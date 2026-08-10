'त्याची बुद्धी भ्रष्ट आहे, तो नरकात...' वैतागलेल्या सुनीता आहुजाने मीडियासमोर व्यक्त केला संताप! पहा Video

Govinda's wife criticized Govinda : गोविंदा आणि त्याची पत्नी हे दोघेही वेगवेगळे राहतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजा ही अनेकदा उघडपणे या प्रकरणावर बोलली आहे, तिने अनेकदा गोविंदावर उघडपणे टीका देखील केली आहे. आता आणखी एकदा गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजाने अभिनेत्याच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सुनीता आहुजा उघडपणे म्हणत आहेत की गोविंदाची मानसिकता भ्रष्ट झाली आहे असे तिने मिडियावर उघडपणे सांगितले आहे. आता अभिनेत्याच्या पत्नीने असे वक्तव्य का केले नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
सोशल मिडियावर गोविंदाच्या पत्नीचा नुकताच एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये जेव्हा सुनीता अहुजाला विचारण्यात आले की, गोविंदा सर कोमल मॅडमसोबतही दिसले आहेत आणि चित्रपटाचे प्रमोशन सुरू झाले आहे. तेव्हा सुनीता आहुजा म्हणाल्या, "तुम्ही एक म्हण ऐकली आहे का? विनाशकाले विपरीत बुद्धी. त्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे. म्हणूनच तो हे सर्व करतो. तो तरी काय करणार?" जेव्हा सुनीता यांना विचारण्यात आले की, 'हीरो नं. १ हा चीटर नं. १ झाला आहे' अशा कमेंट्स लोक करत आहेत, तेव्हा त्या म्हणाल्या, "मला हा प्रश्न गोविंदाच्या चाहत्यांना विचारावा लागतो. कारण जेव्हा मी या सर्व गोष्टी बोलते, तेव्हा ते मला ट्रोल करतात."
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सुनीता अहुजाचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहुजा यांच्यामध्ये सर्व काही ठिक नाही हे दोघेही वेगवेगळे राहतात असे अनेक वृत समोर आले होते. ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रसारित झालेल्या 'लॉकअप' (सीझन 2) या रिॲलिटी शोचा भाग असलेल्या सुनीता आहुजा म्हणाल्या, "याचे उत्तर गोविंदाच्या चाहत्यांनी आणि माध्यमांनी द्यावे अशी माझी इच्छा आहे. मला विचारू नका! मला त्यात अजिबात रस नाही." 'रूपा' चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान गोविंदा कोमलसोबत दिसला होता आणि ही गोष्ट त्याच्या स्वतःच्या चाहत्यांना अजिबात आवडली नव्हती.
सुनीता आहुजा यांनी यापूर्वी कोमल नावाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, त्यांना हे नाव अजिबात आवडत नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर त्यांना गोविंदाच्या अफेअरचा पुरावा सापडला, तर त्या त्याला कधीही माफ करणार नाहीत. अलीकडेच, गोविंदाने त्याच्या पत्नीने केलेल्या आरोपांवरही भाष्य केले.