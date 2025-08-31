English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'ती माझी चुलत बहीण, अखेर तिची ताकद कमी पडली...'; प्रियाच्या निधनावर व्यक्त झाला लोकप्रिय अभिनेता

Subodh Bhave On Priya Marathe Death: प्रिया मराठे हिच्या निधनानंतर सिनेविश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अभिनेता सुबोध भावेनेही एक पोस्ट केली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 31, 2025, 12:16 PM IST
'ती माझी चुलत बहीण, अखेर तिची ताकद कमी पडली...'; प्रियाच्या निधनावर व्यक्त झाला लोकप्रिय अभिनेता
subodh bhave emotional post on Instagram for Priya Marathe says she is my sister

Subodh Bhave On Priya Marathe Death: मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे 31 ऑगस्ट रोजी निधन झाले. वयाच्या 38 व्या वर्षी तिची प्राणज्योत मालवली. प्रिया गेल्या काही काळापासून कर्करोगाशी झुंजत होती. मात्र अखेर तिचा लढा अपयशी ठरला. प्रियाच्या मृत्यूनंतर सिनेविश्वातून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रियाच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. अभिनेता सुबोध भावे यांनेही सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रियाला श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसंच, प्रिया माझी चुलत बहिण होती, असंदेखील त्याने म्हटलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबोध भावे याने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्याने प्रियासोबतचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. सुबोधनं लिहिलं आहे की, '"प्रिया मराठे" एक उत्तम अभिनेत्री, काही मालिका आणि चित्रपटात माझी सहकलाकार. पण माझ्यासाठी त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं नातं तिच्याबरोबर होतं. प्रिया माझी चुलत बहीण. या क्षेत्रात आल्यावर तिने घेतलेली मेहेनत, कामावरची तिची श्रद्धा या गोष्टी खूप कौतुकास्पद होत्या. प्रत्येक भूमिका तिने अतिशय मनापासून आणि समरस होऊन साकारली. काही वर्षांपूर्वी तिला कॅन्सरचं निदान झालं. त्याच्याशी झगडून ती पुन्हा एकदा काम करायला लागली. नाटक, मालिका यामधून पुन्हा आपल्या सहज सुंदर अभिनयाने ती प्रेक्षकांसमोर गेली. पण त्या कॅन्सरने काही तिची पाठ सोडली नाही. "तू भेटशी नव्याने" या आमच्या मालिकेदरम्यान पुन्हा एकदा तिचा त्रास उफाळून आला.

पुढे त्याने म्हटलं आहे की, 'या संपूर्ण प्रवासात तिचा जोडीदार शंतनू मोघे भक्कमपणे तिच्याबरोबर होता. माझी बहीण लढवय्या होती, पण अखेर तिची ताकद कमी पडली. प्रिया तूला भावपूर्ण श्रद्धांजली. तू जिथे असशील तिथे तुला शांतता लाभावी हीच प्रार्थना. ओम शांती. '

दरम्यान, सुबोधच्या या पोस्टवर अनेक कलाकारदेखील व्यक्त झाले आहेत. अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने म्हटलं आहे की, काही मजेशीर दिवस आपण तिघांनी एकत्र अनुभवले आहेत. ती गेली... आठवणी तशाच आहेत. अभिनेत्री मुग्धा गोडबोले यांनी लिहिले की, 'फार कमी गोष्टींनी मला इतकं अस्वस्थ वाटतं. त्यातली ही एक. प्रिया.'

रविवारी सकाळी चार वाजता मीरा रोड येथे प्रिया मराठेची प्राणज्योत मालवली. एवढ्या कमी वयात अभिनेत्रीची अशी अचानक एक्झिट मनाला चटका लावणारी ठरली आहे. आज दुपारी 4 नंतर मीरा रोड येथे प्रियावर अत्यंसंस्कार होणार आहेत. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
priya marathe deathPriya Marathe NewsPriya MarathePriya Marathe Death ReasonPriya Marathe Cancer

इतर बातम्या

'...तर त्याचे खापर महाविकास आघाडीच्याच माथी मारले जाईल...

मुंबई बातम्या