घरचे दागिने गहाण ठेवून केले संघर्ष, पहिल्या पत्नीच्या आईने दिला आधार; महेश मांजरेकरांनी सांगितला कठीण काळ

Mahesh Majrekar Birthday: मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी छाप पाडणारे महेश मांजरेकर यांनी प्रेक्षकांना अनेक दर्जेदार अभिनय आणि चित्रपट दिले आहेत. दिग्दर्शन, निर्मिती, अभिनय आणि बिग बॉससारख्या शोचं सूत्रसंचालन- या सगळ्यांमुळे त्यांनी चाहत्यांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं. आज ते यशाच्या शिखरावर असले तरी त्यांच्या आयुष्यात एक काळ असा आला होता, जेव्हा त्यांना प्रचंड आर्थिक संकटांना सामोरं जावं लागलं.
एका मुलाखतीत महेश मांजरेकर म्हणालेले, '1993 पर्यंत माझं लग्न झालं होतं, मूल होतं, पण खिशात पैसे नव्हते. त्या वेळी माझ्या पहिल्या पत्नीच्या आईने म्हणजेच माझ्या पहिल्या सासूबाईंनी मला खूप मदत केली. माझा पुढचा पैसा कुठून येणार हेच मला माहित नव्हतं. जाहिरात कंपन्यांचे लोक दाराशी यायचे, कधी कधी वादही व्हायचे. इतका कठीण काळ मी अनुभवला.'
ते पुढे म्हणाले, 'माझ्या पहिल्या बायकोच्या मामांनी एक छोटा व्यवसाय सुरू केला होता. मला पेनाच्या पॅकिंगच्या ऑर्डर्स घ्यायचं काम मिळालं. तेव्हाच मला 'ध्यानीमनी' नाटकाची ऑफर आली. आधी हे नाटक दुसऱ्याला देण्यात आलं होतं, पण अचानक मला फोन आला आणि मी ते स्वीकारलं. घरी मात्र मी सांगितलं होतं की हे माझं शेवटचं नाटक असेल, ते जमलं नाही तर आपण मुंबई सोडणार.'
'त्या नाटकासाठी मी पहिल्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेवले. मुलीच्या नावाचं इंदिरा विकास पत्रही गहाण ठेवलं. मला वाटलं लगेच पैसे मिळतील, पण स्कीम सहा महिन्यांनी मॅच्युअर होणार होती. त्यामुळे दागिनेही गेले आणि पैसेही अडकले. काही तरी करुन ते नाटक पूर्ण केलं. सुरुवातीचे पाच प्रयोग झाले आणि पुढे बंद होईल असं वाटत होतं. पण सहावा प्रयोग मिळाला आणि नाटक सुरू राहिलं. नंतर 'ऑल द बेस्ट' हे नाटक केलं. माझं कायमचं म्हणणं आहे - मी थांबलो तर मी संपलो, त्यामुळे मी सतत काम करत राहतो.' असे महेश मांजरेकर यांनी म्हटले.
महेश मांजरेकर आज चित्रपटसृष्टीतील एक मोठं नाव आहेत. लवकरच ते 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' हा भव्य सिनेमा घेऊन प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत, ज्यात अक्षय कुमार छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहे. त्याआधी ते 'देव माणूस' चित्रपटात दिसले होते. चित्रपटांसोबतच त्यांनी वेब सीरिजमध्येही उत्तम काम केलं आहे. त्यांच्या मते, आज मिळालेलं यश हे केवळ स्वतःच्या मेहनतीमुळेच शक्य झालं आहे.