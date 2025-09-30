English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मुलींचा शुगर डॅडी होऊन...,' गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नी सुनीता अहुजा स्पष्टच बोलली, 'माझ्याशी सतत खोटे बोलून...'

Sunita Ahuja on Govindas Affairs: सुनीता आहुजाने गोविंदाच्या अफेअरबद्दलच्या अफवांवर भाष्य केलं असून, आपण कशाप्रकारे नाराज झालो होतो याबद्दल सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 30, 2025, 09:03 AM IST
'मुलींचा शुगर डॅडी होऊन...,' गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नी सुनीता अहुजा स्पष्टच बोलली, 'माझ्याशी सतत खोटे बोलून...'

Sunita Ahuja on Govindas Affairs: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदाचं खासगी आयुष्य नेहमीच चर्चेचा विषय असतं. फेब्रुवारी महिन्यात गोविंदा आणि सुनीता अहुजा लग्नाच्या 37 वर्षांनी विभक्त होत असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. गोविंदाचे एका 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीशी अफेअर असल्याचे दावे करण्यात आले होते. मात्र आता सुनिताने यावर भाष्य केलं असून, स्पष्टपणे आपलं मत मांडलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गोविंदाच्या अफेअर्सवर सुनीता अहुजाने केलं भाष्य

सुनीता अहुजाच्या व्लॉगमध्ये संभावना शेठने हजेरी लावली होती. यावेळी तिने सुनिताला काही खासगी प्रश्न विचारले. यावेळी सुनिताने गोविंदाच्या अफेअर्सच्या चर्चा ऐकल्यानंतर आपण फार नाराज होत असल्याचा कबुली दिली. तसंच जर गोविंदाला मला फसवताना पकडलं तर मीडियासमोर जाहीर करणारी पहिली असेन असं सांगितंलं. 

सुनीताने सांगितलं की, "समस्या अशी आहे की त्याच्या कुटुंबात असे लोक आहेत जे गोविंदा आणि मला एकत्र पाहू इच्छित नाहीत. त्यांना आश्चर्य वाटतं की आमचं कुटुंब इतकं आनंदी का आहे, विशेषतः त्यांच्या बायका आणि मुले मेल्यानंतर. गोविंदा चांगल्या लोकांमध्ये मिसळत नाही. जसं मी नेहमी म्हणते, जर तुम्ही वाईट लोकांसोबत राहिलात तर तुम्ही त्यांच्यासारखे व्हाल. आज, माझे मित्र मंडळ नाही, माझी मुले माझे मित्र आहेत".

पुढे तिने म्हटलं की, "चिची आणि मी मागील 15 वर्षांपासून वेगवेगळ्या घरात राहत आहोत. पण त्याचं घरी येणं जाणं असतं. जो व्यक्ती चांगल्या बाईला दुखावतो तो, कधीच आनंदी राहत नाही. तो नेहमीच अस्वस्थ राहतो. मी लहानपणापासूनच माझं संपूर्ण आयुष्य त्याला दिलं आणि आजही मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते. हो, मी 100 टक्के नाराज आहे कारण मी अफवा ऐकते. पण मी खूप खंबीर आहे कारण माझ्याकडे माझी मुलं आहेत".

गोविंदाचं एका मराठी अभिनेत्रीसोबत अफेअर असण्याच्या चर्चांवर ती म्हणाली की, "आजकाल असं घडतं की ज्या मुली इंडस्ट्रीत संघर्ष करण्यासाठी येतात त्यांना शुगर डॅडीजची सवय असते. काही मुलींना वाटतं की ते त्यांचं घर सांभाळतील आणि या पद्धतीने पैसे कमवतील. जर मी त्यांना पकडलं नाही तर ठीक आहे, पण जर मी पकडले तर तुम्हाला माहिती आहे की माझ्याकडे सनी देओलचा हात आहे - त्याचे वजन 5 किलो आहे".

'मुलंही मला वडिलांच्या अफेअरबद्दल विचारतात'

संभावनाने यावेळी सुनिताला विचारलं की, "इतक्या चर्चा होत असताना आता आपण याचा शोध घेतला पाहिजे असं तुम्हाला वाटत नाही का?". "गोष्ट अशी आहे की, हे खूप लाजिरवाणे आहे. या वयात, जेव्हा तुमची मुलं मोठी झाली आहेत, तेव्हा तुम्ही काय करत आहात? मुलंही विचारत आहेत, पण काही लोकांना खोटे बोलण्याची सवय असते आणि ते वारंवार खोटे बोलत राहतात.

अलिकडेच सुनीता आणि गोविंदा त्यांच्या घरी एकत्र गणेश चतुर्थी साजरी करताना दिसले. या जोडप्याने विभक्त होण्याच्या अफवांनाही फेटाळून लावलं आणि म्हटलं की जोपर्यंत ते थेट त्यांच्याकडून येत नाहीत तोपर्यंत माध्यमांनी अशा दाव्यांवर वृत्तांकन करू नये किंवा त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये.

 

FAQ

1) गोविंदा आणि सुनीता आहूजा यांचा विवाह कधी आणि कसा झाला?
गोविंदा (अरुण कुमार अहूजा) आणि सुनीता आहूजा यांचा विवाह १९८७ मध्ये झाला. ते ३७ वर्षांपासून लग्नबद्ध आहेत. सुनीता यांनी गोविंदाच्या करिअरच्या सुरुवातीला त्याला प्रोत्साहन दिले आणि ते एकमेकांविना राहू शकत नाहीत, असे त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे.

2) सुनीता आहूजाने गोविंदावर घटस्फोटासाठी दावा का केला?
सुनीता आहूजाने डिसेंबर २०२४ मध्ये बांद्रा फॅमिली कोर्टात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. ही याचिका हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१) (i), (ia) आणि (ib) अंतर्गत दाखल करण्यात आली. मे २०२५ मध्ये कोर्टाने नोटीस जारी केली आणि जून २०२५ पासून दोघेही कोर्टाच्या आदेशानुसार समुपदेशन सत्रांना हजेरी देत आहेत. गोविंदाचा एक जवळचा मित्र म्हणाला की, त्यांच्यात वाद आणि भांडणे झाली आहेत, पण कायमस्वरूपी वेगळे होण्याची शक्यता कमी आहे. 

3) घटस्फोटाचे मुख्य कारण काय आहे?
याचिकेत क्रूरता (क्रुएल्टी), व्यभिचार (अडल्टरी) आणि त्याग (डेझरशन) हे कारण सांगितले गेले आहेत. ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही बातमी समोर आली, ज्यात सुनीता यांनी गोविंदाच्या अफेअरच्या आरोपांवर आधारित दावा केला असे म्हटले गेले. मात्र, गोविंदाचा व्यवस्थापक शशि सिन्हा यांनी ही बातमी जुनी असल्याचे सांगितले आणि सांगली की, सर्व काही सेटल होत आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sunita AhujagovindaGovind Wife Sunita Ahuja

इतर बातम्या

लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना; भारतानं घेत...

विश्व