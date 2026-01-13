'माझ्या मुलाने इतकं सहन केलंय...', नेपोटीझमवर बोलताना सुनील शेट्टीला अश्रू अनावर, 'सर्वांना वाटतं आमच्या मुलांना...'

Suniel Shetty says his son went through a lot: अभिनेता सुनील शेट्टी नुकताच आपला मुलगा अहान शेट्टी पहिला चित्रपट 'तडप' बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाल्यानंतर अनुभवलेल्या कठीण काळाबद्दल बोलताना भावूक झाला होता. हे सांगताना त्याला अश्रू अनावर झाले होते. चित्रपटसृष्टीत अभिनेत्यांच्या मुलांना सर्व काही सहज मिळतं या धारणेवर बोलताना सुनील शेट्टीने म्हटलं की, पहिल्या चित्रपटानंतर अहानला खूप मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागलं.
सुनील शेट्टी मुंबईतील एका कार्यक्रमात मुलगा अहान आणि 'बॉर्डर 2' च्या टीमसोबत 'जाते हुए लम्हों' हे गाणे लाँच करण्यासाठी उपस्थित होता. या कार्यक्रमादरम्यान, 'बॉर्डर' चित्रपटाचा भाग असलेल्या सुनील शेट्टीला आपल्या मुलाबद्दल बोलताना गहिवरून आले आणि तो भावूक झाला.
“हा त्याचा दुसरा चित्रपट आहे आणि त्याला इतका मोठा चित्रपट मिळाला. हा खूप जबाबदारीचा चित्रपट आहे. जेव्हा अहान हा चित्रपट करत होता, तेव्हा मी त्याला म्हटलं होतं की, ‘अहान, हा फक्त गणवेश नाही. हे लक्षात ठेव’,” असं म्हणताना सुनील शेट्टीला अश्रू अनावर झाले होते. यावेळी सुनील शेट्टीने अहानचा पहिला चित्रपट 'तडप'ला बॉक्स ऑफिसवर अपयश आल्यानंतर त्याला आलेल्या निराशेबद्दलही सांगितलं.
“पहिल्या चित्रपटानंतर, त्याच्या आयुष्यात आणि करिअरमध्ये छोटासा ब्रेक आला होता. तुम्हाला माहित आहेच, आपल्या आयुष्यात नेहमीच चढ-उतार येत असतात. सगळे म्हणतात की तो सुनील शेट्टीचा मुलगा आहे, त्यामुळे त्याला खूप काम मिळत असेल. पण कुठेतरी, अहानला आयुष्यात खूप काही अनुभवावे लागले आहे. पण मला आनंद आहे की त्याला 'बॉर्डर 2' हा त्याचा दुसरा चित्रपट मिळाला. यापेक्षा चांगला चित्रपट त्याला मिळूच शकत नव्हता. आणि मी प्रार्थना करतो की त्याने न्याय दिला असेल आणि तो चित्रपट आपल्या सर्वांसाठी यशस्वी ठरेल,” असं सुनील पुढे म्हणाला.
अहानने 2021 मध्ये मिलन लुथरिया दिग्दर्शित 'तडप' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या चित्रपटात त्याच्यासह अभिनेत्री तारा सुतारिया मुख्य भूमिकेत होती. तेलुगू चित्रपट 'आरएक्स 100' (2018) च्या रिमेक असलेल्या 'तडप'ला बॉक्स ऑफिसवर यश मिळाले नाही.
गतवर्षी, अहानच्या जास्त मानधनामुळे त्याने काही प्रोजेक्ट्स गमावले, अशा बातम्या आल्या होत्या. या दाव्यांवर अहान पहिल्यांदाच व्यक्त झाला. “मला माहित आहे की माझ्याबद्दल अनेत लेख लिहिले गेले होते, ज्यात म्हटलं होतं की माझा स्टाफचा खर्च जास्त आहे आणि त्यामुळेच काही चित्रपट मिळाले नाहीत, पण त्यापैकी काहीही खरे नव्हते. हे मला माहित होते, माझ्या जवळच्या लोकांना माहित होते आणि माझ्या निर्मात्यांनाही माहित होते. पण या इंडस्ट्रीत तुम्हाला कणखर व्हावे लागते. पुढे हे आणखी वाईट होऊ शकते. या गोष्टींचा तुमच्यावर परिणाम होतो, पण तुम्ही त्यांना स्वतःवर जास्त हावी होऊ देऊ नये, कारण प्रत्येकाला स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे आणि आयुष्य असेच असते. तुम्ही त्यातून शिकता आणि पुढे जाता," असं तो म्हणाला.
अहान जे.पी. दत्ता यांच्या 1997 च्या युद्धपटाचा सिक्वेल असलेल्या 'बॉर्डर 2' मध्ये दिसणार आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित 'बॉर्डर 2' मध्ये सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ यांच्यासोबत मोना सिंग, सोनम बाजवा, अन्या सिंग आणि मेधा राणाही मुख्य भूमिकेत आहेत. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आणि त्याभोवतीच्या वास्तविक घटनांवर आधारित हा चित्रपट 23 जानेवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.