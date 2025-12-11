English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सुनिता अहुजा 28 वर्षांनी उघडकीस; 'गोविंदाला मुलगा हवा होता…'

गोविंदाची पत्नी सुनिता अहुजा हिने तिच्या जीवनातील कठीण अनुभव शेअर करत सांगितले की, गोविंदाला मुलगा हवा होता.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 11, 2025, 07:30 PM IST
अभिनेता गोविंदा आणि त्यांच्या पत्नी सुनिता अहूजा यांचा वैयक्तिक जीवनाचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. दोघांच्या डिवोर्सच्या चर्चाही जोर धरल्या आहेत. सुनिताने स्पष्ट केले आहे की, गोविंदाच्या अफेअरबाबत ठोस पुरावे मिळेपर्यंत ती यावर कोणतेही भाष्य करणार नाही. नुकत्याच उषा काकडेच्या युट्यूब चॅनेलवर दिलेल्या मुलाखतीत सुनिताने तिच्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळाबद्दल मोकळेपणाने बोलले. तिने सांगितले की, तिच्या दुसऱ्या मुलीचा जन्म प्रीमॅच्युअर झाला होता आणि ती फक्त तीन महिन्यांची माझ्या कुशीत होती. तिच्या फुफ्फुसांची पूर्ण वाढ झाली नव्हती आणि अखेरीस तिने माझ्या हातांवरच प्राण सोडले. सुनितासाठी हा काळ अत्यंत दु:खद आणि मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक होता. तिने सांगितले की, जर ती आज जिवंत असती, तर आज तिच्याकडे दोन मुली आणि एक मुलगा असता.

सुनिताने तिच्या अनुभवाबाबत अधिक सांगितले, 'ती 8 महिन्यांची प्रीमॅच्युअर बेबी होती. माझी पहिली डिलिव्हरी सहज पार पडली होती, त्यामुळे दुसरी देखील तसेच होईल असे मला वाटले होते. त्या काळात मी गोविंदासोबत खूप फिरत होतो, पण याचा असा परिणाम होईल, हे मला कधीच वाटले नव्हते.' तिने सेक्स डिटेक्शन टेस्टसंदर्भातही माहिती दिली, 'त्या काळी टेस्ट कायदेशीर होत्या, त्यामुळे आम्हाला आधीच माहित होते की मुलगा होणार आहे. डिलिव्हरीच्या वेळेस मी डॉक्टरांना म्हटले की, ‘डॉक्टर, माझ्या नवऱ्याला मुलगा हवा आहे. कृपया माझ्या मुलाचे प्राण वाचवा. मी जरी मृत्यू पावली तरी काही फरक पडणार नाही.’

सुनिताचे हे बोलणे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील दु:खद अनुभव आणि मानसिक संघर्षावर प्रकाश टाकते. तिने तिच्या प्रेग्नंसीच्या काळातील शारीरिक आणि मानसिक त्रास मोकळेपणाने सांगितला आहे. तिचा खुलासा प्रेक्षकांना अभिनेत्रीच्या जीवनातील खरी जाणीव करून देतो आणि तिच्या धैर्याची दखल घेतो. सुनिताचे हे शब्द दर्शवतात की, कुटुंब, आरोग्य आणि प्रेग्नंसीतील आव्हाने एकाच वेळी व्यवस्थापित करणे किती कठीण असते. तिने सांगितले की, या अनुभवांमुळे तिला धैर्य, सहनशीलता आणि आयुष्यातील संघर्षांना सामोरे जाण्याची क्षमता शिकायला मिळाली. या खुलास्यानंतर प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा जोर वाढला असून, अनेकांनी सुनिताच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे. तिच्या वैयक्तिक जीवनातील या वेदनादायक क्षणांमुळे प्रेक्षक भावनिक झालेत आणि तिच्या अनुभवाशी सहानुभूती व्यक्त केली आहे.

