/“कॉमेडी करायची असेल तर…” सुनील पाल यांनी समय रैनाला दिले चॅलेंज! एका वक्तव्यामुळे सोशल मिडियावर चर्चा सुरु

प्रसिद्ध कॅामेडियन आणि कलाकार सुनील पाल आणि समय रैना यांच्यामधील वाद काही संपण्याचे नाव घेत नाही. सुनील पाल आणि समय रैना हे दोघेही नुकतेच कपिल शर्माच्या शोमध्ये एकत्र पाहायला मिळाले होते. पण आता त्यांचा पुन्हा एकदा वाद झाला आहे, सुनील पाल हा समय रैनाच्या कॅामेडीचा नेहमीच निषेध करत असतो. त्याने अनेकदा सोशल मिडियावर त्याचबरोबर मुलाखतींमध्ये देखील त्याच्यावर टीका केली आहे. आता सुनील पाल याने समय रैनाच्या शोबद्दल वादग्रस्त टिपण्या केल्या होत्या. एवढेच नाही तर त्याने समय रैनाला चॅलेंज देखील केले होते. आता सोशल मिडियावर हा वाद आणखी व्हायरल झाला आहे.
सोशल मिडियावर सुनील पाल आणि समय रैना यांच्यामध्ये झालेल्या वादानंतर काही नेटकरी हे समय रैनाचे समर्थन करत आहेत तर काही नेटकरी हे सुनील पालला सपोर्ट करत आहेत. सुनील पाल यांनी समय रैनाला आव्हान केले आहे, त्याने सांगितले आहे की, तु जर खरा कॅामेडियन असशील तर मग तु तुझ्या शोमध्ये आई वडिलांना जज बनवशील. मला बघायचे आहे तुझ्यामध्ये किती हिंम्मत आहे, असे सुनील पाल यांनी सांगितले. पुढे त्यांनी असेही सांगितले की आजकालचे कॅामेडियन हे सोपा मार्ग निवडत आहेत, ते असे जोक मारतात जे आपण आपल्या कुटुंबासोबत पाहू शकत नाहीत.
खरा कॅामेडियनबद्दल त्यांनी सांगितले की, खरा कॅामेडियन हा तोच आहे जो सर्व वयोगटामधील लोकांसमोर आपली कला पाहू शकतो. अनेकदा या शोबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, याचे कारण म्हणजेच शोमधील जोक. शोमधील जोक हे बोल्ड आणि अश्लील असतात, त्यामुळे ते कुटुंबाच्या सदस्यांसोबत पाहणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेकदा समय रैनावर सुनील पाल यांनी देखील टीका केली आहे. समय रैनाच नाही तर असे अनेक कॅामेडियन आहेत जे या भाषेमध्ये कॅामेडी करतात. आई वडिलांचा मुद्दा घेण्याचे सुनील पाल यांचे कारण म्हणजेच त्यांना जज बनवले तर खरी प्रतिभा सिद्ध होईल असे त्यांचे मत आहे.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सोशल मिडियावर सुनील पाल यांनी समय रैना आव्हान केल्यानंतर त्याची मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. काही जण सुनील पालचे जवळचे आणि त्यांचे चाहते हे त्यांना पाठिंबा देत आहेत तर समय रैनाचे चाहते हे त्याला सोशल मिडियावर सपोर्ट करताना दिसत आहेत. अनेकजण सोशल मिडियावर त्याचा बचाव देखील करत आहेत, समय रैनाने या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत विधाने केलेले नाही.