Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /त्याची बुद्धी भ्रष्ट आहे, तो नरकात... वैतागलेल्या सुनीता आहुजाने मीडियासमोर व्यक्त केला संताप! पहा Video

'त्याची बुद्धी भ्रष्ट आहे, तो नरकात...' वैतागलेल्या सुनीता आहुजाने मीडियासमोर व्यक्त केला संताप! पहा Video

आता आणखी एकदा गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजाने अभिनेत्याच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सुनीता आहुजा उघडपणे म्हणत आहेत की गोविंदाची मानसिकता भ्रष्ट झाली आहे असे ती म्हणाली. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 10, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:11 PM IST
'त्याची बुद्धी भ्रष्ट आहे, तो नरकात...' वैतागलेल्या सुनीता आहुजाने मीडियासमोर व्यक्त केला संताप! पहा Video
Image Credit: सुनीता अहुजा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल गोविंदावर केली टीका (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्यासह 3500 जणांवर गुन्हा दाखल
2
3
4
5