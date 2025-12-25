English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • सुकेश चंद्रशेखराचा दावा: जॅकलिनला डोनाल्ड ट्रम्पच्या घरापेक्षाही मोठं घर दिलं भेट

सुकेश चंद्रशेखराचा दावा: जॅकलिनला डोनाल्ड ट्रम्पच्या घरापेक्षाही मोठं घर दिलं भेट

Sukesh Chandrasekhar Gifted a House to Jacqueline Fernandez  : सुकेश चंद्रशेखरने 200 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिसला दुसरे पत्र पाठवले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 07:57 PM IST
सुकेश चंद्रशेखराचा दावा: जॅकलिनला डोनाल्ड ट्रम्पच्या घरापेक्षाही मोठं घर दिलं भेट

दिल्लीच्या मंडोली तुरुंगात सध्या 200 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकलेल्या कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ख्रिसमसच्या निमित्ताने, त्याने बॉलीवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला एक अत्यंत महाग आणि आलिशान गिफ्ट दिल्याचा दावा केला आहे. सुकेशच्या या गिफ्टच्या बाबतीत त्याने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे, ज्यामुळे पुन्हा एकदा त्याचं नाव सर्वत्र चर्चेत आलं आहे.

'द लव्ह नेस्ट' – एक आलिशान बंगला आणि गोल्फ कोर्स

सुकेशने आपल्या पत्रात जॅकलिनला एक महागडं घर गिफ्ट दिल्याचा दावा केला आहे. या घराचं नाव 'द लव्ह नेस्ट' (The Love Nest) आहे, आणि ते बेव्हरली हिल्समधील एका आलिशान ठिकाणी आहे. सुकेशने दावा केला की, हे घर त्याने स्वतः आणि जॅकलिनसाठी स्वप्नात पाहिलं होतं. त्याच्या पत्रात या घराच्या परिसरात एक १९-होल गोल्फ कोर्स असल्याचं देखील सांगितलं आहे. या दाव्यामुळे घराची भव्यता आणखी स्पष्ट होते, आणि सुकेश त्याला एक अत्यंत विशेष स्थान मानतो.

डोनाल्ड ट्रम्पच्या 'मार-अ-लागो' सोडून त्यापेक्षाही मोठं!

सुकेश चंद्रशेखरने आपल्या पत्रात दावा केला आहे की, हे घर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'मार-अ-लागो' इस्टेटपेक्षा देखील अधिक भव्य आणि आकर्षक आहे. ट्रम्पच्या इस्टेटचा उल्लेख केल्यावर, सुकेशने त्याचे घर त्याच्यापेक्षा सरस असल्याचे सांगितले. हे त्याचे घर जॅकलिनसाठी आणि स्वतःसाठी असलेलं स्वप्न असल्याचा विश्वास त्याने व्यक्त केला.

जॅकलिनला 'बेबी' आणि 'बोम्मा' असं संबोधन

सुकेशच्या पत्रामध्ये जॅकलिनला 'बेबी' आणि 'बोम्मा' म्हणून संबोधले गेले आहे. त्याने पत्रात जॅकलिनला दिलेल्या गिफ्टबद्दल सांगितलं की, 'ख्रिसमसच्या दिवशी तुला हे गिफ्ट देताना मला तुझी 'बनी स्माइल' पाहता येणार नाही, याचं मला खूप वाईट वाटत आहे.' त्याने यामध्ये घराच्या आकाराबद्दल देखील दावा केला की, हे घर जॅकलिनच्या अपेक्षेपेक्षा खूप मोठं आणि भव्य आहे.

जॅकलिनच्या स्वप्नासाठी आयपीएल संघ खरेदी करण्याचा दावा

सुकेश चंद्रशेखरने घरापेक्षा आणखी एक मोठा दावा केला आहे. त्याने म्हटलं की, जॅकलिनच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी, आयपीएलमधील 'रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू' (RCB) संघ खरेदी करण्यासाठी तो बोली लावणार आहे. त्याने या निर्णयाबद्दल स्पष्टपणे सांगितलं की, जॅकलिनला इतर गोष्टींचा आनंद देण्यासाठी तो प्रत्येक गोष्टीला आपलं सर्वोत्तम देण्यास तयार आहे.

सुकेशच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिसची चौकशी

सुकेश चंद्रशेखर सध्या २०० कोटी रुपयांच्या खंडणी आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने जॅकलिन फर्नांडिसची अनेक वेळा चौकशी केली आहे. तसेच, जॅकलिनला सह-आरोपी म्हणून देखील नामांकित करण्यात आले आहे. जॅकलिनने मात्र याबाबत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ती सुकेशच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल अजिबात माहिती नसल्याचं तिने सांगितले आहे आणि सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

जॅकलिनने सुकेशच्या पत्रांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली

सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलिन फर्नांडिसला अनेक पत्रं पाठवली आहेत, ज्यावर जॅकलिनने आक्षेप घेतला आहे. जॅकलिनने सुकेशच्या या पत्रांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ती म्हणते की, सुकेशने तिच्या व्यक्तिगत आयुष्याशी संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याने तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत आहे.

जॅकलिनची प्रतिक्रीया आणि कानूनी कारवाई

सुकेश चंद्रशेखरच्या या सगळ्या दाव्यांवर जॅकलिनने साफ शब्दांत सांगितलं आहे की, तिला त्याच्या कोणत्याही कारवाईची माहिती नव्हती. ती सुकेशच्या कार्यप्रणालीपासून पूर्णपणे अनजान आहे आणि तिचं स्वप्न हे केवळ तिच्या कामावर आधारित आहे. त्याचबरोबर, जॅकलिनने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली असून, सुकेशच्या मर्जीच्या विरुद्ध तिच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला ती आडवणार आहे.

नवीन वळण आणि लोकांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिस आणि सुकेश चंद्रशेखर यांच्यातील वाद आता बॉलिवूडमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. लोक सुकेशच्या दाव्यांबद्दल आणि जॅकलिनच्या प्रतिक्रियेबद्दल वेगवेगळी मतं व्यक्त करत आहेत. सुकेश चंद्रशेखरच्या या वादग्रस्त दावा आणि जॅकलिनच्या प्रत्युत्तराने सर्वांना मोठं धक्का दिला आहे.

