English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • देवभूमीतील या पवित्र ठिकाणी मराठमोळ्या सेलिब्रिटी जोडीचा विवाह संपन्न; शिव-पार्वतीशी आहे अनोखं नातं

देवभूमीतील 'या' पवित्र ठिकाणी मराठमोळ्या सेलिब्रिटी जोडीचा विवाह संपन्न; शिव-पार्वतीशी आहे अनोखं नातं

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्याने लग्नाची रेशमगाठ बांधली. महत्त्वाची बाब म्हणजे जोडप्याने ज्या ठिकाणी लग्न केलं ते स्थान अत्यंत खास मानलं जात आहे. 3 अंश सेल्सियस तापमान असलेलं हे बर्फाच्छादित ठिकाण खूप कमी लोकांना माहित आहे. याची पौराणिक कथा सविस्तर जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Feb 12, 2026, 12:31 PM IST
देवभूमीतील 'या' पवित्र ठिकाणी मराठमोळ्या सेलिब्रिटी जोडीचा विवाह संपन्न; शिव-पार्वतीशी आहे अनोखं नातं
(photo Credit- Social Media)

Vishal Nikam: स्टार प्रवाहवरील प्रेक्षकांचा लाडका अभिनेता विशाल निकम अखेर लग्नबंधनात अडकला आहे. काही दिवसांपासून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू होती. सुरुवातीला त्याने शेअर केलेल्या प्री-वेडिंग व्हिडिओमध्ये मुलीचा चेहरा न दाखवल्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली होती. कोण आहे ती खास व्यक्ती, याची सर्वांना उत्सुकता होती. नंतर त्याने पूर्ण व्हिडिओ पोस्ट करत अभिनेत्री अक्षया हिंदळकरसोबतचे नाते जाहीर केले आणि चाहत्यांना मोठा सरप्राइज दिला. दोघांच्या प्रेमकथेची चर्चा आता सर्वत्र रंगू लागली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रिलेशनशिपपासून विवाहापर्यंतचा प्रवास
बिग बॉस मराठी Season 3 चा विजेता असलेला विशाल शोदरम्यान अनेकदा रिलेशनशिपमध्ये असल्याचे संकेत देत असे, पण त्याने कधीही तिचे नाव स्पष्ट केले नव्हते. तो नेहमी तिचा उल्लेख “सौंदर्या” असा करायचा. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले होते. नंतर मित्र विकास पाटीलच्या एका कमेंटमुळे अक्षयाचे नाव पुढे आले आणि चर्चेला उधाण आले. तरीही दोघांनी बराच काळ याबाबत अधिकृत घोषणा केली नव्हती.

अक्षया अनेकदा स्टार प्रवाह परिवारासोबत दिसल्याने दोघांमध्ये जवळीक असल्याच्या चर्चा वाढल्या. सोशल मीडियावरील पोस्ट, फोटो आणि कमेंट्समुळे चाहत्यांना अंदाज येऊ लागला. अखेर प्री-वेडिंग शूटचा पूर्ण व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर त्यांच्या नात्याची खात्री पटली. या व्हिडिओला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला.

उत्तराखंडमधील प्रचीन मंदिरात पार पडला विवाह
10 February रोजी विशालच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच दोघांनी लग्न केले. उत्तराखंडमधील त्रियुगीनारायण या प्राचीन मंदिरात हा सोहळा झाला. भगवान शिव-पार्वतीच्या विवाहाशी संबंधित मानल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी गंगाघाटावर साखरपुडा, त्यानंतर हळद आणि लग्नविधी पार पडले. जवळपास 3°C थंडीत मोजक्या कुटुंबीय आणि मित्रांच्या उपस्थितीत विवाहसोहळा संपन्न झाला. मराठी कलाकारांनी सोशल मीडियावरून शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

विशाल निकम सध्या स्टार प्रवाहवरील ‘येड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारत आहे. अक्षया हिंदळकर यापूर्वी झी मराठीवरील ‘पुन्हा कर्तव्य आहे’ मालिकेत दिसली होती. यापूर्वी दोघांनी ‘साता जन्माच्या गाठी’ मालिकेत एकत्र काम केले होते. आता ऑनस्क्रीन जोडी रिअल लाईफमध्येही कायमची एकत्र आल्याने चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

तीन युगांपासून तेवतंय अग्निकुंड 
उत्तराखंडमधल्या रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात त्रियुगीनारायण हे मंदिर भगवान शिव आणि माता पार्वतीच्या विवाहाचं पवित्र स्थान म्हणून ओळखलं जातं. त्रेतायुगात भगवान विष्णू यांनी याठिकाणी शिव-पार्वतीचं लग्न लावून दिलं होतं, असं म्हटलं जातं. या मंदिराचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे इथे अखंड धुनी म्हणजेच अग्निकुंड गेल्या तीन युगांपासून तेवत आहे. तीन युगांपासून इथे विष्णूंची पूजा होत आहे. म्हणूनच याला त्रियुगीनारायण मंदिर म्हणतात. 

उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील त्रियुगीनारायण मंदिर सोनप्रयागजवळ आहे. ऋषिकेश/देहरादूनहून रस्ता मार्गे सोनप्रयाग, पुढे 5 किमी पायी.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
vishal nikamAkshaya HindalkarVishal Nikam weddingMarathi actor marriageStar Pravah actor

इतर बातम्या

12/02/2026... आज महाराष्ट्रात झाला असता राजकीय भूकंप? अजित...

पश्चिम महाराष्ट्र