अचानक घर सोडण्याचा निर्णय घेतला! प्रसाद आणि अमृताने व्हिडिओ शेअर करून सांगितलं खरी कारण.

कामानिमित्त अनेक कलाकार वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राहतात. काहीजण आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून शूटिंग करतात, तर काहीजण कुटुंबासोबतच कामाच्या ठिकाणी शिफ्ट होतात. झी मराठीवरील सुपरहिट मालिका ‘पारू’ मधील आदित्य, म्हणजेच अभिनेता प्रसाद जवादे, आणि अभिनेत्री अमृता देशमुख यांनी सुद्धा आपल्या कुटुंबासह साताऱ्यामध्ये शिफ्ट होण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून ‘पारू’ मालिकेचे शूटिंग सातारा जिल्ह्यातल्या उरमोडी धरणा जवळच्या दहिवड आष्टी गावातील आलिशान व्हिलामध्ये सुरु होते. या घरात राहून दोघांनाही खूप छान वाटले आणि अनेक आठवणी त्या घराशी जोडल्या गेल्या. मात्र आता मालिकेने या आलिशान बंगल्यामधील शूटिंग थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालिकेचे शूटिंग आता मुंबईत सुरु होणार आहे, त्यामुळे प्रसाद-जवादे आणि अमृता देशमुख यांनी साताऱ्यातील आपले घर सोडण्याचा निर्णय घेतला. अमृता देशमुखने आपल्या यूट्यूब व्ह्लॉगमध्ये सांगितले: 'मी आणि प्रसाद आमचं साताऱ्यातील घर सोडून जाणार आहोत. पारू मालिकेचे शूटिंग आता मुंबईत सुरु होणार आहे. गेली दीड ते दोन वर्ष आम्ही साताऱ्यात राहत होतो. या घराने आम्हाला खूप काही दिलं आहे. साताऱ्यात राहून खरंच खूप छान वाटलं.'
त्याच व्ह्लॉगमध्ये प्रसाद जवादे म्हणाले 'माझ्या आईची प्रकृती या साताऱ्याच्या घरात पूर्णपणे बरी झाली. ती आता खूप छान आहे. त्यामुळे या घराबरोबर आमच्या खूप आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत. हे घर आमच्यासाठी केवळ एक वास्तव्य नव्हे, तर एक आठवणींचा ठेवा बनले.' ‘पारू’ मालिकेत सध्या आदित्य आणि पारूचं लग्न समोर आल्यानंतर खोटं बोलल्यामुळे अहिल्याने त्यांना घराबाहेर काढले, परंतु ते दोघे अहिल्यादेवीचं मन जिंकण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. या मालिकेतील त्यांची कामगिरी आणि रील लाइफची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडते. गेल्या सत्रात पारू आणि आदित्यला झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्कृष्ट मुलगा व मुलगीचा पुरस्कार मिळाला, ज्यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेत अधिक भर पडली. तसेच, घराबाहेर आल्यानंतर त्यांनी साखरपुडा सुद्धा सांगितला, ज्यामुळे चाहत्यांना आनंदाचा धक्का दिला.
साताऱ्यातील या घराने त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात विशेष ठसा उमटवला आहे. आता नवीन सुरुवातीसाठी, मुंबईत स्थानांतरित होऊन ते आपले शूटिंग सुरू करणार आहेत. या घरातून जाणं हे त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि कामासाठी एक मोठं पाऊल आहे, आणि चाहत्यांसाठीही हा एक भावनिक क्षण ठरला आहे.
FAQ
प्रसाद जवादे आणि अमृता देशमुख साताऱ्याचे घर का सोडत आहेत?
गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून साताऱ्यात राहून ‘पारू’ मालिकेचे शूटिंग झाले. आता मालिकेचे शूटिंग मुंबईत सुरु होणार आहे, त्यामुळे त्यांनी साताऱ्याचे घर सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साताऱ्यातील घराबाबत त्यांचे अनुभव कसे राहिले?
अमृता आणि प्रसाद यांनी सांगितले की या घराने त्यांना खूप छान आठवणी दिल्या आहेत. प्रसाद म्हणाले की त्यांच्या आईची प्रकृती या घरात राहून बरी झाली आणि त्यामुळे घराबरोबर त्यांना खूप आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत.
पारू मालिकेतील सध्याची कथा काय आहे?
मालिकेत आदित्य आणि पारूचं लग्न समोर आल्यानंतर खोटं बोलल्यामुळे अहिल्याने त्यांना घराबाहेर काढले, पण ते दोघे अहिल्यादेवीचं मन जिंकण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मालिकेतल्या त्यांच्या कामगिरीमुळे प्रेक्षकांमध्ये त्यांची लोकप्रियता वाढली आहे.