पहिल्या लग्नानंतरचा संघर्ष आणि दुसरं नातं; शेफाली शाह यांची कमी परिचित कहाणी

अभिनेत्री शेफाली शाह यांनी नेहमीच पडद्यावर सशक्त, आत्मविश्वासू आणि ठाम भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं आहे. मात्र केवळ प्रोफेशनल आयुष्यामुळेच नव्हे, तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतारांमुळेही त्या कायम चर्चेत राहिल्या आहेत. अलीकडेच शेफाली शाह यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित एक खास क्षण चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. 11 डिसेंबर रोजी शेफाली यांनी पती आणि प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक विपुल अमृतलाल शाह यांच्यासोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये दोघंही एकत्र नृत्य करताना दिसत असून, त्यांच्या लग्नाला पूर्ण झालेल्या २५ वर्षांच्या प्रवासाबद्दल शेफाली यांनी भावनिक शब्दांत भावना व्यक्त केल्या आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
शेफाली शाह यांचं आयुष्य नेहमीच सोपं राहिलं असं नाही. लग्नाच्या आयुष्यात त्यांनी अनेक चढ-उतार अनुभवले. त्यांना एका अपयशी विवाहातूनही जावं लागलं. शेफाली यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात गुजराती नाटकांमधून केली होती. अभिनयातील त्यांची पकड सुरुवातीपासूनच भक्कम होती. 1996 साली दूरदर्शनवरील ‘हसरते’ या मालिकेमुळे त्यांना ओळख मिळाली. त्यानंतर 1998 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांच्या ‘सत्या’ या चित्रपटात त्यांनी गँगस्टर भिखू म्हात्रेच्या पत्नीची भूमिका साकारली आणि प्रेक्षकांच्या लक्षात ठसठशीतपणे राहिल्या. करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी कमी चित्रपट केले, मात्र प्रत्येक भूमिकेतून आपली वेगळी छाप उमटवली.
पुढील काळात शेफाली शाह यांनी ‘मॉनसून वेडिंग’, ‘गांधी, माय फादर’, ‘द लास्ट लियर’, ‘दिल धडकने दो’, ‘जलसा’, ‘थ्री ऑफ अस’ आणि ‘डार्लिंग्स’ यांसारख्या दर्जेदार चित्रपटांमधून अभिनयाची उंची गाठली. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेत प्रगल्भता, संवेदनशीलता आणि वास्तवतेचा स्पर्श दिसून आला.
शेफाली शाह यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील पहिलं पाऊल अभिनेता हर्ष छाया यांच्यासोबत टाकलं होतं. 1995 साली शूटिंगदरम्यान दोघांमध्ये प्रेम निर्माण झालं आणि १९९७ मध्ये त्यांनी लग्न केलं. मात्र लग्नानंतर काही काळातच दोघांमधील नात्यात दुरावा वाढू लागला. अखेर अवघ्या तीन वर्षांत, म्हणजेच 2000 साली, त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. शेफाली यांचं पहिलं लग्न अपयशी ठरलं, मात्र या अनुभवातून त्या अधिक खंबीर बनल्या.
पहिल्या अपयशानंतर शेफाली यांनी पुन्हा नव्याने आयुष्य उभं केलं. त्यांनी प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांच्यासोबत दुसरं लग्न केलं. डिसेंबर २००० मध्ये दोघांचा विवाह झाला. या लग्नातून त्यांना दोन मुले आहेत – मार्या आणि आर्यमन. आज शेफाली आणि विपुल यांच्या लग्नाला 25 वर्षं पूर्ण झाली असून, ही जोडी एकमेकांची ताकद बनून कायम सोबत उभी असल्याचं दिसून येतं. त्यांच्या नात्यातील विश्वास, समजूतदारपणा आणि परस्परांचा आदर यामुळेच हा प्रवास यशस्वी ठरल्याचं चाहत्यांकडूनही कौतुक होत आहे.
लग्नाच्या 25 वर्षांच्या निमित्ताने शेफाली शाह यांनी शेअर केलेला व्हिडिओ पाहून चाहते भावुक झाले असून, सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अभिनयासोबतच आयुष्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची त्यांची वृत्ती अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
FAQ
शेफाली शाह यांचं पहिलं लग्न कुणाशी झालं होतं आणि ते का फसलं?
शेफाली शाह यांचं पहिलं लग्न प्रसिद्ध अभिनेते हर्ष छाया यांच्याशी 1997 साली झालं होतं. मात्र लग्नानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि तीन वर्षांनंतर, 2000 साली त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.
शेफाली शाह यांनी दुसरं लग्न कधी आणि कुणाशी केलं?
पहिलं लग्न फसल्यानंतर शेफाली शाह यांनी फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल शाह यांच्याशी डिसेंबर २००० मध्ये दुसरं लग्न केलं. या दोघांच्या लग्नाला आता 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
शेफाली शाह यांचा अभिनय प्रवास कसा राहिला आहे?
शेफाली शाह यांनी गुजराती नाटकांमधून अभिनयाची सुरुवात केली. 1996 मध्ये टीव्ही सिरीयल *‘हसरते’*मुळे त्या ओळखीच्या झाल्या. ‘सत्या’, ‘मॉनसून वेडिंग’, ‘दिल धड़कने दो’, ‘जलसा’, ‘डार्लिंग्स’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी दमदार भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं.