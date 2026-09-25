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'माझं घर उद्ध्वस्त होत आहे...', गोविंदाच्या अफेअरमुळे सुनीता आहुजाने Gen-Z कडे मागितली मदत

गोविंदाने कोमल राणीसोबत लालबागच्या राजाला भेट दिली, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अटकळींना सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, सुनिता आहुजाने जेन-जी (Gen-Z) कडे मदत मागितली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 25, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:29 PM IST
'माझं घर उद्ध्वस्त होत आहे...', गोविंदाच्या अफेअरमुळे सुनीता आहुजाने Gen-Z कडे मागितली मदत
Image Credit: सुनीता अहुजाची सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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