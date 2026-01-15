English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अर्चना पुरण सिंगच्या हातातील अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकीत, ‘इतकी महागडी अंगठी म्हणजे मुंबईतील 7 बेडरूम फ्लॅटच्या किमतीइतकी!’

अर्चना पुरण सिंगच्या हातातील अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकीत, ‘इतकी महागडी अंगठी म्हणजे मुंबईतील 7 बेडरूम फ्लॅटच्या किमतीइतकी!’

Sunil Grover shocked to see Archana Puran Singh's ring : सुनील ग्रोवर अर्चना पुरण सिंगच्या अंगठीवर आश्चर्य व्यक्त करत म्हणाला, 'या अंगठीच्या किमतीत मुंबईतील 7 बेडरूम फ्लॅट्स घरे असू शकतात.'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 15, 2026, 04:27 PM IST
अर्चना पुरण सिंगच्या हातातील अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकीत, ‘इतकी महागडी अंगठी म्हणजे मुंबईतील 7 बेडरूम फ्लॅटच्या किमतीइतकी!’

बॉलीवूड आणि टेलिव्हिजन जगताचा लोकप्रिय शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ सध्या नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. कपिल शर्मा आणि त्याच्या टीमने या शोच्या माध्यमातून विविध सेलिब्रिटी पाहुण्यांची धमाल घेत प्रेक्षकांना नवनवीन विनोद, चेष्टा आणि मनोरंजन दिले आहे. त्यात अर्चना पूरण सिंग, ज्याला शोच्या जज म्हणून ओळखले जाते, नेहमीच तिच्या विनोदी शैलीमुळे चर्चेत असतात. या शोच्या शोभेतील अर्चना यांचे यूट्यूब चॅनेल ‘बिहाइंड द सीन’ सुद्धा प्रचंड लोकप्रिय झाले आहे. या चॅनेलवर अर्चना सेटवरील काही मजेदार आणि गमतीशीर क्षण प्रेक्षकांशी शेअर करतात.

अर्चना पूरण सिंगच्या नवीन व्हिडीओची लोकप्रियता

अर्चना पूरण सिंगने नुकतेच त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक नवीन व्हिडीओ पोस्ट केला, ज्यामध्ये शोच्या शूटिंगचा पहिला दिवस, सेटवरील मजेदार क्षण आणि कलाकारांमधील गमतीशीर संवाद दर्शवले आहेत. व्हिडीओच्या सुरुवातीलाच अर्चना त्यांच्या घरात दिसतात, जिथे त्यांचा पती परमीत सेठी आणि मुलं त्यांना विचारतात की, "आज काही खास आहे का?" त्यावर अर्चना उत्तर देतात, "हो, आज 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या शूटिंगचा पहिला दिवस आहे." त्यानंतर अर्चना सेटकडे रवाना होतात.

अर्चना आणि सेटवरील कलाकारांमध्ये मजेदार गप्पा

अर्चना जेव्हा फिल्म सिटी पोहोचतात, तेव्हा ते सेटवर सेटवरील कलाकारांशी गप्पा मारताना दिसतात. पहिले कीकू शारदा आणि मग कृष्णा अभिषेक यांना भेटतात. सेटवरील हलक्या फुलक्या वातावरणात कृष्णा अभिषेक यांची नजर अर्चना यांच्या हातातील मोठ्या डायमंड अंगठीवर पडते. कृष्णा अवाक होऊन त्यांच्याकडे पाहतो आणि मजेशीर अंदाजात म्हणतो, "तुम्ही खूपच श्रीमंत आहात." कृष्णाची ही प्रतिक्रिया ऐकून सेटवरील सर्वजण हसतात आणि वातावरण हलकेफुलके होते.

सुनील ग्रोवरचा मजेशीर डायलॉग

त्यानंतर अर्चना कपिल शर्मा आणि इतर कलाकारांसोबत सेटवर मस्ती करत असताना, सुनील ग्रोवर त्यांच्या वॅनिटी व्हॅनमध्ये जातात. त्यावेळी सुनील लगेच अर्चना यांच्या अंगठीवर लक्ष वेधत म्हणतो, "या अंगठीच्या किमतीत मुंबईत 7 बेडरूम फ्लॅट मिळू शकतात!" सुनीलचा हा मजेशीर डायलॉग ऐकून सर्वजण पुन्हा एकदा हसतात, आणि सेटवर आनंदाचं वातावरण निर्माण होतो.

अर्चना पूरण सिंगची स्पष्ट प्रतिक्रिया

अर्चना पूरण सिंगच्या अंगठीच्या किमतीवर झालेल्या चर्चेला थांबवताना सुनील एकदम गमतीदार अंदाजात अर्चनाला विचारतात, "तुम्ही शोमध्ये सतत होणाऱ्या टोमण्यांमुळे किंवा विनोदांमुळे कधी नाराज होत नाहीत का?" यावर अर्चना अगदी स्पष्टपणे उत्तर देतात, "अजिबात नाही." त्यावर सुनील हसत म्हणतात, "बस, हेच ऐकायचं होतं!" त्यांच्या या उत्तरावर सेटवरील सर्व कलाकार आणि सहकाऱ्यांनी हसून वातावरण आणखी हलके केले.

अर्चना पूरण सिंगचा मस्त आणि सकारात्मक दृष्टिकोन

अर्चना पूरण सिंगने नेहमीच तिच्या व्यावसायिक जीवनात सकारात्मक आणि मोकळ्या मनाने काम केले आहे. त्यांच्या वाचनात आलेल्या टोमण्यांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांचा स्वभाव सदैव हलका आणि विनोदी राहिला आहे. ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ मध्ये त्यांची जडणघडण आणि विनोदाची शैली प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून राहिली आहे.

सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

अर्चना पूरण सिंगच्या या व्हिडीओच्या कारणाने सोशल मीडियावर सुद्धा खूप चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः, त्याच्या अंगठीवरील चर्चा आणि सुनील ग्रोवरचा मजेशीर डायलॉग प्रेक्षकांमध्ये गमतीशीर चर्चेला कारणीभूत ठरला आहे. असं म्हणता येईल की, अर्चना पूरण सिंगच्या यूट्यूब चॅनेलवर शेअर केलेले व्हिडीओ नेहमीच लोकांचे लक्ष वेधून घेतात.

अर्चना पूरण सिंगच्या ‘बिहाइंड द सीन’ व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा विनोदी दृष्टिकोन प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी ठरले आहे. या व्हिडीओमध्ये अर्चना आणि इतर कलाकारांच्या गमतीशीर संवादामुळे शोच्या सेटवरील मजेदार वातावरणाचे दर्शन होते. सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक आणि अर्चना यांच्या संवादांनी शोचा आकर्षण वाढवला आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

