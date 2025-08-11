ज्या हॉटेलमध्ये वडिलांनी वेटर म्हणून काम केलं तेच हॉटेल अभिनेत्याने विकत घेतलं, आज आहे बॉलिवूडचा अॅक्शन हिरो

Suniel Shetty Birthday: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकारांना नाव मोठं करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. तर काही कलाकारांना हे यश मिळवण्यासाठी फार काही प्रयत्न करावे लागले नाहीत. मात्र, बॉलिवूडमध्ये असा एक प्रसिद्ध अभिनेता आहे, ज्याचे वडील हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत होते. तेच हॉटेल या अभिनेत्याने विकत घेतलं आहे. आज तो बॉलिवूडमधील टॉप अभिनेत्यांपैकी एक आहे.
तो दुसरा तिसरा कोणी नसून 90 च्या दशकातील सुनील शेट्टी आहे. केवळ यशस्वी अभिनेता नव्हे तर एक उत्तम माणूस, यशस्वी बिझनेसमन आणि समाजसेवक अशी त्याची ओळख आहे. 1961 मध्ये कर्नाटकातील मंगळूर जिल्ह्यातील मुल्की शहरात जन्मलेला सुनील शेट्टी आज 64 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या संघर्षमय आणि प्रेरणादायी प्रवासाचा आपण आढावा घेणार आहोत.
सुनील शेट्टी मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आला आहे. त्याचे वडील वीरप्पा शेट्टी नोकरीच्या शोधात मुंबईला आले होते. जुहूतील एका छोट्या हॉटेलमध्ये त्यांनी वेटर म्हणून काम सुरू केले. टेबल पुसणे, भांडी धुणे, ग्राहकांना जेवण वाढणे अशा साध्या कामांतून कुटुंबाचा त्यांनी उदरनिर्वाह केला. सुनील जरी त्या काळात लहान असला तरी वडिलांची मेहनत आणि त्याग पाहून त्याने मनोमन ठरवलं की आयुष्यात काहीतरी मोठं करायचंच.
नंतर जेव्हा सुनील शेट्टीनी चित्रपटसृष्टीत नाव कमावलं तेव्हा त्याने वडील ज्या हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत होते तेच हॉटेल विकत घेतलं. 2013 मध्ये नवीन डेकोरेशन शोरूम लाँच करताना त्याने सांगितलं की, 'हीच ती जागा जिथे माझे वडील वेटर म्हणून प्लेट साफ करत असत.'
जुहूमध्ये राहिल्यामुळे सुनील शेट्टी लहानपणापासूनच चित्रपटांच्या शूटिंगला जात. एकदा ते अमिताभ बच्चन आणि जीनत अमान यांच्या ‘डॉन’ चित्रपटाच्या शूटिंगला गेला होता. त्यावेळी गार्ड्सनी अडवलं पण अमिताभ यांनी स्वतः हाक मारून त्याला आत बोलावलं आणि आपला नंबर दिला. मात्र, सुनील शेट्टीने तो कधी वापरला नाही. 'चुकीचं होईल' असं वाटून हा किस्सा त्याने ‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये सांगितला होता.
1992 मध्ये ‘बलवान’ या चित्रपटातून त्याने पदार्पण केलं. हा चित्रपट यशस्वी ठरला आणि सुनील शेट्टीची अॅक्शन हिरो म्हणून ओळख निर्माण झाली. त्यानंतर ‘वक्त हमारा है’, ‘मोहरा’, ‘गोपी किशन’, ‘अंत’, ‘दिलवाले’, ‘सुरक्षा’, ‘बॉर्डर’, ‘रक्षक’, ‘भाई’, ‘पृथ्वी’, ‘कृष्णा’, ‘हेरा फेरी’ अशा अनेक हिट चित्रपटांमुळे त्याला प्रसिद्धी मिळाली.
FAQ
सुनील शेट्टीचे वडील कोण होते आणि काय काम करत होते?
सुनील शेट्टीचे वडील वीरप्पा शेट्टी हे नोकरीच्या शोधात मुंबईत आले होते आणि जुहूतील एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करत होते.
सुनील शेट्टीने वडिलांच्या हॉटेलबद्दल काय केले?
सुनील शेट्टीने चित्रपटसृष्टीत यश मिळवल्यानंतर वडील ज्या हॉटेलमध्ये काम करत होते, ते 2013 मध्ये विकत घेतले आणि तिथे नवीन डेकोरेशन शोरूम लाँच केले.
सुनील शेट्टीने चित्रपटात पदार्पण कधी केले?
सुनील शेट्टी यांनी 1992 मध्ये ‘बलवान’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.