Marathi News
  Marathi News
  मनोरंजन
  • सुबोध भावे यांनी अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली केली अर्पण

सुबोध भावे यांनी अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली केली अर्पण

सुबोध भावेची भावनिक पोस्ट: ‘छोट्या छोट्या गोष्टीतही त्यांचं लक्ष असायचं…’  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 02:09 PM IST
सुबोध भावे यांनी अजित पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली केली अर्पण

आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ एका भीषण विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली आहे. अजित पवार आज बारामती येथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रचारासाठी सभा घेण्यासाठी जात होते.

अपघाताचा प्रकार आणि प्रत्यक्षदर्शींचा अनुभव

विमान मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. विमान बारामतीजवळील शेतात कोसळले. या विमानात अजित पवारांसह आणखी पाच जण प्रवासी होते, ज्यांचा सर्वांचा या दुर्दैवी अपघातात मृत्यू झाला.

शेतात काम करत असलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शी महिलेने सांगितले
'विमान विमानतळावर उतरायचा प्रयत्न करत होते, पण अचानक ते पुन्हा आकाशात वर गेले. हवेतच ते दोन-तीन वेळा गोल फिरले आणि वेगाने खाली कोसळले. जमिनीवर आदळताच विमानाचे एकामागून एक मोठे स्फोट झाले. विमानाचे लोखंडी अवशेष इतक्या जोरात उडाले की ते आमच्या घराच्या छतापर्यंत आले.'

आपत्ती निवारण दल आणि प्रशासन तातडीने घटनास्थळी पोहोचले असून, अपघाताची कारणे समजून घेण्यासाठी तपास सुरू आहे. डीजीसीए आणि स्थानिक प्रशासन लवकरच अधिकृत अहवाल जाहीर करणार आहेत.

राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया

अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावी नेते मानले जातात. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपद सर्वाधिक काळ सांभाळला असून, सहकार क्षेत्र, ऊर्जा, जलसंपदा, नियोजन आणि अर्थमंत्रालयातही महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे.

अभिनेता सुबोध भावे यांनी इन्स्टाग्रामवर अजित पवारांचा फोटो पोस्ट करत भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली
'अजित दादा, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील तुम्ही एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व होतात. तुमची काम करण्याची पद्धत, हजरजबाबीपणा, सर्वसामान्य माणसाशी थेट संवाद साधण्याची पद्धत, छोट्या छोट्या गोष्टींमधील तुमचं लक्ष… तुमची उणीव कायम भासत राहील दादा. तुमच्याशी झालेल्या भेटी कायम स्मरणात राहतील. तुम्ही कायम आठवत राहाल.'

संगीतकार सलील कुलकर्णी यांनीही सोशल मीडियावर लिहिले: "विश्वासच बसत नाही," असे म्हटले आहे. कलाविश्वातील अनेक कलाकार, लेखक आणि दिग्दर्शक तसेच राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त करत आहेत.

व्यक्तिमत्त्वाची आठवण

अजित पवार हे कुशल प्रशासक आणि प्रगल्भ राजकारणी होते. त्यांनी नेहमीच जनतेशी थेट संवाद साधला, छोट्या छोट्या समस्यांकडे लक्ष दिले आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या. त्यांच्या जाण्याने केवळ राजकीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रातच नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या हृदयातही रिकामा ठसा पडला आहे.

राज्यभरात आज शोककळा पसरली असून, अनेक ठिकाणी नागरिक आणि राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कलाकार श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत. प्रशासन, डीजीसीए आणि आपत्ती निवारण दल अपघाताची कारणे तपासत आहेत, आणि अधिकृत अहवाल लवकर जाहीर केला जाणार आहे.

बारामती विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू झाला. अजित पवार हे कुशल राजकारणी आणि प्रशासक होते. सुबोध भावे आणि अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

