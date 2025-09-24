सुबोध भावेचा आणखी एक बायोपिक पण हिंदीत; साकारणार 'या' लोकप्रिय बाबांची भूमिका

अभिनेता सुबोध भावे लवकरच हिंदी सिनेमात झळकणार आहे. सुबोध भावे पुन्हा एकदा बायोपिक घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. पण हा सिनेमा मराठी नसून हिंदी सिनेमा आहे. सुबोध भावे आता बॉलिवूडमध्ये झळकणार आहे. सुबोध भावेने पोस्टर शेअर करत याची माहिती दिली आहे. या बायोपिकमध्ये सुबोध भावे नीम करोली बाबा यांची भूमिका साकारणार आहे. आज या सिनेमाचं पोस्टर लखनऊमध्ये रिलीज करण्यात आलं. सुबोध म्हणतो की, 'बाबांची भूमिका साकारण्याचे भाग्य मला लाभले..'
फिल्ममेकर मधुर भंडारकर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या चित्रपटात बाबांचा वयाच्या 8 व्या वर्षापासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंतचा प्रवास दाखवण्यात येईल आणि त्याचे चित्रीकरण फिरोजाबादमधील अकबरपूर गावात केले जाईल. त्यानंतर, वृंदावन, लखनऊ आणि प्रयागराज येथेही चित्रीकरण केले जाईल. या सिनेमात सुबोध भावेसोबत मिलिंद गुणाजी असणार आहेत. तसेच अनेक हिंदी कलाकारांचा देखील समावेश आहे.
बाबा नीम करोली महाराज हे भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि आदरणीय संतांपैकी एक होते. त्यांचे अजूनही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भक्त आहेत. अॅपलचे संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स आणि मेटाचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांनीही बाबांची भेट दिली होती. आता संतांच्या जीवनावर आधारित बायोपिक बनवला जात आहे. हा चित्रपट 2 तास 45 मिनिटांचा असेल आणि त्यात 1908 ते 1973 पर्यंत बाबांचे जीवन दाखवले जाईल. वृंदावनमधील बाबांच्या समाधी स्थळ आणि आश्रमात झालेल्या चर्चेत चित्रपटाचे दिग्दर्शक शरद ठाकूर यांनी सांगितले की चित्रपट पूर्ण झाला आहे.