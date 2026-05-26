/‘तुझ्या आई, वडिलांना...’, सुनील पालचा समय रैनावर निशाणा; पुन्हा डिवचत कोणतं नवं चॅलेंज दिलं?

Sunil Pal Mocks Samay Raina: सुनील पाल आणि समय रैना या दोघांमध्ये मागील काही काळापासून वाद सुरु असून आता सुनील पालने पुन्हा एकदा समयला खोचक सल्ला दिलाय.
Sunil Pal Mocks Samay Raina: एकेकाळी 'लाफ्टर चॅलेंज'मधून संपूर्ण भारताला हसवणारा कॉमेडियन सुनील पाल सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. अर्थात ज्याच्यामुळे प्रसिद्धी मिळाली त्या स्टॅण्डअप कॉमेडीमुळे नाही तर नवोदित स्टॅण्डअप कॉमेडियन्सवर सातत्याने टीका करत असल्याने सुनील पाल चर्चेत आहे. सध्या सुनील पालच्या टार्गेटवर आहे समय रैना! सुनील पालने आता समय रैनाच्या 'इंडियाज गॉट लेटंट' या वादग्रस्त कार्यक्रमाची खिल्ली उडवत समयला थेट चॅलेंज दिलं आहे.
सुनील पालने उपहासात्मक पद्धतीने समज रैनावर निशाणा साधताना, 'इंडियाज गॉट लेटंट'सारखा कार्यक्रम माझ्यासारख्या व्यक्तीसाठी खूपच मोठा आहे. आपण कधी या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाही असंही सुनील पाल म्हणाला. एवढ्यावरच न थांबता सुनील पालने समय रैनाला एक सल्ला दिला आहे. समयने आपल्या स्वतःच्या आई-वडिलांनाच या कार्यक्रमाच्या जजिंग पॅनेलमध्ये सहभागी करुन घ्यावे, असे सुनील पालने समय रैनाला सुचवलं आहे. खरं तर सुनील पाल आणि समय रैना यांच्यातील हा सार्वजनिक वाद पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादियाने समयच्या कार्यक्रमात केलेल्या आक्षेपार्ह आणि अश्लील विधानांपासून सुरु झाला आहे. रणवीरच्या याच विधानामुळे समयचा हा शो वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. याच कारणामुळे सुनील पालने समयवर कठोर शब्दांमध्ये टीका केलेली. आता पुन्हा त्याने समयला डिवचलं आहे.
नुकत्याच एका चर्चेदरम्यान, सुनील पालला, तू 'इंडियाज गॉट लेटंट'च्या दुसऱ्या पर्वात ('सीझन टू'मध्ये) पाहुणा कलाकार म्हणून सहभागी होणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर सुनील पालने उपहासात्मक शैलीत उत्तर दिले आणि स्पष्ट केले की, या कार्यक्रमाचा भाग होण्यात त्याला अजिबात रस नाही. "मी तर तिथे जाणार नाही, कारण हा कार्यक्रम इतका मोठा आहे की तो माझ्या योग्यतेचा नाही. मी एक छोटा कलाकार आहे," असं सुनील उत्तर देताना म्हणाला.
त्यानंतर, पुढे समयच्या या कार्यक्रमाच्या जजिंग पॅनलच्या रचनेबद्दल बोलताना सुनीलने समय रैनाला पुन्हा एकदा अप्रत्यक्ष टोला लगावला. "जसे कपिल शर्माच्या कार्यक्रमात अर्चना पूरण सिंग बसतात तसे समय रैनाने जो कार्यक्रम तयार केला आहे त्यात परीक्षक म्हणून दुसऱ्या सीझनमध्ये दोन जागा आहेत ना? त्या दोन जागांवर त्याने त्याच्या आईला आणि वडिलांना बसवावे," असं सुनील पालने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे या विषयावरुन टोला लगावताना, "समयने त्यांच्यासमोर हा कार्यक्रम सादर करावा," असंही सुनील पालने म्हटलं आहे.
आता यावर समय काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.