाही यातून शिकायला मिळालं आहे. मी आता स्वत:वर आणि कंटेंटवर काम करत आहे. भविष्यात तुम्हाला माझ्या कामातून हे दिसेल," असा दावा त्याने केला आहे.
प्रणित मोरेमुळे एका शिकाऊ डॉक्टरच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. केईएम रुग्णालयात शिकणाऱ्या डॉक्टर सेजल पवार हिनं कॉमेडी शो मध्ये केलेलं वक्तव्य तिच्या पेशाला न शोभणारं आहे. देहदान केलेल्या मृतदेहांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणं डॉक्टर सेजल पवार हिला महागात पडलंय. या प्रकरणी प्रणित मोरे आणि सेजलवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेलं नाही. डॉ. सेजल ज्या केईएम हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकतेय त्या कॉलेजनं तिच्या वक्तव्याबाबत चौकशी समिती नेमलीय. दोन सदस्यांची ही चौकशी समिती सेजलचा जबाब नोंदवणार आहे.
या प्रकरणाचे तीव्र राजकीय पडसादही उमटू लागलेत. सेजल पवारवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केलीये.
डॉ. सेजल पवार हिची केईएम हॉस्पिटलमधून दुस-या ठिकाणी बदली करण्याची मागणी मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केलीय. तर मुख्यमंत्र्यांनीही झालेल्या घटनेचा निषेध केला असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य़ाच्या नावाखाली स्वैराचार नको असं सुनावलंय.