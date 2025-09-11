English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुनितानं केला गोविंदाच्या गुपिताचा धक्कादायक खुलासा म्हाणाली 'फक्त सोनालीच वाचली…'

Sunita - Govinda Ahuja : सुनिता अहुजा अलीकडेच एका शोमध्ये सहभागी झाली होती. तिथं तिनं पुन्हा एकदा तिच्या आणि गोविंदाच्या नात्याबद्दल नवीन खुलासा करताना, गोविंदाच्या फ्लर्ट करण्याच्या सवयीवर भाष्य केलं.

Intern | Updated: Sep 11, 2025, 12:27 PM IST
सुनितानं केला गोविंदाच्या गुपिताचा धक्कादायक खुलासा म्हाणाली 'फक्त सोनालीच वाचली…'

बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या जोडप्यांपैकी एक म्हणजे अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा. काही दिवसांपूर्वी या दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या, अगदी घटस्फोटाच्या देखील अफवा पसरल्या होत्या. मात्र गणेशोत्सवाच्या दिवशी गोविंदा आणि सुनीता एकत्र दिसल्याने सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. दोघांमध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत, नातं अगदी आलबेल आहे, हेच या उपस्थितीने स्पष्ट झालं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिअॅलिटी शोमधील एंट्रीने वाढवली उत्सुकता

सुनीता आहुजा अलीकडेच कलर्स वाहिनीवरील ‘पती पत्नी और पंगा – जोडीयों का रिअॅलिटी चेक’ या शोमध्ये सहभागी झाली होती. इथे गोविंदा देखील तिच्यासोबत दिसला. नॅशनल टीव्हीवर हे दोघे एकत्र पाहून प्रेक्षकांचं उत्साहाने स्वागत झालं. शोचे होस्ट मुनावर फारुकी यांनी गोविंदा–सुनीतासोबत धमाल केली. त्यात सोनाली बेंद्रेही सहभागी झाली आणि तिघांच्या उपस्थितीमुळे शोचं वातावरण रंगतदार झालं. 'मी गोविंदाचीच बीबी नंबर वन' शोदरम्यान मुनावरने सुनीताला गोविंदासोबत ‘बीबी नंबर वन’ या गाण्यावर नाचण्यासाठी आमंत्रित केलं. त्या वेळी सुनीता हसत म्हणाली, “मी तुझी बीबी नंबर वन नाही, मी तर गोविंदाची बीबी नंबर वन आहे.” या एका वाक्यानं संपूर्ण स्टुडिओ दणाणून गेला. यानंतर मजेमध्ये सुरू झालेल्या चर्चेतून सुनीताने गोविंदाच्या फ्लर्टिंगच्या सवयीवर थेट प्रकाश टाकला.

सुनीताचा धक्कादायक खुलासा

हलक्याफुलक्या अंदाजात बोलताना सुनीताने गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मोठं गुपित उघड केलं. ती म्हणाली, 'गोविंदा जवळजवळ प्रत्येक अभिनेत्रीसोबत फ्लर्ट करायचा. मात्र सोनाली बेंद्रे ही एकमेव अभिनेत्री होती, जिच्यासोबत त्याने कधीही फ्लर्ट केलं नाही. फक्त सोनालीच वाचली.' सुनीताच्या या विधानानंतर शोमध्ये उपस्थित प्रेक्षक आणि स्पर्धक दोघेही काही क्षणांसाठी थबकले. एवढंच नाही तर सोनाली बेंद्रेही या वक्तव्याने लाजल्याचं कॅमेऱ्यात कैद झालं.

सोनाली आणि सुनीताची डान्स स्पर्धा

या चर्चेनंतर स्टेजवर सुनीता आणि सोनाली यांच्यात मजेशीर डान्स स्पर्धा रंगली. दोघींनी मिळून गोविंदाच्या ‘मैं तो रास्ते से जा रहा था’ या सुपरहिट गाण्यावर थिरकून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. या खास क्षणामुळे शोचं वातावरण अधिकच उत्साही झालं. मॅरेज रिपोर्ट कार्ड राऊंडमध्ये उघड झालं खरं चित्र शोमध्ये पुढे ‘मॅरेज रिपोर्ट कार्ड’ हा राऊंड पार पडला. अभिनेत्री ईशा मालवीयाने सुनीताला पती गोविंदाला गुणांकन करण्यास सांगितलं. यावेळी सुनीताने गोविंदाच्या विसरण्याच्या सवयी आणि जबाबदारीबद्दल 10 पैकी 7 गुण दिले. मात्र पतीच्या निष्ठेसाठी तिने फक्त 6 गुण दिले. हे ऐकून स्टुडिओत उपस्थित प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले आणि क्षणभर गप्पच बसले.

शोबद्दलचा अनुभव शेअर करताना…

शेवटी शोमधील आपला अनुभव सांगताना सुनीता म्हणाली 'या रिअॅलिटी शोचा भाग होणे माझ्यासाठी खूप खास होतं. यात जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला, बरीच मजा झाली. गोविंदाच्या गाण्यांवर पुन्हा एकदा नाचण्याची संधी मिळाली आणि सोनालीसोबत स्टेज शेअर करणे ही अविस्मरणीय आठवण ठरली. आम्ही खूप हसलो आणि जुन्या मजेदार क्षणांना पुन्हा आठवलं.'

FAQ 

सुनीता आहुजाने गोविंदाबद्दल काय खुलासा केला?

सुनीता आहुजाने नॅशनल टीव्हीवर सांगितलं की, गोविंदा जवळजवळ प्रत्येक अभिनेत्रीसोबत फ्लर्ट करायचा, पण सोनाली बेंद्रे ही एकमेव अभिनेत्री होती जिच्यासोबत त्याने कधीच फ्लर्ट केलं नाही.

सुनीता आहुजाने शोबद्दल तिचा अनुभव कसा सांगितला?

सुनीता म्हणाली की, ‘पती पत्नी और पंगा’ या शोचा भाग होणे तिच्यासाठी खास अनुभव होता. गोविंदाच्या गाण्यांवर पुन्हा नाचणे, सोनालीसोबत स्टेज शेअर करणे आणि जुन्या आठवणींना उजाळा देणे हा तिच्यासाठी अविस्मरणीय क्षण ठरला.

सुनीताने गोविंदाला 'मॅरेज रिपोर्ट कार्ड' राऊंडमध्ये किती गुण दिले?

सुनीताने गोविंदाच्या जबाबदारीसाठी 10 पैकी 7 गुण दिले, तर निष्ठेसाठी केवळ ६ गुण दिले. तिच्या या रेटिंगवर प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले.

About the Author
Tags:
govindasunitaBollywood Newstrending news

इतर बातम्या

Asia Cup 2025 India vs Pakistan: भारत-पाक सामना... तरीही रि...

स्पोर्ट्स