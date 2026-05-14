/“ही लढाई शरीराची नाही, मनाची आहे” सुनैना रोशनचे ट्रान्सफॉर्मेशन फोटो व्हायरल, प्रेरणादायी फिटनेस प्रवास

Sunaina Roshan transformation : बॅालिवूडमध्ये फिटनेस मंत्रा फार महत्वाचा आहे, आता हृतिक रोशनच्या बहीणचे जबरदस्त फिटनेस मंत्रा स्विकारला आहे. तिने तिच्या सोशल मिडियावर तिचे काही फोटो शेअर करुन तिच्या शारीरिक आणि मानसिक बदलाची झलक दाखवली आहे.
Sunaina Roshan weight loss : बॅालिवूडमधील असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी फिटनेस मंत्रा स्विकारला आहे. सारा अली खान, भूमि पेंडणेकर, परिणीती चोप्रा आणि शेहनाज गिल यांनी या सेलिब्रिटींचा समावेश आहे. हृतिक रोशनची बहीण आणि राकेश रोशन यांची मुलगी सुनैना रोशनने हिने देखील हा मंत्रा आता स्विकारला आहे. तिने तिच्या सोशल मिडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. तिने फिटनेस मंत्रा स्विकारल्यानंतर आता आधीचा आणि नंतरच्या बदलाचा एक कोलाज फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये तिने फोटोमधून तिच्या शारीरिक आणि मानसिक बदलाची झलक दाखवली आहे.
सुनैना रोशनने तिच्या सोशल मिडियावर फोटो शेअर करुन लिहीले आहे की, एका गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्याने तिचे आयुष्य कसे बदलले. इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तिने लिहीले आहे की, जास्त वजनापासून फिट होण्यापर्यंतचा माझा प्रवास केवळ चांगले दिसण्यापुरता नव्हता, तर निरोगी जीवन जगण्याबद्दल होता. त्याचबरोबर या पोस्टमध्ये तिने तिच्या प्रवासाच्या सुरुवातीचा एक जुना फोटो शेअर केला आहे, तसेच अलीकडचा एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये ती फिट दिसत आहे.
हे ही वाचा
सुनैनाने या पोस्टमध्ये तिच्या आजाराबद्दल लिहिले की, जेव्हा मला कावील झाली होती आणि त्यामुळे तिला हॉस्पिटलच्या बेडवर पडून राहावे लागले. तेव्हापासून खरा बदल तिच्यामध्ये सुरु झाला, मला तेव्हा भिती वाटत होती की मी माझ्या शरीराकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. त्याचबरोबर माझ्या मनात अशीही भिती होती की मी माझ्या जवळच्या लोकांसोबत राहू शकणार नाही. त्याच भितीला मी ताकद बनवले, असे तिने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे. पुढे तिने सांगितले की ती जेव्हा आजाराशी झुंजत होती तेव्ह तिने हार मानली नाही, तिने शरीर तंदुरुस्त करण्यास सुरुवात केली. तिने हेही सांगितले की हा प्रवास सोपा नव्हता, मला सर्व काही सोडून द्यावेसे वाटले. माझे शरीर दुखत होते, माझी ऊर्जा पूर्णपणे संपली होती.
या पोस्टमध्ये तिने असेही सांगितले आहे की, मला असेही समजले होते की तिची सर्वात मोठी लढाई ही तिच्या शरीराचीच नाही तर तिच्या मनाची देखील असणार आहे. जेव्हा मी माझे विचार बदलले तेव्हा मला खरे बदल जाणवले, शरीरातही आणि तिच्या वाचारातही. पुढे तिने असेही सांगितले आहे की जोपर्यत तुम्ही एखादे काम पूर्ण करत नाही तोपर्यत थांबू नका.