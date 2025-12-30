English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • सुनील ग्रोव्हरने आमिर खान आणि त्याचा माजी पत्नी मजेदार नक्कल केली ; व्हिडिओ व्हायरल

सुनील ग्रोव्हरने आमिर खान आणि त्याचा माजी पत्नी मजेदार नक्कल केली ; व्हिडिओ व्हायरल

Sunil Grover makes fun of Amir Khan : सुनील ग्रोव्हरची आमिर खानवर परफेक्ट नक्कल; पाहून हसू थांबणार नाही!

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 30, 2025, 03:57 PM IST
सुनील ग्रोव्हरने आमिर खान आणि त्याचा माजी पत्नी मजेदार नक्कल केली ; व्हिडिओ व्हायरल

प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील ग्रोवर त्यांच्या अष्टपैलू अभिनयासाठी आणि मिमिक्रीसाठी ओळखला जातो. त्यांच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे तो कोणत्याही व्यक्तीचा लूक, हावभाव आणि बोलण्याची पद्धत इतकी अचूकपणे साकारतो की प्रेक्षक लगेच आकर्षित होतात. नुकत्याच **नेटफ्लिक्सवरील ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’**च्या भागात सुनील ग्रोवरने बॉलिवूडचे ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खानचा लूक, हावभाव आणि अंदाज इतक्या प्रमाणात हू-ब-हू साकारले की सोशल मीडियावर नेटकरी त्याला ‘AI पेक्षाही भारी’ म्हणत आहेत.

या भागात सुनीलने फक्त आमिरचा लूकच नाही तर त्यांच्या लग्नावरही टोला लगावला, ज्यामुळे प्रेक्षक हसून थक्क झाले. त्या एपिसोडमध्ये कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे त्यांच्या आगामी चित्रपट 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ च्या प्रमोशनसाठी आले होते. अचानक सुनील ग्रोवरने आमिर खानच्या गेटअपमध्ये एन्ट्री घेतली. लाल रंगाची पँट, प्रिंटेड कुर्ता, चष्मा आणि डोक्यावर हेअरबँड अशा आमिरच्या प्रसिद्ध लूकमुळे कार्तिक आणि अनन्याही काही क्षण गोंधळले. सुनीलचे हावभाव, चेष्टा आणि बोलण्याची पद्धत पाहून प्रेक्षक हसण्यावर नियंत्रण ठेवू शकले नाहीत.

आमिरच्या गेटअपमध्ये सुनीलने कार्तिकशी गप्पा मारताना आमिरच्या खास शैलीत प्रश्न विचारले. त्याने कार्तिकला त्यांच्या लग्नाबद्दल विचारले, ज्यावर कपिलने 'अजून त्याचं लग्न नाही झालं' असे उत्तर दिले. त्यावर सुनीलने आमिरचा आवाज काढत विचारले, 'अजून एकही लग्न नाही झाले?' या एका संवादाने संपूर्ण सेटवर हशा पिकवला. अशा प्रकारे सुनीलने आमिरच्या दोन लग्नांची मजेशीर खिल्ली उडवली.

याशिवाय, सुनीलने कार्तिक आणि अनन्याच्या चित्रपटाच्या लांबलचक नावावरही मिश्किल टिप्पणी केली, ज्यामुळे प्रेक्षकांना अजून जास्त हसू आलं. या नव्या एपिसोडचा प्रोमो व्हायरल होताच प्रेक्षकांनी सुनील ग्रोवरच्या टॅलेंटचे तोंडभरून कौतुक केले. अनेकांनी कमेंट्समध्ये लिहिले, 'पहिल्या नजरेत मला खरेच आमिर खान आल्यासारखे वाटले.' काहींनी असेही म्हटले की, सुनील कोणत्याही भूमिकेत सहज मिसळतो आणि त्याची मिमिक्री अप्रतिम आहे.

कार्तिक आणि अनन्याचा चित्रपट ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित झाला असून, त्याने पहिल्या चार दिवसांत चांगली कमाई केली आहे. या यशामुळे चित्रपटाच्या टीममध्ये उत्साह पसरला असून, प्रेक्षकांमध्येही चित्रपटाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरु झाली आहे.

सुनील ग्रोवरच्या या अभिनयामुळे हे पुन्हा सिद्ध होते की त्याची मिमिक्री आणि कॉमिक टाइमिंग अजूनही बॉलिवूडमध्ये सर्वोत्कृष्ट मानली जाते, आणि तो कोणत्याही प्रसंगी प्रेक्षकांमध्ये हसू आणि आनंद निर्माण करण्यास सक्षम आहे.

