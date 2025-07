चित्रपटाच्या सेटवर कैद झाला LIVE मृत्यू; कार पलटी होऊन प्रसिद्ध स्टंटमन ठार; पाहा VIDEO

चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान झालेल्या भीषण कार अपघातात प्रसिद्ध स्टंट कलाकार एसएम राजू यांचा मृत्यू झाला आहे. तामिळनाडूमध्ये पा रंजीत दिग्दर्शित तमिळ स्टार आर्यच्या आगामी 'वेट्टुवन' या चित्रपटातील एका धोकादायक कार टपलिंग सीनच्या शूटदरम्यान राजू यांचा मृत्यू झाला. सीन शूट करत असल्याने हा मृत्यू कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

व्हिडीओत, मृत्यूपूर्वीचा क्षण कैद झाला आहे. यामध्ये राजू अत्यंत वेगाने कार पळवताना दिसत आहे. यानंतर काही क्षणांनी कार पलटी व्हावी यासाठी एका ट्रॅकवर चढते आणि पुढे पलटी होऊन आदळते. यानंतरही सीन शूट होत राहतो. कोणालाही राजू यांचा मृत्यू झाला असावा याची कल्पना नव्हती. मात्क काहाही हालचाल होत नसल्याचं दिसताच सर्वजण धावत सुटतात आणि राजू यांना खेचून बाहेर काढतात. यावेळी त्यांनी राजू यांचा मृत्यू झाल्याचं लक्षात येतं. यानंतर सेटवरील वातावरण पूर्णपणे बदलतं आणि शोककळा पसरते.

Stunt master SM Raju dies while performing high-risk car toppling stunt during film shoot in TN.

Sad! These're REAL unsung heroes who perform dangerous stunts for so-called Superstars who can't even ride a horse for 15 minutes. For that, they either get meagre payments or de@th. pic.twitter.com/oRZRz4MuIW

— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) July 14, 2025