/‘स्त्री 3’ चं काम सुरू! विक्की पुन्हा भिडणार नव्या भुताशी; राजकुमार रावने दिली मोठी अपडेट

Rajkummar Rao on Stree 3: ‘स्त्री’ आणि ‘स्त्री 2’ या चित्रपटांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिल्यानंतर आता सर्वांनाच उत्सुकता आहे ती ‘स्त्री 3’ची! अभिनेता राजकुमार रावने या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली असून, पुढील वर्षी चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात करण्याची मेकर्सची योजना आहे. सध्या चित्रपटाच्या कथेवर काम सुरू असल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं आहे.
राजकुमार रावच्या ‘विक्की’ या व्यक्तिरेखेने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं आहे. त्यामुळे ‘स्त्री 3’मध्ये आता कोणता नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. राजकुमारने या चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितलं की, ‘स्त्री 3’ नक्कीच येणार आहे. पुढील वर्षी शूटिंग सुरू करण्याचा विचार असून, सध्या कथेला अंतिम स्वरूप देण्याचं काम सुरू आहे. चित्रपट केवळ फ्रँचायझी पुढे नेण्यासाठी बनवला जाणार नाही, तर प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन आणि दमदार अनुभव देण्याचा प्रयत्न असेल, असंही त्याच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं. त्यामुळे ‘स्त्री 3’मध्ये विक्कीसमोर कोणतं नवं संकट उभं राहणार, याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
राजकुमार राव सध्या केवळ आपल्या चित्रपटांमुळेच नाही, तर काम करण्याच्या साध्या आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनामुळेही चर्चेत आहे. अनेक कलाकारांच्या मोठ्या टीमचा खर्च निर्मात्यांना करावा लागतो. मात्र, राजकुमारच्या मते, कलाकारांनी या बाबतीत जबाबदारीने वागायला हवं. याबाबत बोलताना त्याने सांगितलं की, त्याच्यासोबत गेल्या पाच वर्षांपासून केवळ चार जणांची टीम असते. यामध्ये मेकअप आणि हेअरस्टाइलसाठी दोन व्यक्ती, एक असिस्टंट आणि एक सुरक्षा कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
कलाकाराने स्वतःला निर्मात्याच्या भूमिकेतूनही विचार करता आला पाहिजे, असं राजकुमारला वाटतं. सेटवर असताना स्वतःच्या किंवा आपल्या टीमच्या छोट्या-मोठ्या गरजांचा खर्चही शक्य असेल तिथे स्वतः उचलावा. कॉफी मागवण्यापासून ते आवडीचं जेवण ऑर्डर करण्यापर्यंतच्या गोष्टींसाठी निर्मात्यावर अवलंबून राहण्याची गरज काय, असा त्याचा स्पष्ट सवाल आहे.
‘स्त्री 3’ व्यतिरिक्त राजकुमार रावच्या आगामी प्रोजेक्ट्सचीही चर्चा रंगली आहे. तो लवकरच ‘प्रहार’ या चित्रपटात दिसणार असून, भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्या आयुष्यावर आधारित ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ या चित्रपटातही तो मुख्य भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाच्या तयारीसाठी राजकुमारने सौरव गांगुली यांच्यासोबत बराच वेळ घालवला आहे. कोलकात्यातील त्यांच्या घरी आणि ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियममध्येही चित्रपटाचं शूटिंग झाल्याचं त्याने सांगितलं. सौरव यांनी आपल्या आयुष्यातील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी त्याच्यासोबत शेअर केल्या असून, त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आणि प्रवास जवळून समजून घेण्याची संधी मिळाल्याचं राजकुमारने नमूद केलं.
आता ‘स्त्री 3’च्या शूटिंगबाबत मिळालेल्या या अपडेटमुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विक्कीच्या आयुष्यात पुन्हा कोणतं गूढ निर्माण होणार आणि यावेळी कोणत्या नव्या भयावह शक्तीशी त्याला सामना करावा लागणार, हे पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.