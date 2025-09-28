English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

9 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्रीसोबत स्टारकिडचा होठांवरचा किस; लिपलॉक सीनवर माजला प्रचंड वाद!

चित्रपटातील स्टार्सच्या रोमँटिक सीनसंबंधी अनेक वेळा विविध प्रकारच्या बातम्या समोर येतात. यात बहुतेकदा इंटीमेट सीन आणि लिपलॉक सीनचा समावेश असतो. आज आम्ही तुम्हाला असा एक किस्सा सांगणार आहोत, ज्यात एका स्टार किडने स्वतःपेक्षा 9 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन साकारला होता.  

Intern | Updated: Sep 28, 2025, 07:05 PM IST
9 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्रीसोबत स्टारकिडचा होठांवरचा किस; लिपलॉक सीनवर माजला प्रचंड वाद!

बॉलीवुडमधील किसिंग सीनच्या चर्चा नेहमीच उठून येतात. रोमँटिक सीन अधिक वास्तविक दाखवण्यासाठी चित्रपटनिर्माते लिपलॉक आणि इंटीमेट सीनचा वापर करतात. पण अनेकदा या सीनमुळे चित्रपटांच्या यशाऐवजी वाद आणि चर्चांना चालना मिळते. असा एक किस्सा आहे जो सिनेमा जगतात खूप चर्चेत आला होता. एका दिग्गज अभिनेत्रीसोबतच्या लिपलॉक सीनमध्ये 9 वर्षांनी लहान स्टारकिडने होठांवर किस केले होते. चला जाणून घेऊया हा किस्सा कोणत्या अभिनेता आणि चित्रपटाशी संबंधित आहे. आजकाल ओटीटी आणि बदलत्या ट्रेंडमुळे हॉट सीन आणि लिपलॉक सीन हे मनोरंजनविश्वात सामान्य झाले आहेत. पूर्वी मोठ्या पडद्यावर रोमँटिक सीन दाखवण्यासाठी फुलं आणि हंस यासारख्या प्रतीकांचा वापर केला जायचा. पण आधुनिक काळात ही सर्व मोकळेपणाने दाखवली जातात. ज्याची येथे चर्चा आहे ती अभिनेत्री म्हणजे दिव्या दत्ता.

Add Zee News as a Preferred Source

त्यांच्या होठांवर किस करणारा स्टारकिड होता वरुण धवन, जे दिग्दर्शक डेविड धवनचे पुत्र आहेत. हो, 2015 मध्ये आलेल्या ‘बदलापुर’ चित्रपटात वरुण आणि दिव्याने एकत्र काम केले आणि या चित्रपटात दोघांमधील लिपलॉक सीन प्रदर्शित केला गेला, जो तेव्हाच्या काळात मोठ्या चर्चेत होता. वास्तविक आयुष्यात, दिव्या दत्ता यांची वय 47 वर्षे आणि वरुण धवन चे वय 38 वर्षे आहे. या सीनमुळे दोघांच्या वयातील अंतर चर्चेचा विषय ठरले आणि वरुणला देखील काही टीका सहन करावी लागली. याशिवाय, दिव्या दत्ता यांनी नुकत्याच एका इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितले की, दिवंगत अभिनेता इरफान खान सोबत त्यांचा एक किसिंग सीनही खूप चर्चेत होता. ‘हिस्स’ चित्रपटादरम्यान हा सीन शूट करताना इरफान थोडे नर्वस होते, तेव्हा दिव्यांनी स्वतः जाऊन त्यांना मनवले आणि अखेरीस हा सीन यशस्वीरीत्या चित्रित केला गेला. या प्रकारातून दिसून येते की, चित्रपटसृष्टीतील रोमँटिक सीन केवळ प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी असतात, पण त्याबरोबरच कलाकारांच्या वय, प्रतिष्ठा आणि सीनच्या सादरीकरणावरही प्रचंड लक्ष दिलं जातं.

FAQ
हा किसिंग सीन कोणत्या चित्रपटातील होता?
हा सीन 2015 मध्ये आलेल्या ‘बदलापुर’ चित्रपटातील होता, ज्यात दिव्या दत्ता आणि वरुण धवन यांनी एकत्र काम केले.

वरुण धवन आणि दिव्या दत्ताच्या वयात किती अंतर आहे?
दिव्या दत्ता 47 वर्षांची आहेत आणि वरुण धवन 38 वर्षांचे आहेत; त्यामुळे दोघांमध्ये 9 वर्षांचा फरक आहे.

दिव्या दत्ता यांनी इतर कोणत्या किसिंग सीनबद्दल खुलासा केला?
दिव्या दत्ता यांनी सांगितले की, दिवंगत अभिनेता इरफान खान सोबतचा त्यांच्या चित्रपट ‘हिस्स’ मधील किसिंग सीनही खूप चर्चेत राहिला होता

About the Author
Tags:
actress kissing scenekissing scene#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews

इतर बातम्या

Ind vs Pak Final: भारताचा झेंडा दुबई स्टेडियममध्ये नेण्यास...

स्पोर्ट्स