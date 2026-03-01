English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
'आईच्या Cancer ची बातमी ऐकून सलमानने जे केलं ते...'; सुधा चंद्रनने सांगितला ‘भाईजान’चा 'तो' किस्सा

Sudha Chandran : 'सलमान खऱ्या अर्थाने कमाल आहेत…' सुधा चंद्रनने व्यक्त केले कौतुक  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 1, 2026, 07:50 AM IST
प्रसिद्ध टीव्ही आणि बॉलिवूड अभिनेत्री  सुधा चंद्रन यांनी नुकतीच बॉलिवूडचा ‘भाईजान’ बद्दल एक हृदयस्पर्शी किस्सा सांगितला आहे. एका अलीकडील मुलाखतीत त्यांनी आपला सिनेसृष्टीतील 40 वर्षांचा प्रवास, संघर्ष आणि अनुभव याबद्दल उलगडून सांगितले. यावेळी त्यांनी सलमान खानच्या दयाळू आणि मदतीच्या स्वभावाचे कौतुक केले, ज्याने चाहत्यांना त्यांच्या मानवी आणि दयाळू बाजूची आठवण करून दिली.

सुधा चंद्रनने सांगितले की, सलमानने केवळ कठीण काळात मदतीचा हात पुढे केला नाही, तर माणुसकीचे उत्तम उदाहरणही दाखवले. त्यांनी या प्रसंगाचे सविस्तर वर्णन करत म्हटले, “तो माणूस खरोखर कमाल आहे. मला आठवतंय, माझी आई रुग्णालयात होती आणि मी सलमानच्या एका सिनेमाचं शूट करत होते. एक दिवस सेटवर मी टीमसोबत आरामात जेवत होते, तेव्हा सलमानचा असिस्टंट आला आणि म्हणाला, ‘सलमानने तुम्हाला बोलवलंय.’ मी गेले आणि सलमानला विचारले, ‘सर, काही गडबड आहे का?’

त्यावर सलमानने प्रेमळ स्वरात उत्तर दिले, ‘मी ऐकलं की तुमच्या आईला कॅन्सर आहे. काही मदत हवीये का?’ मला धक्का बसला आणि मी विचारले, ‘तुम्हाला कसं कळालं?’ तर त्यांनी हसत सांगितले, ‘ते महत्वाचं नाही. तुम्हाला मदत हवीये का? जर गरज असेल तर नक्की फोन करा. मी तुमच्यासाठी हजर आहे.’

सुधा चंद्रनने या प्रसंगातून सलमान खानची व्यक्तिमत्त्वाची दुसरी बाजू उघडकीस आणली. ती म्हणाली, 'तो सलमान भाई आहे. हे मी नेहमी लक्षात ठेवेन. कदाचित त्याला हे आठवतही नसेल, पण त्या दिवशी माझ्या मनात त्याच्याबद्दल आदर आणखी वाढला. त्याच्या आयुष्यात असे अनेक लोक आले असतील ज्यांना त्याने मदत केली असेल, पण त्या दिवशी मी प्रत्यक्ष अनुभवले की तो खरोखर मदतीसाठी हजर राहतो.'

या किस्स्यामुळे सलमान खान फक्त बॉलीवूडचा स्टारच नाही तर दयाळू, संवेदनशील आणि मदत करणारा व्यक्तिमत्त्व आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट होते. चाहत्यांमध्ये त्याच्याबद्दल अधिक आदर निर्माण झाला असून, त्यांच्या माणुसकीच्या या कृतीचे सोशल मीडियावरही कौतुक होत आहे.

सुधा चंद्रनच्या 40 वर्षांच्या सिनेसृष्टीतील प्रवासात अनेक संघर्ष, यश आणि अडचणी आल्या, तरीही त्यांनी आपल्या अनुभवातून सहकाऱ्यांबद्दल आदर आणि माणुसकीचे महत्त्व कायम ठेवले आहे. सलमानच्या या कृतीने अभिनेत्रीला केवळ कौतुक वाटले नाही, तर त्यांचे हृदयस्पर्शी आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वही समोर आले. या घटनेमुळे चाहत्यांमध्ये सलमान खानचे मानवी रूप अधोरेखित झाले असून, फक्त बॉलीवूडच्या मोठ्या स्टार म्हणून नाही तर माणुसकीचा आदर्श म्हणून त्याच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

