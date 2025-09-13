शंतनूच्या मालिकेचा पहिला एपिसोड अन् सकाळी..; प्रियाच्या निधनाच्या आदल्या रात्री काय घडलं? सुबोध भावेने सांगितला घटनाक्रम

Subodh Bhave On Priya Marathe: लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे निधन झाले. कित्येत वर्षांपासून ती कर्करोगाशी लढत होती अखेर तीची झुंज अपयशी ठरली आणि तिने वयाच्या 38व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला. तिच्या निधनाने मराठी चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावेने एका मुलाखतीत प्रिया मराठेसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.
प्रियाला काही वर्षांपूर्वी कर्करोगाचं निदान झालं होतं. पण ती त्यातून बाहेर पडली आणि पुन्हा एकदा काम करायला लागली. नाटक आणि मालिकांमधून ती पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आली. पण त्या कर्करोगाने तिची पाठ सोडली नाही. आमची तू भेटशी नव्याने ही मालिका सुरू असताना तिला पुन्हा एकदा तो त्रास सुरू झाला, असं सुबोध भावेने म्हटलं आहे.
तिचं आकस्मात निघून जाणं सगळ्यांसाठीच धक्कादायक आहे. तिचे वडील म्हणजे माझे काका खूप आधी गेला. आयुष्याला आनंदाने जगणारा होता, प्रियासुद्धा तशीच होती. मी आणि प्रियाचा भाऊ विवेक आम्ही बारा-तेरा वर्षांचे असताना प्रियाचा जन्म झाला. मला कायम तिचं कौतुक वाटायचं. जो माणूस तिच्या आयुष्यात आला तो कधीच तिच्यापासून तुटला नाही. तिचा भाऊ म्हणून तिचा सहकलाकार म्हणून मला तिचा अभिमान आहे, असंही सुबोध भावे म्हणाला आहे.
तिच्या आजारपणाच्या काळात माझी काकू आणि शंतनू यांनी तिला खूप जपलं. शंतनूसारखा उत्तम माणूस तिच्या आयुष्यात आला. तिला बघितलं की मला काकाचा भास व्हायचा. तीन बायका मी माझ्या आयुष्यात बघितल्या आहेत. स्मिता तळवलकर, एक रसिका जोशी आणि प्रिया. म्हणजे, ज्या ऊर्जेने परत आल्या सगळ्यातून. गेल्याच वर्षी अचानक सेटवर कळलं की, प्रिया मालिका करत नाहीये. मध्ये-मध्ये मी तिला फोन करत होतो, पण ती कोणालाच भेटली नाही. मला खूप वाटलेलं की, ती परत बरी होईल. लढली ती पण, शेवटी कॅन्सरने तिचा घास घेतला, असं सुबोध पुढे म्हणाला आहे.
सुबोध भावेने प्रिया आणि शंतनूच्या नात्याबद्दलही भाष्य केलं आहे. तो म्हणाला की, 'प्रियाच्या लग्नाची बोलणी आमच्याच घरात चाललेली. काकूला काळजी होती. पण, त्या दोघांचं इतकं विलक्षण प्रेम होतं. शंतनूसारखा नवरा होता, खूप केलं त्याने. या आजारपणामध्ये तो ज्या ठामपणे तिच्यासोबत उभा राहिला, स्वतःचं काम सोडून त्याने संपूर्ण वेळ प्रियाला दिला. शेवटी-शेवटी त्याचा पहिला एपिसोड टेलिकास्ट झाला होता, जे काम त्याने घेतलं होतं. तो एपिसोड प्रियाने आदल्या रात्री पाहिला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती आई आणि त्याच्यासमोरच गेली. वेड्यासारखं प्रेम दोघांनी एकमेकांवर केलं. मला शंतनूचा खूप अभिमान आहे'
प्रिया मराठे यांचे निधन कर्करोगाने झाले. त्या गेल्या दोन वर्षांपासून या आजाराशी लढत होत्या. त्यांचे वयाच्या ३८व्या वर्षी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी पहाटे ४ वाजता मुंबईतील मीरा रोड येथील राहत्या घरी निधन झाले.
सुबोध भावे हे प्रिया मराठे यांचे चुलत भाऊ आहेत. सुबोध आणि प्रियाचा भाऊ विवेक हे बारा-तेरा वर्षांचे असताना प्रियाचा जन्म झाला होता. सुबोध यांना प्रियाचा नेहमीच अभिमान वाटायचा आणि ती त्यांची चुलत बहीण होती.
