ईशासाठी सावत्र आईचा मोठा त्याग; धर्मेंद्र यांनी उघड केला होता जुना किस्सा

Dharmendra : बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने संपूर्ण हिंदी चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली. ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी वयाच्या 90 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्याबद्दल बोलताना त्यांच्या भव्य कारकिर्दीइतकाच त्यांचा वैयक्तिक जीवनप्रवासही नेहमीच चर्चेत राहिला. दोन संसार, दोन कुटुंबे आणि दोन वेगवेगळी आयुष्ये—धर्मेंद्र यांचे खाजगी आयुष्य जितके गाजले तितकेच गुंतागुंतीचेही होते. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर आता त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कुटुंबातील नात्यांबद्दलचे काही अज्ञात किस्से प्रकाशात येत आहेत. त्यापैकीच एक किस्सा नुकताच समोर आला आहे, जो अनेकांना धक्का देणारा आहे.
लेखक राजीव विजयकर यांनी आपल्या 'धर्मेंद्र: नॉट जस्ट अ ही-मॅन' या पुस्तकात धर्मेंद्र यांच्याशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे. त्यांच्या मते, धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांनी स्वतः ईशा देओलसाठी जिला त्यांनी फक्त एकदाच प्रत्यक्ष पाहिलं होतं योग्य वर शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. हा दावा अत्यंत आश्चर्यकारक मानला जातो, कारण सार्वजनिकरीत्या असे कधीही दिसले नाही की दोन्ही कुटुंबांचे संबंध इतके मोकळे होते. 2012 मध्ये ईशा देओल आणि व्यापारी भरत तख्तानी यांच्या विवाहाआधी प्रकाश कौर वर शोधत होत्या, अशी माहिती स्वतः धर्मेंद्र यांनी दिल्याचे पुस्तकात नमूद आहे.
या दाव्याला सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे ईशा देओल-भरत तख्तानी यांच्या लग्नाला. प्रकाश कौर आणि देओल कुटुंबातील कोणताही सदस्य उपस्थित राहिला नव्हता. त्याचप्रमाणे सनी देओल यांच्या मुलगा करण देओलच्या लग्नातही हेमा मालिनी आणि त्यांच्या मुली ईशा-अहाना गैरहजर राहिल्या. मात्र, ईशाने सोशल मीडियावरून करण देओलला शुभेच्छा देऊन सौहार्दाचे दर्शन घडवले होते. हे सर्व पाहता, या दोन्ही कुटुंबांमधील संबंध किती सूक्ष्म, गुंतागुंतीचे आणि संवेदनशील होते, याची जाणीव होत राहते.
धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांनी 1980 मध्ये परिवाराच्या आणि समाजाच्या विरोधात जाऊन लग्न केले. परंतु 45 वर्षांनंतरही हेमा मालिनी कधीही धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या घरात गेल्या नाहीत. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्यासाठी जूहू येथे वेगळे घर घेतले आणि दुसरा संसार उभारला. दोन्ही कुटुंबे आदराने आणि अंतर राखून वेगवेगळे राहिले.
प्रकाश कौर यांच्याबद्दल बोलताना हेमा मालिनी म्हणाल्या होत्या 'मी प्रकाश कौर यांच्याबद्दल आजवर कधीही एक वाईट शब्द बोलले नाही. मी त्यांचा मनापासून आदर करते. माझ्या मुलीही धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या कुटुंबाचा आदर करतात.' हे विधान दोन्ही कुटुंबांमधील नाजूक नातेसंबंधाचे प्रतिबिंब आहे.
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर कुटुंबातील अनेक दडलेल्या कथा समोर येत आहेत. प्रकाश कौर यांनी ईशासाठी वर शोधण्याचा प्रयत्न केल्याचा खुलासा हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा भाग आहे. यातून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते धर्मेंद्र यांच्या दोन्ही कुटुंबांमध्ये अंतर असलं, मतभेद असले, प्रसंगी दूरावा असला तरी—अंतर्मनात मात्र आदर आणि ममत्व कायम होतं.
FAQ
ईशा देओल आणि तिच्या सावत्र आईची भेट नेमकी कधी झाली होती?
ईशा देओलची तिच्या सावत्र आईशी केवळ एकदाच भेट झाली होती, तीही कौटुंबिक कारणांमुळे घडलेली एक औपचारिक भेट असल्याचं सांगितलं जातं.
सावत्र आईने ईशासाठी घेतलेलं 'मोठं पाऊल' नेमकं काय होतं?
कौटुंबिक नात्यांमध्ये सौहार्द टिकावा आणि मुलीच्या आयुष्यात अडथळा निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने सावत्र आईने तिच्या शिक्षण आणि करिअरविषयी अत्यंत सकारात्मक, पाठिंबा देणारा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख धर्मेंद्र यांनी केला आहे.
धर्मेंद्र यांनी या प्रकरणावर खुलासा का केला?
बराच काळ अनेक गैरसमज पसरले होते. त्यामुळे धर्मेंद्र यांनीच पुढे येऊन या नात्यात कोणताही कटुता नसल्याचं आणि सावत्र आईने ईशासाठी घेतलेलं पाऊल आदरास पात्र असल्याचं स्पष्ट केलं.