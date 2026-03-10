स्टेजवर गाताना खूप रडली सुनिधी चौहान ; कॉन्सर्टमध्ये नेमकं काय घडलं?

सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान हिने आपल्या दमदार आवाजाच्या जोरावर चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. तिच्या गाण्यांनी नेहमीच चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केलं आहे आणि ती आपल्या दमदार स्टेज उपस्थितीसाठी प्रसिद्ध आहे. कायमच आपल्या गाण्यांमुळे चर्चेत राहणारी सुनिधी सध्या एका खासगी कारणामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. सध्या ती भारत दौऱ्यावर आहे आणि अलीकडेच लखनऊमध्ये एका भव्य कॉन्सर्टमध्ये गायन सादर केलं.
या कॉन्सर्टचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये सुनिधी भावनिक अवस्थेत दिसत आहे, ज्या वेळी तिला स्टेजवरच अश्रू अनावर झाले. या प्रसंगामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये खूप चिंता आणि उत्सुकता निर्माण झाली. व्हिडिओमध्ये तिने चाहत्यांना स्पष्ट सांगितलं की तिला घशाचा त्रास आहे, तरीही ती आपल्या संगीताची गाथा प्रेक्षकांसमोर सादर करणार आहे.
7 मार्च रोजी लखनऊमध्ये झालेल्या या कॉन्सर्टमध्ये सुनिधीने वेस्टर्न गाऊन परिधान केला होता. स्टेजवर तिने आपले भावनिक शब्द प्रेक्षकांसमोर मांडले: 'आज माझा घसा खूप दुखत आहे. त्यामुळे आज माझा आवाज खूपच वाईट आहे. पण मला माहित आहे की तुम्ही लोक माझ्यासोबत आहात आणि मी गाणार आहे. माझ्यासोबत असं केव्हाच घडलं नव्हतं. कृपया मला माफ करा. मी नेहमीच संपूर्ण प्रयत्न करेल. आजही १०० टक्के प्रयत्न करेल, पण ते नेहमीसारखे नसेल. तुमच्या प्रेमाबद्दल मनापासून धन्यवाद...'
यावेळी चाहत्यांनी तिला भरभरून प्रोत्साहन दिलं, तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आणि तिच्या धैर्याचे कौतुक केले. अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावरही तिच्या स्टेजवरील हिम्मतीचे आणि समर्पित प्रयत्नांचे समर्थन केलं.
सुनिधी चौहानने अनेक सुपरहिट गाणी गायली आहेत आणि ती आपल्या दमदार आवाजासाठी ओळखली जाते. तिचं पार्श्वगायनही प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. मैफिलींमध्ये तिने नेहमीच आपला जीव ओतून गायन सादर केलं आहे. तिच्या काही प्रसिद्ध गाण्यांमध्ये गन गन गन, तुझको ना देखून तो, मुझसे शादी करोगी, रिश्ता दिलों का, पास बुलाती है, ऐसा क्यों माँ, सामी सामी, दावत-ए-इश्क, क्रेझी किया रे, आणि आजा नचले यांचा समावेश आहे.
सुनिधीच्या या भावनिक क्षणामुळे तिचा व्हिडिओ प्रेक्षकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेचा विषय ठरला आहे. चाहत्यांनी तिच्या हिम्मतीला आणि स्टेजवरील समर्पित प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केलं आहे. त्यामुळेही सांगता येईल की, तिचा आवाज आणि स्टेजवरील उपस्थिती केवळ गाणीच नाही, तर तिच्या प्रेक्षकांसोबतच्या भावनिक नात्याचाही प्रत्यय देतात