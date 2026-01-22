मराठी भाषेबाबत सुनील शेट्टीचं वादग्रस्त विधान; ‘मला जबरदस्ती...’

बॉलिवूड अभिनेता सुनील शेट्टी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर आणि पत्रकारांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहेत. काही दिवसांपूर्वी मराठी भाषेबाबत सुरू असलेल्या वादग्रस्त चर्चांवर त्यांनी आपली स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. भाषेबाबत कोणालाही जबरदस्ती करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. खास करून मराठी भाषेबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, एखादी भाषा बोलणे हे व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून असावे, दबावाखाली नाही.
ANI च्या एका कार्यक्रमात सुनील शेट्टी बोलताना म्हणाले, 'जर कुणी मला ‘मराठी बोलणे अनिवार्य आहे’ असे सांगितले तर मी स्पष्टपणे सांगेल की ते आवश्यक नाही. मी मराठी बोलेन, पण ते माझ्या मनाने. मला जबरदस्ती करू नका.'
सुनील शेट्टी यांनी आपल्या आयुष्याच्या प्रवासावरही मोकळेपणाने प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, लहान वयात घराबाहेर पडणे म्हणजे स्वतःची ओळख सोडणे नाही. कर्नाटकातील मंगलुरु येथून मुंबईसारख्या शहरात बाहेर पडताना ते कुणाची नक्कल करण्यासाठी नव्हते; फक्त चांगल्या संधी शोधण्यासाठी ते गेले होते.
'मी खूप लहान वयात कर्नाटकातून बाहेर पडलो, पण कोणीतरी दुसरं व्हायचं म्हणून नाही. बाहेर जाण्याचा उद्देश फक्त संधी शोधणे हा होता,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, मुंबईत आले तरी त्याची मूळ ओळख कायम राहिली. त्यांच्या कामात, विचारांमध्ये आणि मूल्यांमध्ये मंगलुरु स्पष्टपणे दिसून येते. 'मी जे काही करतो, त्यामध्ये माझे मंगलुरु आहे,' असे सांगत त्यांनी आपल्या मूळ शहराशी असलेली घट्ट नाळ अधोरेखित केली.
मराठी भाषेबाबत विचारले असता सुनील शेट्टी म्हणाले, 'मराठीचं काय?' असा मी उलट प्रश्न करतो. जर कोणी माझ्यावर मराठी बोलण्याची सक्ती केली, तर मी सांगतो की ते गरजेचे नाही. मी जेव्हा वाटेल तेव्हा बोलेन. कृपया मला जबरदस्ती करू नका.' शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे वक्तव्य कुणाचाही अपमान करण्याचा हेतू नाही. मुंबईला त्यांनी आपली कर्मभूमी मानले असून, मराठी भाषा शिकणे ही त्यांच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'मराठी भाषा शिकणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे, पण हे माझ्या इच्छा-इच्छेप्रमाणे असावे, दबावाखाली नाही.'
सोशल मीडियावर शेट्टीच्या वक्तव्यावर चाहत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी त्यांच्या स्पष्ट भूमिकेचे कौतुक केले, तर काहींनी त्यांच्या वक्तव्याला हलकेफुलके टीका स्वरूपाचे प्रत्युत्तर दिले. बहुतेक चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही भाषेबाबत जबरदस्ती करणे योग्य नाही, आणि शेट्टीने ते मुद्दाम स्पष्ट केले, हे योग्य आहे.
सुनील शेट्टीच्या या वक्तव्यामुळे भाषेच्या संवेदनशीलतेवर आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर सामाजिक चर्चाही सुरू झाली आहे. अनेक माध्यमांनी आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर या मुद्द्याचा पुन्हा उलगडा केला आहे, ज्यामुळे मराठी भाषेबाबत संवादाची नवीन शक्यता निर्माण झाली आहे.