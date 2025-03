सोनू निगमवर दगड आणि बाटल्या फेकण्यात आल्या, पुढे काय घडलं पाहा, VIDEO व्हायरल

बॉलिवूड गायक सोनू निगम (Sonu Nigam) रविवारी दिल्ली टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीत (Delhi Technological University) कॉलेज फेस्टिव्हलसाठी दाखल झाला होता. यावेळी त्याने परफॉर्म करत विद्यार्थ्यांचं मनोजरंन केलं. यादरम्यान जवळपास एक लाख विद्यार्थी सहभागी होते. यातील काही विद्यार्थ्यांनी सोनू निगमवर बाटल्या आणि दगड फेकल्याने परिस्थिती गंभीर झाली होती. परिस्थिती इतकी बिघडली की, सोनू निमगला अर्ध्यातच आपला परफॉर्मन्स थांबवावा लागला. त्याने यावेळी विद्यार्थ्यांना असं कृत्य न करण्याचं आवाहन केलं. यावेळी त्याची टीम सुरक्षेसाठी स्टेजवर हजर झाली.

विद्यार्थ्यांनी फेकलेले दगड आणि बाटल्या लागून सोनू निगमच्या टीमधील काहीजण जखमी झाले. यानंतर सोनू निगमने विद्यार्थ्यांना सांगितलं की, "मी येथे तुमच्यासाठी आलो आहे, जेणेकरुन आपण सर्वांना चांगला वेळ घालवता येईल. मी तुम्हाला मजा घेऊ नका असं सांगत नाही. पण कृपया असं करु नका".

A night to remember.... Sonu Nigam at Delhi Technological University #Engifest #dtu #SonuNigam pic.twitter.com/SBTj7HJzx6

सोनू निगमच्या कार्यक्रमातील काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओत सोनू निगम आपली प्रसिद्ध गाणी गाताना दिसत आहे. यारम्यान कोणीतरी त्याच्याकडे बन्नी बँडही फेकला होता. जो त्याने डोक्यात घालून परफॉर्म केलं.

The crowd and craze outside sonu nigam jis concert yesterday in engifest dtu is just insaneee

This is outside the official venue

After all who doesn't want to listen to sonuji live pic.twitter.com/Bjsx7KJczk

— Vanss (@vssonun) March 24, 2025