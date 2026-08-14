‘तुझी इमेज ब्रेक करायची आहे’ म्हणत सुभाष घईंनी ऐश्वर्या रायला दिला होता इशारा; ‘ताल’मध्ये करायला लावलं होतं 'हे' काम

बॉलिवूडच्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये 'ताल’ या सिनेमाचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. ए. आर. रहमान यांचं संगीत, दमदार कथा आणि अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय व अक्षय खन्ना यांची जोडी यामुळे हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. मात्र, या चित्रपटाच्या कास्टिंगमागेही एक रंजक किस्सा आहे. दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी अलीकडेच ‘ताल’च्या निर्मितीच्या काळातील काही आठवणी शेअर केल्या आहेत. 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात ऐश्वर्या राय आणि अक्षय खन्ना हे त्या काळातील तुलनेने नवे चेहरे होते. एवढ्या मोठ्या चित्रपटासाठी या दोघांची निवड करताना सुभाष घईंना अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागला. मात्र, या दोघांमध्येच आपल्या चित्रपटासाठी आवश्यक असलेली क्षमता असल्याचा त्यांना पूर्ण विश्वास होता.
‘ताल’मध्ये अक्षय खन्नाची निवड कशी झाली, याबद्दल सुभाष घई यांनी सांगितले की, हा अक्षयचा केवळ दुसरा चित्रपट होता. त्याचे वडील आणि ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना स्वतः अक्षयला घेऊन सुभाष घईंच्या घरी गेले होते. अक्षयला पाहिल्यानंतर त्याचा गंभीर आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचा अंदाज सुभाष घईंना आला आणि त्यांनी त्याला चित्रपटासाठी पसंती दिली. पुढे अक्षय खन्नाच्या कारकिर्दीत ‘ताल’ हा महत्त्वाचा चित्रपट ठरला.
ऐश्वर्या रायची निवड मात्र वेगळ्या पद्धतीने झाली. मिस वर्ल्डचा किताब जिंकल्यानंतर ऐश्वर्याची ओळख ग्लॅमर आणि सौंदर्याच्या जगतातील अभिनेत्री अशी निर्माण झाली होती. मात्र, ‘ताल’साठी सुभाष घईंना केवळ सुंदर चेहरा नव्हे, तर नृत्य आणि अभिनयाचीही उत्तम जाण असलेली अभिनेत्री हवी होती. यासाठी त्यांनी ज्येष्ठ कोरिओग्राफर सरोज खान यांचा सल्ला घेतला. इतर काही नावांवर चर्चा करत असताना सरोज खान यांनी ऐश्वर्या रायचं नाव सुचवलं. त्यानंतर सुभाष घईंनी ऐश्वर्याला या भूमिकेसाठी निवडलं.
ऐश्वर्या रायची निवड झाल्यानंतर सुभाष घईंना तिच्या आधीपासून तयार झालेल्या ग्लॅमरस प्रतिमेबाबत एक गोष्ट स्पष्ट होती. ‘ताल’मधील पात्रासाठी तिची ही इमेज बाजूला ठेवणं गरजेचं होतं. सुभाष घईंनी ऐश्वर्याला थेट सांगितलं की, चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या भागात ती मेकअपशिवाय दिसणार आहे. तिच्या ग्लॅमरस प्रतिमेला जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवून पात्राला अधिक नैसर्गिक पद्धतीने सादर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
याबाबत ऐश्वर्याशी बोलताना त्यांनी तिला, “मला तुझी ‘तुझी इमेज ब्रेक करायची आहे’ म्हणत सुभाष घईंनी ऐश्वर्या रायला दिला होता इशारा; ‘ताल’मध्ये करायला लावलं होतं 'हे' काम करायची आहे,” असं म्हटलं होतं. मात्र ऐश्वर्यानेही दिग्दर्शकाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवत, “तुम्ही सांगाल ते मी करेन,” अशी भूमिका घेतली. सुभाष घईंच्या मते, दिग्दर्शक म्हणून कलाकाराच्या स्टार इमेजपेक्षा त्याने साकारत असलेल्या पात्राचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे ऐश्वर्याची लोकप्रिय ग्लॅमरस प्रतिमा बाजूला ठेवून ‘ताल’मधील तिच्या व्यक्तिरेखेला प्रेक्षकांसमोर मांडण्यात आलं.
1999 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘ताल’ हा म्युझिकल रोमँटिक ड्रामा होता. सुभाष घई यांनी या चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली होती. अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाला ए. आर. रहमान यांच्या संगीताची खास साथ मिळाली.
‘ताल’ने भारतासह परदेशातही बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली. या चित्रपटामुळे ऐश्वर्या राय आणि अक्षय खन्ना या दोघांनाही मोठी ओळख मिळाली आणि त्यांच्या करिअरमधील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.