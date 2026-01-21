English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मराठी मुलांपेक्षा चांगली मराठी बोलतो, पण बळजबरी कराल तर... सुनील शेट्टीचं सूचक वक्तव्य

'मराठी मुलांपेक्षा चांगली मराठी बोलतो, पण बळजबरी कराल तर...' सुनील शेट्टीचं सूचक वक्तव्य

Sunil Shetty: बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी हा त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी ओळखला जातो तसेच तो माध्यमांशीसुद्धा स्पष्ट बोलत असतो. अभिनेता सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलं असून त्याचं मराठी भाषेवरील वक्तव्य तुफान व्हायरल होत आहे. 

Updated: Jan 21, 2026, 12:33 PM IST
'मराठी मुलांपेक्षा चांगली मराठी बोलतो, पण बळजबरी कराल तर...' सुनील शेट्टीचं सूचक वक्तव्य

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या हिंदी आणि मराठी भाषेच्या वादावर त्याने मोकळेपणाने मत मांडले आहे. त्याच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली असून, काही जण त्याला पाठिंबा देत आहेत तर काही जण नाराजी व्यक्त करत आहेत. भाषेबाबत सक्ती नको, पण आदर हवा, असा त्याचा स्पष्ट सूर आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भाषेच्या सक्तीवर स्पष्ट मत
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात मराठी भाषेच्या वापराबाबत पुन्हा एकदा वाद उफाळून आला आहे. राजकारण, सामान्य नागरिक आणि मनोरंजनसृष्टीतील कलाकार यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर एका मुलाखतीत सुनील शेट्टीला मुंबईत मराठी बोलण्याच्या सक्तीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तो म्हणाला की, कोणतीही भाषा शिकवण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी जबरदस्ती योग्य नाही. जर कोणी दबाव टाकून मराठीच बोलायला सांगितले, तर मी तसे करणार नाही. भाषा ही मनापासून यायला हवी, ती भीतीतून किंवा सक्तीमुळे नाही.

भाषेच्या नावाखाली होणारे राजकारण आणि गरीब लोकांवर होणारी हिंसा चुकीची असल्याचेही त्याने सांगितले. जसे आपण मुलांवर जबरदस्तीने काही लादत नाही, तसेच प्रौढांनाही भाषेसाठी भाग पाडू नये, असे त्याचे मत आहे. भाषेचा सन्मान हा स्वेच्छेने व्हावा, दबावातून नाही, यावर त्याने भर दिला.

मुंबई आणि मराठी भाषेबद्दल आदर
सुनील शेट्टी मूळचा कर्नाटकचा असला तरी मुंबईशी त्याचे घट्ट नाते आहे. तो मुंबईला आपली कर्मभूमी मानतो. या शहराने मला ओळख, काम आणि यश दिले, असे तो सांगतो. त्यामुळे मुंबईचा आणि इथल्या संस्कृतीचा आदर करणे हे माझे कर्तव्य आहे, असे त्याचे मत आहे.

तो पुढे म्हणाला की, मी माझ्या घरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी अनेकदा मराठीतच संवाद साधतो. आजच्या काही तरुणांपेक्षा मला मराठी चांगली बोलता येते, असेही त्याने सांगितले. मात्र, माझा विरोध मराठी भाषेला नसून सक्तीला आहे, हे त्याने स्पष्ट केले. भाषेबद्दल मनापासून आदर आहे, पण दबावाखाली भाषा बोलणे मला मान्य नाही, असे तो म्हणाला.

हे नक्की वाचा: माधुरी दीक्षित ऑकवर्ड का झाली? जॅकी श्रॉफने सर्वांसमोर तिचा हात धरत असं काही केलं की...

सुनील शेट्टीच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही लोक त्याच्या स्पष्ट भूमिकेचे कौतुक करत आहेत, तर काहींना त्याचे विधान आवडलेले नाही. मात्र, भाषेचा सन्मान आणि सक्ती यामधील फरक त्याने ठळकपणे मांडल्याने हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

About the Author
Tags:
Sunil Shetty Statement On Marathi languagesunil shetty on marathi languageसुनील शेट्टी चित्रपटसुनील शेट्टीtrending

इतर बातम्या

'त्याची औकात काय? एका...', समाधान सरवणकरांवर ठाकर...

महाराष्ट्र बातम्या