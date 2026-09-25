'माझं घर उद्ध्वस्त होत आहे...', गोविंदाच्या अफेअरमुळे सुनीता आहुजाने Gen-Z कडे मागितली मदत

अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहुजा यांच्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून अभिनेत्याचे अभिनेत्रीसोबत संबंध असल्यामुळे अनेक वाद सुरु आहेत. अभिनेत्याची पत्नी सुनीता अहुजाने मिडीयासमोर अनेकदा अभिनेत्यावर आरोपही केले आहेत. गोविंदा आणि सुनिता आहुजा यांच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. गोविंदा आणि त्याची सह-अभिनेत्री कोमल राणी यांच्या अफेअरच्या अफवांनी बॉलिवूड वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अलीकडेच, गोविंदाने कोमल राणीसोबत लालबागच्या राजाला भेट दिली, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अटकळींना सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, सुनिता आहुजाने जेन-जी (Gen-Z) कडे मदत मागितली आहे.
अभिनेत्याची पत्नी सुनीता अहुजाने नुकताच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये तीने तिचे दु:ख व्यक्त केले आहे. मुलाखतीमध्ये सुनीताला गोविंदा आणि कोमल राणी स्वर्णकर यांचा लालबागच्या राजाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुनीता अहुजा म्हणाली की, "मी सुनीता आहे. मी आज देवी कालीच्या दर्शनासाठी भुवनेश्वरला आले आहे. तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की महाकाली राक्षसांचा नाश करते. माझ्या आयुष्यातही राक्षस आहेत, म्हणून मी आदिशक्तीला त्यांचाही नाश करण्याची विनंती करण्यासाठी आले आहे."
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सुनीता आहुजाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती म्हणते, "नमस्कार, आज मी दक्षिणेश्वर काली मंदिरात आले आहे. काली माता राक्षसांचा नाश करते. माझ्या आयुष्यातही काही राक्षस आहेत. मी देवीला त्यांचाही नाश करण्याची विनंती करण्यासाठी आले आहे. जे लोक मीडियाचा वापर करून प्रसिद्धी मिळवू पाहत आहेत, त्यांनाही मी हात जोडून मीडियाला विनंती करते की त्यांनी पाठिंबा देऊ नये. जर तुमच्या मुलीला किंवा सुनेला हे सर्व पाहावे लागले, तर तुम्ही काय कराल?"
सुनीता म्हणाली, "मी तुम्हा सर्वांना विनंती करते की कृपया मला पाठिंबा द्या. सर्व गेंजी मुले आणि महिलांनी कृपया मला पाठिंबा द्यावा. माझ्यासोबत जे घडत आहे ते चांगले नाही. माझे घर विनाकारण उद्ध्वस्त होत आहे. मी तुम्हा सर्वांना विनंती करते की माझ्या पाठीशी उभे राहा. गेंजी मुलांनो, माझ्या पाठीशी उभे राहा आणि मी माध्यमांना विनंती करते की त्यांनी हे प्रकरण वाढवू नये."