शंतनूच्या मालिकेचा पहिला एपिसोड अन् सकाळी..; प्रियाच्या निधनाच्या आदल्या रात्री काय घडलं? सुबोध भावेने सांगितला घटनाक्रम

Subodh Bhave On Priya Marathe: प्रिया मराठे हिच्या निधनाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. सुबोध भावेने अलीकडेच त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 13, 2025, 11:24 AM IST
शंतनूच्या मालिकेचा पहिला एपिसोड अन् सकाळी..; प्रियाच्या निधनाच्या आदल्या रात्री काय घडलं? सुबोध भावेने सांगितला घटनाक्रम
Subodh Bhave Talk About Priya Marathe Cancer Battle and her relation with shantanu moghe

Subodh Bhave On Priya Marathe: लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे निधन झाले. कित्येत वर्षांपासून ती कर्करोगाशी लढत होती अखेर तीची झुंज अपयशी ठरली आणि तिने वयाच्या 38व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. तिच्या निधनाने मराठी चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावेने एका मुलाखतीत प्रिया मराठेसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. 

प्रियाला काही वर्षांपूर्वी कर्करोगाचं निदान झालं होतं. पण ती त्यातून बाहेर पडली आणि पुन्हा एकदा काम करायला लागली. नाटक आणि मालिकांमधून ती पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आली. पण त्या कर्करोगाने तिची पाठ सोडली नाही. आमची तू भेटशी नव्याने ही मालिका सुरू असताना तिला पुन्हा एकदा तो त्रास सुरू झाला, असं सुबोध भावेने म्हटलं आहे. 

तिचं आकस्मात निघून जाणं सगळ्यांसाठीच धक्कादायक आहे. तिचे वडील म्हणजे माझे काका खूप आधी गेला. आयुष्याला आनंदाने जगणारा होता, प्रियासुद्धा तशीच होती. मी आणि प्रियाचा भाऊ विवेक आम्ही बारा-तेरा वर्षांचे असताना प्रियाचा जन्म झाला. मला कायम तिचं कौतुक वाटायचं. जो माणूस तिच्या आयुष्यात आला तो कधीच तिच्यापासून तुटला नाही. तिचा भाऊ म्हणून तिचा सहकलाकार म्हणून मला तिचा अभिमान आहे, असंही सुबोध भावे म्हणाला आहे. 

तिच्या आजारपणाच्या काळात माझी काकू आणि शंतनू यांनी तिला खूप जपलं. शंतनूसारखा उत्तम माणूस तिच्या आयुष्यात आला. तिला बघितलं की मला काकाचा भास व्हायचा. तीन बायका मी माझ्या आयुष्यात बघितल्या आहेत. स्मिता तळवलकर, एक रसिका जोशी आणि प्रिया. म्हणजे, ज्या ऊर्जेने परत आल्या सगळ्यातून. गेल्याच वर्षी अचानक सेटवर कळलं की, प्रिया मालिका करत नाहीये. मध्ये-मध्ये मी तिला फोन करत होतो, पण ती कोणालाच भेटली नाही. मला खूप वाटलेलं की, ती परत बरी होईल. लढली ती पण, शेवटी कॅन्सरने तिचा घास घेतला, असं सुबोध पुढे म्हणाला आहे. 

सुबोध भावेने प्रिया आणि शंतनूच्या नात्याबद्दलही भाष्य केलं आहे. तो म्हणाला की, 'प्रियाच्या लग्नाची बोलणी आमच्याच घरात चाललेली. काकूला काळजी होती. पण, त्या दोघांचं इतकं विलक्षण प्रेम होतं. शंतनूसारखा नवरा होता, खूप केलं त्याने. या आजारपणामध्ये तो ज्या ठामपणे तिच्यासोबत उभा राहिला, स्वतःचं काम सोडून त्याने संपूर्ण वेळ प्रियाला दिला. शेवटी-शेवटी त्याचा पहिला एपिसोड टेलिकास्ट झाला होता, जे काम त्याने घेतलं होतं. तो एपिसोड प्रियाने आदल्या रात्री पाहिला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती आई आणि त्याच्यासमोरच गेली. वेड्यासारखं प्रेम दोघांनी एकमेकांवर केलं. मला शंतनूचा खूप अभिमान आहे'

FAQ

1. प्रिया मराठे यांचे निधन कशामुळे आणि कधी झाले?

प्रिया मराठे यांचे निधन कर्करोगाने झाले. त्या गेल्या दोन वर्षांपासून या आजाराशी लढत होत्या. त्यांचे वयाच्या ३८व्या वर्षी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी पहाटे ४ वाजता मुंबईतील मीरा रोड येथील राहत्या घरी निधन झाले. 

2. सुबोध भावे आणि प्रिया मराठे यांच्यातील नाते काय होते?

सुबोध भावे हे प्रिया मराठे यांचे चुलत भाऊ आहेत. सुबोध आणि प्रियाचा भाऊ विवेक हे बारा-तेरा वर्षांचे असताना प्रियाचा जन्म झाला होता. सुबोध यांना प्रियाचा नेहमीच अभिमान वाटायचा आणि ती त्यांची चुलत बहीण होती. 

3. प्रिया मराठे यांना कर्करोगाचे निदान कधी झाले आणि त्यानंतर काय झाले?

प्रियाला काही वर्षांपूर्वी कर्करोगाचे निदान झाले होते. त्या त्यातून बाहेर पडल्या आणि पुन्हा नाटक व मालिकांमध्ये काम सुरू केले. मात्र, त्यांचा नवीन मालिका 'तू भेटशी नव्याने' च्या वेळी पुन्हा आजाराचा त्रास सुरू झाला आणि शेवटी त्या झुंज अपयशी ठरल्या. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

