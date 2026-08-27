'घोर कलयुग...' मुख्यमंत्री फडणवीसांनी समय रैनाचा सत्कार केल्यानंतर सुनील पाल संतापले! म्हणाले, 'शिवीगाळ...'

Sunil Pal vs Samay Raina : प्रसिद्ध कॅामेडियन समय रैना अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. मागील वर्षी त्याला 'इंडियाज गॉट लेटंट' या शोमुळे त्या अटक करण्यात आली होती, त्यानंतर अनेक महिने तो सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. त्याच्यावर फक्त सोशल मिडियावरच नाही तर मुंबई पोलिस महाराष्ट्र सरकारने देखील अॅक्शन घेतली होती. आता 26 ऑगस्ट रोजी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला होता. प्रसिद्ध कॉमेडियन आणि यूट्यूबर समय रैना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी मुंबईत एका सायबर-जागरूकता कार्यक्रमात एकत्र दिसले. एवढेच नाही तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातून समय रैनाला पुरस्कार देखील देण्यात आला.
सोशल मिडियावर समय रैनाने या कार्यक्रमामधील एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला आहे आणि त्यानंतर आता कॉमेडियन सुनील पालने एका व्हिडिओद्वारे या घटनेवर आपली वेगळी प्रतिक्रिया दिली. कॉमेडियन सुनील पालने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि त्याने या व्हिडिओमध्ये सांगितले की, 'घोर कलयुग' अशी टीका सरकारवर केली की समय रैनावर यासंदर्भात त्याने स्पष्ट सांगितलेले नाही. पण कॉमेडियन सुनील पालने समय रैनाचा झालेल्या वादाचा उल्लेख या व्हिडिओमध्ये केला आहे. एवढा मोठा वाद झाल्यानंतर त्याचा सन्मान कसा केला जाऊ शकतो असा प्रश्न कॉमेडियन सुनील पालने उपस्थित केला आहे.
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व्हिडिओमध्ये सुनील पालने असेही सांगितले आहे की, प्रसिद्ध ओके साबणाच्या जाहिरातीची आठवण करून दिली आणि त्या परिस्थितीवर भाष्य करताना तिची टॅगलाइन बदलली. तो म्हणाला, "जो कोणी ओके साबणाने अंघोळ करतो, तो कमळासारखा फुलतो, आता हे सर्व उलटे झाले आहे..." सुनीलने 'इंडियाज गॉट लेटंट'च्या भाषेवर आणि आशयावरही भाष्य केले, तसेच स्पर्धक आणि पॅनेलिस्ट दोघेही अपमानास्पद भाषा वापरत असल्याचा आरोप केला. तो म्हणाला, "तो 'लेटंट'सारखा शो आणतो म्हणून अपमानास्पद भाषा वापरतो का? स्पर्धक शिवीगाळ करतात, पॅनेल सदस्य शिवीगाळ करतात आणि ते इतकी अपमानास्पद भाषा वापरतात की ती ऐकणेही सहन होत नाही, तुम्ही ती कोणासमोरही सादर करू शकत नाही."
महाराष्ट्र सायबर जागरूकता लघुपट आणि नवीन हेल्पलाइन गीताच्या प्रकाशन सोहळ्याला रैना उपस्थित राहिल्यावर हा नवीन वाद निर्माण झाला. कार्यक्रमातील व्हिडिओमध्ये रैना फडणवीस यांच्यासोबत विनोद करताना आणि आपल्या भाषणात 'इंडियाज गॉट लॅटेंट' वादाचा संदर्भ देताना दिसला. रैनाने महाराष्ट्र सायबरसोबतच्या आपल्या संबंधांबद्दल विनोद करणारा एक छोटा व्हिडिओ देखील पोस्ट केला. त्याने गंमतीने सांगितले की, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' वादाच्या काळात त्या नंबरवरून त्याला अनेक वेळा संपर्क साधण्यात आला होता, म्हणून त्याने तो संपर्क क्रमांक सेव्ह करून ठेवला होता.