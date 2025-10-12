सुनील शेट्टीने 'कांतारा चॅप्टर-1' अनुभव सांगितला, म्हणाले 'हा चित्रपट...'

Suniel Shetty Post: दाक्षिणात्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी यांचा ‘कांतारा चॅप्टर-१’ हा चित्रपट प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या मनावर ठसला आहे. ‘कांतारा’ सिनेमाचा प्रीक्वल म्हणून आलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय, तर सोशल मीडियावर आणि चर्चेतही याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाची आगवेळी कथा, उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी आणि कलाकारांचा दमदार अभिनय यामुळे समीक्षक आणि प्रेक्षक दोघांचेही मन जिंकले आहे. ‘कांतारा चॅप्टर-१’मध्ये ऋषभ शेट्टीने अभिनयाबरोबरच दिग्दर्शनाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत प्रमुख भूमिका साकारत आहेत तरुण कलाकार आणि दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील अनुभवी कलाकारांची तगडी फळी. कथानक सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर आधारित असून, प्रेक्षकांना ताजगी आणि अनुभव देणारा ठरला आहे. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला जगभर प्रदर्शित झाला. नुकताच मुंबईत त्याच्या स्पेशल स्क्रीनिंगचं आयोजन करण्यात आलं, जिथे बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी हजर होते. चित्रपट पाहून सुनील शेट्टी भावूक झाले आणि त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट शेअर करून अनुभव व्यक्त केला. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले: 'काल रात्री ‘कांतारा चॅप्टर-1’ माझ्या हृदयाला खोलवर स्पर्शून गेला. हा चित्रपट इतका अद्भुत आणि उत्तम आहे की पाहून माझ्या अंगावर काटा आला, डोळ्यात पाणी आले. अभिमानाची भावना जागृत झाली आणि मनाला एक वेगळीच शांती मिळाली.'
सुनील शेट्टीने सिनेमॅटोग्राफी, कथा आणि ऋषभ शेट्टीच्या अभिनयाचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, चित्रपट पाहताना त्यांना भावनिक आणि मानसिक शांती अनुभवायला मिळाली. ‘कांतारा चॅप्टर1’ने बॉक्स ऑफिसवरही शानदार कमाई केली आहे. फक्त 10 दिवसांत हा चित्रपट अनेक बिग बजेट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडत या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा दुसरा चित्रपट ठरला आहे. प्रेक्षक आणि समीक्षक यांचे कौतुक पाहता, हा चित्रपट त्याच्या गुणवत्ता आणि आकर्षक कथानकामुळे लवकरच क्लासिक ठरण्याच्या मार्गावर आहे.
चित्रपटाच्या यशामुळे ऋषभ शेट्टी दिग्दर्शित ‘कांतारा चॅप्टर-1’ त्यांच्या करिअरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा बनला आहे. चित्रपटाची कथा, अभिनय, संगीत आणि दृश्यरचना यांचा समन्वय प्रेक्षकांना अत्यंत भावला आहे. याशिवाय, सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी आपापले अनुभव शेअर करत, चित्रपटाच्या यशात भर टाकली आहे. सध्याच्या घडीला, कांतारा चॅप्टर-1 प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवत आहे. चित्रपटाच्या यशावरून दिसते की, ऋषभ शेट्टीची क्रिएटिव्हिटी, अभिनयाची प्रामाणिकता आणि कथा सांगण्याची शैली नेमकी प्रेक्षकांना खचवून टाकणारी ठरली आहे.
FAQ
‘कांतारा चॅप्टर-1’ चित्रपटाचा अनुभव प्रेक्षकांना कसा वाटला?
चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवला असून, कथा, अभिनय आणि सिनेमॅटोग्रॅफीबद्दल प्रेक्षकांनी अत्यंत कौतुक केले आहे. सोशल मीडियावरही प्रेक्षकांचा उत्साह आणि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून येत आहे.
सुनील शेट्टीने या चित्रपटावर काय प्रतिक्रिया दिली?
सुनील शेट्टी म्हणाले की, ‘कांतारा चॅप्टर-1’ त्यांच्या हृदयाला खोलवर स्पर्शून गेला. चित्रपट पाहून अंगावर काटा आला, डोळ्यात पाणी आले आणि मनाला वेगळीच शांती मिळाली. त्यांनी सिनेमॅटोग्राफी आणि ऋषभ शेट्टीच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक केलं.
बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने कसे कामगिरी केली आहे?
‘कांतारा चॅप्टर-1’ फक्त 10 दिवसांत अनेक बिग बजेट चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडून या वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणारा दुसरा चित्रपट ठरला आहे. बॉक्स ऑफिसवर त्याने जोरदार कमाई केली असून प्रेक्षक आणि समीक्षक यांचे कौतुक मिळत आहे.