/गोविंदाशिवाय सुनीता आहुजांची गणरायाची पूजा; पत्नीने स्वत: सांगितले कारण

बॅालिवूड अभिनेता गोविंदा मागील काही काळापासून सातत्याने वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. गोविंदाची पत्नी सुनीता अहुजा हिने अनेक आरोप अभिनेत्यावर लावले आहेत, त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. अभिनेत्याचे त्याच्या आगामी सिनेमामधील हिरोईनशी संबंध असल्याचे अभिनेत्याच्या पत्नीने आरोप केले होते. सुनीता आहुजा आणि गोविंदा यांच्यात गेल्या काही काळापासून समस्या सुरू आहेत. याच अडचणींच्या दरम्यान, सुनीता आहुजा यांनी सोमवारी आपल्या घरी गणपती बाप्पाचे स्वागत केले. या प्रसंगी सुनीतासोबत त्यांची मुलेही दिसली. गोविंदा मात्र आपल्या कुटुंबासोबत दिसला नाही. गोविंदा सध्या भारतात नसल्याचे सांगून, तो या कार्यक्रमाला का उपस्थित राहू शकला नाही याचे स्पष्टीकरण सुनीता यांनी दिले.
सुनीता आहुजा यांनी गणपती बाप्पासाठी आपले घर दिवाळीप्रमाणे सजवले होते. पूजेदरम्यान त्यांचा चेहरा आनंदाने उजळला होता. या शुभ दिवशी त्यांची मुलेही खूप आनंदी दिसत होती. गोविंदाचा मुलगा यश आणि मुलगी टीना यांनी आपल्या आईसोबत पापाराझींना मिठाई वाटली. या सोहळ्यादरम्यान त्यांनी सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छाही दिल्या. त्यानंतर सुनिताने गणपती बाप्पाला पाहण्यासाठी माध्यमांना तिच्या घरी आमंत्रित केले. यावेळी ती तिचा मुलगा यशसोबत मजेत वेळ घालवताना दिसली. बाप्पाच्या आगमनाचा आनंद सुनिता आहुजाच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होता. मात्र, या सगळ्यात गोविंदा कुठेही दिसला नाही.
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सुनीता आहुजा म्हणाल्या, "यावेळी मी खूप गाणी-नाच करत गणपतीला घरी आणले. गोविंदा आणि यशवर्धन त्याला आणायचे. गेल्या वर्षभरात बाप्पाने मला खूप प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. मी खूप मेहनत केली आणि माझ्यासाठी गोष्टी चांगल्या घडल्या. त्यामुळे, मी ठरवले की या वेळी मी बाप्पाला माझ्या स्वतःच्या हातांनी घरी आणीन." त्याच संभाषणादरम्यान सुनीता म्हणाली, "गणपतीची परंपरा माझ्या दिवंगत सासूबाई, निर्मला देवी यांनी सुरू केली होती. मी नेहमीच म्हटले आहे की, जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत मी दरवर्षी गणपती बाप्पाला घेऊन येईन. तेव्हापासून हे असेच चालत आले आहे आणि जोपर्यंत मी आहे, तोपर्यंत हे असेच चालू राहील."
या प्रसंगी गोविंद आपल्या कुटुंबासोबत का दिसला नाही, या प्रश्नाचेही सुनीताने उत्तर दिले. याबद्दल बोलताना सुनीता म्हणाली, "गोविंदजी अमेरिकेत आहेत आणि आज रात्री परत येतील. जर ते थकले असतील, तर ते आज दर्शनासाठी येणार नाहीत आणि उद्या येतील. हे त्यांचे घर आहे, त्यामुळे त्यांना यावेच लागेल." सुनीता आहुजा यांनी स्पष्ट केले की, त्या बाप्पाला दीड दिवसासाठी घरी आणतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, जर त्या बाप्पाला जास्त कालावधीसाठी घरी आणत असतील, तर त्यांना त्यानुसार पूजा करावी लागते.