'बॉर्डर २' मध्ये सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना आणि सनी देओल? सिनेमाबाबत ताजी अपडेट!

सध्या 'बॉर्डर 2' या चित्रपटाची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. हा चित्रपट 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार असून, तो सनी देओलच्या 1997 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या गाजलेल्या 'बॉर्डर' चित्रपटाचा सीक्वल आहे. 'बॉर्डर' चित्रपटाने आपल्या गाजलेल्या कथासह बॉक्स ऑफिसवर मोठा ठसा सोडला होता आणि त्याचा सीक्वलही प्रेक्षकांच्या प्रतीक्षेत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केले आहे. अनुराग सिंग हे 'कपूर अँड सन्स' आणि 'जग्गा जासूस' सारख्या चित्रपटांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांचं दिग्दर्शन ही 'बॉर्डर 2' मध्ये एक नवा उंची गाठण्याचा विश्वास देत आहे.
चित्रपटाचे निर्माता निधी दत्ता आहेत, ज्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपटांना प्रोड्यूस केले आहे. यामध्ये सनी देओल मुख्य भूमिकेत असून, त्याच्या सोबत वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी देखील मुख्य भूमिकांमध्ये आहेत. या तिघांनीही या चित्रपटात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे, जी अनेक 'बॉर्डर'च्या चाहत्यांना आनंदी करेल.
पहिल्या 'बॉर्डर' चित्रपटात दिसलेले अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी आणि सुदेश बेरी यांची सीक्वलमध्ये पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. मिड-डेच्या रिपोर्टनुसार, या तिन्ही अभिनेत्यांचे चित्रपटात विशेष कॅमिओ असू शकतात. तसेच, ते नवीन पात्रांच्या रूपात दिसू शकतात. 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे. हा चित्रपट ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेला आहे आणि त्यात देशाच्या वीर जवानांचा संघर्ष आणि त्यांचे बलिदान दर्शवले जाणार आहे.
चित्रपटाच्या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांना विश्वास आहे की, पहिल्या चित्रपटातील नायकांना या सीक्वलमध्ये आणणे हे प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरेल. 'बॉर्डर'मधील सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी यांची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात चांगलीच ठरली होती, आणि त्यांच्या पुनरागमनाने या सीक्वलला एक वेगळाच आकर्षण मिळेल. विशेष म्हणजे, जुन्या चित्रपटातील पात्रांची एकत्र भेट आणि त्या संदर्भातील कथा, प्रेक्षकांसाठी एक अप्रतिम अनुभव ठरेल.
याशिवाय, एक विशेष गोष्ट म्हणजे सुनील शेट्टी आणि त्याचा मुलगा अहान शेट्टी यांची एकत्र स्क्रीन शेअर करणारी पहिलीच वेळ आहे. बाप-लेकाची जोडी पहिल्यांदाच एकत्र दिसणार आहे, जी प्रेक्षकांसाठी एक भावनिक आणि खास क्षण असेल. यामुळे चित्रपटात एक नवीन आकर्षण निर्माण होईल.
शूटिंगबद्दल बोलायचं तर, नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत अक्षय खन्ना आणि सुदेश बेरी यांच्या भागाचे चित्रीकरण पूर्ण झाले आहे. सुनील शेट्टी सध्या दुसऱ्या एका प्रोजेक्टवर काम करत असून, त्याला एक विशिष्ट लूक देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याचे सीन्स ग्रीन स्क्रीनवर शूट करून त्यावर स्पेशल इफेक्ट्स वापरले गेले आहेत. 'बॉर्डर'मधील त्यांच्या मूळ अवताराशी साधर्म्य राखण्यासाठी डी-एजिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, ज्यामुळे या अभिनेत्यांचे वय पडद्यावर कमी दाखवले जाईल.
'बॉर्डर 2' हा चित्रपट 23 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होईल. चित्रपटाचा टीझर आधीच प्रदर्शित झाला असून, त्यात सनी देओलचे दमदार संवाद ऐकायला मिळत आहेत. या चित्रपटात वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी यांच्या भूमिकांची देखील प्रेक्षकांमध्ये खूप उत्सुकता आहे. वरुण धवन या चित्रपटात परमवीर चक्र विजेते मेजर होशियार सिंग दहिया यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे, दिलजीत दोसांझ निर्मल जीत सिंग यांच्या भूमिकेत, आणि अहान शेट्टी भारतीय नौदल अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
त्यामुळे, 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट नक्कीच प्रेक्षकांसाठी एक मोठा थरारक आणि ऐतिहासिक अनुभव ठरणार आहे